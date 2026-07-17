Publicat la 17.07.2026, 11:21:00

Diagnosticul unei afecțiuni urologice complexe – fie ea o tumoră renală, o patologie de prostată sau o problemă de reconstrucție a ureterului – pune pacientul în fața unei decizii cu consecințe pe termen lung: alegerea tehnicii chirurgicale influențează direct nu doar rezultatul terapeutic, ci și calitatea vieții postoperatorii, de la continența urinară până la funcția erectilă. Diferența dintre o tehnică convențională și una robotică de ultimă generație se măsoară, în aceste cazuri, în ani de recuperare funcțională.

Spitalul Privat Döbling din Viena este cel mai mare spital privat din Austria, cu o tradiție îndelungată în chirurgia de specialitate și în tratarea pacienților internaționali. Din vara anului 2025, spitalul a introdus în activitatea sa curentă chirurgia asistată robotic cu sistemul DaVinci Xi, cea mai avansată platformă robotică disponibilă în prezent la nivel mondial pentru intervenții urologice minim invazive.

Vizualizare 4K și mișcări robotice mai precise decât mâna umană



Sistemul DaVinci Xi oferă chirurgului o imagine 3D a câmpului operator, în rezoluție 4K, cu iluminare LED care permite identificarea clară a structurilor fine – nervi, vase de sânge, planuri anatomice greu vizibile prin tehnicile clasice. Instrumentele interschimbabile, montate la capătul brațelor robotice, au fost concepute special pentru acest sistem și se mișcă în șapte grade de libertate, față de cele patru grade posibile prin mișcarea mâinii umane. Această diferență tehnică se traduce clinic prin acces precis în zone anatomice dificil accesibile și prin suturi de o exactitate net superioară celei obținute manual.

Chirurgul nu mai operează direct la masa de operație, ci de la o consolă de comandă, de la care controlează brațele robotice de la distanță. Poziția ergonomică reduce oboseala și permite menținerea concentrării pe perioade mai lungi de intervenție, un factor relevant în special în procedurile complexe, de durată extinsă. Sistemul elimină totodată orice tremor natural al mâinii, ceea ce permite suturarea plăgilor și a anastomozelor cu o precizie greu de atins prin alte tehnici. Rezultatul este o rată de complicații mai scăzută comparativ cu alte metode chirurgicale și un timp de recuperare postoperatorie semnificativ redus.

Standardul mondial în prostatectomia radicală

În prostatectomia radicală, sistemul DaVinci reprezintă standardul de tratament la nivel mondial, datorită rezultatelor superioare pe care le oferă pacienților. Probabilitatea unui rezultat chirurgical optim este semnificativ mai mare cu acest sistem decât cu oricare altă tehnică disponibilă în prezent.

Beneficiul este vizibil în special în privința prezervării nervoase și a funcției – elemente critice pentru calitatea vieții postoperatorii. Prin acuratețea disecției, complicații frecvent asociate prostatectomiei, precum incontinența urinară sau disfuncția erectilă, pot fi, în mare măsură, evitate.

Intervenții urologice complexe, de la chirurgia renală la reconstrucția ureterală

Sistemul DaVinci permite realizarea tuturor procedurilor urologice complexe, în special în chirurgia renală – pieloplastie, extirpare de tumori renale – precum și în intervențiile reconstructive la nivelul ureterului. În toate aceste arii, sistemul robotic oferă avantaje clare față de chirurgia deschisă și față de laparoscopia convențională.

În cazul extirpării tumorale, sistemul obține rezultate funcționale superioare, în condițiile unor rezultate oncologice la fel de bune ca prin tehnicile clasice. În linii generale, sistemul DaVinci aduce beneficii în toate procedurile minim invazive din zona abdominală și pelvină, iar experiența acumulată la Spitalul Privat Döbling de la introducerea sistemului confirmă atât calitatea rezultatelor clinice, cât și gradul ridicat de satisfacție al pacienților.

Chirurgi certificați, cu experiență extinsă

La Spitalul Privat Döbling din Viena, intervențiile robotice sunt realizate exclusiv de chirurgi cu pregătire de specialitate finalizată, certificare specifică pentru chirurgia robotică și experiență de mulți ani în domeniu. Este de așteptat ca, în viitorul apropiat, sistemul DaVinci să devină metoda de elecție pentru majoritatea intervențiilor chirurgicale complexe, nu doar în urologie. Deja astăzi, tinerii chirurgi sunt formați direct pe sisteme robotice chirurgicale – o direcție care confirmă faptul că această tehnologie nu este o etapă tranzitorie, ci noul standard al chirurgiei de precizie.

Cum funcționează procedura DaVinci Xi și cum a decurs prima intervenție realizată cu acest sistem la Spitalul Privat Döbling – explicat de echipa chirurgicală →

Cum funcționează traseul unui pacient din România

Departamentul Internațional al spitalelor Mavie Med din Viena coordonează integral fiecare etapă a parcursului unui pacient internațional – de la primul contact până la externare. Niciun pacient nu ajunge la Viena fără să știe în prealabil ce îl așteaptă: dosarul medical este evaluat preliminar înainte de deplasare, astfel încât pacientul primește un răspuns înainte de a lua orice decizie, iar costurile sunt estimate transparent și individualizat, comunicate clar înaintea oricărei decizii. Departamentul identifică specialistul potrivit, asigură programarea rapidă și coordonează complet investigațiile și intervenția chirurgicală, cu suport administrativ pe toată durata tratamentului. Comunicarea se poartă în limba română pe tot parcursul traseului medical, prin personal vorbitor de română disponibil în cadrul departamentului.

Cum puteți lua legătura

Primul pas este simplu: trimiteți cererea medicală și documentele aferente echipei Departamentului Internațional al spitalelor Mavie Med din Viena, pentru o evaluare preliminară. Veți primi o estimare personalizată a costurilor și toate informațiile necesare înainte de a lua orice decizie.

Mavie Med — Departamentul Internațional

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✉️ international@mavie-med.at

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