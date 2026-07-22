Publicat la 22.07.2026, 12:53:42

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii imperiului Dedeman și doi dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, bifează o nouă lovitură financiară. Investițiile făcute în urmă cu opt ani în două dintre cele mai importante companii din sectorul energetic s-au transformat într-un adevărat ”jackpot”. Participațiile lor deținute la Electrica și Transelectrica sunt evaluate în prezent la aproximativ 324 de milioane de euro.

Cei doi antreprenori au intrat în acționariatul companiilor încă din 2017, când au cumpărat pachete importante de acțiuni. De atunci, valoarea investiției a crescut spectaculos, iar activele administrate prin Pavăl Holding valorează acum de aproape patru ori mai mult decât în urmă cu câțiva ani.

Pariul pe energie le-a adus câștiguri uriașe

Primele investiții au fost realizate în 2017, când Adrian și Dragoș Pavăl au achiziționat aproximativ 5,6% din Transelectrica și aproape 5,8% din Electrica. Ulterior, participațiile au fost transferate către Pavăl Holding, compania prin care familia își administrează investițiile în afara businessului Dedeman. În timp, pachetele de acțiuni au fost consolidate. Astăzi, Pavăl Holding este unul dintre cei mai importanți acționari privați ai celor două companii, cu participații de aproximativ 7,46% la Electrica și 6,48% la Transelectrica. Statul român rămâne acționarul majoritar în ambele societăți.

Portofoliu construit din investiții strategice

Energia este doar una dintre direcțiile pe care mizează frații Pavăl. Prin Pavăl Holding, cei doi investesc în companii din domenii precum industrie, servicii financiare, sector bancar și energie regenerabilă. Printre proiectele dezvoltate se află și o centrală fotovoltaică, pentru care au alocat aproximativ două milioane de euro. Strategia lor urmărește investiții pe termen lung, în afaceri considerate stabile și cu potențial de creștere, filosofia grupului fiind sintetizată prin mesajul: „Construim valoare pentru viitor.”

Succesul din sectorul energetic vine la scurt timp după una dintre cele mai mari tranzacții din mediul de afaceri românesc. Pavăl Holding a preluat Carrefour România într-o operațiune evaluată la 823 de milioane de euro, sprijinită de Banca Transilvania.

Instituția bancară românească a descris finanțarea drept cea mai mare acordată până acum, subliniind că tranzacția reprezintă un moment important pentru consolidarea capitalului românesc.

Conform Forbes USA, Dragoș Pavăl (născut în anul 1966) are o avere de două miliarde de dolari, iar Adrian Pavăl (născut în 1968) este cotat cu 1,3 miliarde de dolari. În total, 3,3 miliarde de dolari, cca 3 miliarde de euro.

