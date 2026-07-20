Publicat la 20.07.2026, 00:01:28

„It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting. Got that? My sitting tight!” — Jesse Livermore, atribuit în „Reminiscences of a Stock Operator” de Edwin Lefèvre (1923)

Speculatorul care a câștigat milioane stând nemișcat

Jesse Livermore a fost cel mai temut trader al primei jumătăți de secol XX. A făcut avere pariind pe prăbușirea din 1907 și apoi din nou în crahul din 1929, când a ieșit cu peste 100 de milioane de dolari — o sumă amețitoare pentru vremea aceea. Fraza asta apare în cartea semi-biografică a lui Edwin Lefèvre, care i-a împrumutat lui Livermore identitatea sub numele Larry Livingston. Paradoxul e savuros: un om cunoscut pentru speculații rapide și îndrăznețe spune, de fapt, că banii mari nu vin din agitație, ci din răbdare. Din a rezista tentației de a atinge poziția.

De ce mâna care nu tremură câștigă la BVB

Cei mai mulți investitori români pierd nu pentru că aleg prost, ci pentru că nu pot sta liniștiți. Cumperi o acțiune bună, urcă 8%, te sperii de o corecție și vinzi. Peste trei luni, aceeași acțiune e cu 30% mai sus și tu privești din afară. Livermore vorbea exact despre asta cu un secol înainte de apariția aplicațiilor care îți afișează portofoliul roșu sau verde la fiecare secundă.

Uită-te la ce s-a întâmplat cu titluri precum Hidroelectrica sau Banca Transilvania în ultimii ani. Cine a cumpărat și a stat a fost răsplătit generos prin dividende și apreciere. Cine a intrat și ieșit la fiecare știre despre inflație sau despre deciziile BNR și-a mâncat randamentul în comisioane și decizii emoționale. Nuanța pe care Livermore n-o spune direct e că „sitting tight” funcționează doar dacă analiza inițială a fost solidă. Statul pe o poziție greșită nu e răbdare, e încăpățânare — iar el însuși a murit falit, incapabil să-și respecte propriile reguli.

Testul celor 90 de zile

Ia-ți o singură poziție din portofoliu, una în care crezi cu adevărat, și promite-ți că n-o atingi timp de 90 de zile. Fără verificat cotația zilnic. Fără vândut la prima veste proastă din presă. Scrie pe o hârtie de ce ai cumpărat-o și pune data. Când te apucă mâncărimea de a face ceva, recitește motivul. Dacă teza inițială e intactă, stai. Disciplina de a nu face nimic e mult mai grea decât pare — și e, probabil, cea mai profitabilă abilitate pe care o poți antrena anul acesta.