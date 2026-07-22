Publicat la 22.07.2026, 12:01:00

Conceptul fine dining-ul, experiența gastronomică românească a intrat în liga premium europeană chiar dacă nu există încă restaurante cu stele Michelin. Cât desppre nota de plată, acesta poate concura cu prețul unei vacanțe de weekend. Ca exemple, meniuri de degustare de peste 160 de euro de persoană, fripturi Wagyu de sute de lei și preparate semnate de unii dintre cei mai apreciați chefi din țară.





Când aleg un local cu program fine dinning clienții plătesc pentru o experiență completă- ingrediente rare, tehnici culinare sofisticate, meniuri gândite ca un spectacol gastronomic, servicii impecabile,un decor atent construit și un chef cu ”pedigree”. În Româniai, o seară petrecută într-un astfel de restaurant poate depăși cu ușurință 1.000 de lei pentru două persoane, mai ales dacă alegi meniul de degustare, asocierea de vinuri și deserturile recomandate de chef.

Kaiamo, restaurantul unde meniul de degustare trece de 160 de euro

Printre cele mai exclusiviste experiențe culinare din România se numără Kaiamo, restaurantul bucureștean condus de chef Radu Ionescu. Localul este apreciat pentru reinterpretarea ingredientelor românești într-o manieră contemporană, iar meniul de degustare ajunge la aproximativ 161 de euro de persoană, ceea ce înseamnă că o cină pentru doi poate depăși cu ușurință pragul de 1.600 de lei, înainte de băuturi.

Kané și Blank, două dintre numele grele ale fine dining-ului românesc

Un alt reper al gastronomiei premium este Kané, unde chef Cătălin Bejenariu schimbă meniul în funcție de sezon și de ingredientele disponibile. Experiența completă, cu 10 preparate, desert și asociere de vinuri, costă aproximativ 650 de lei, iar varianta extinsă, cu 13 preparate, ajunge la 750 de lei de persoană.

În centrul Capitalei, în incinta hotelului Marmorosch, Blank Restaurant, coordonat de chef Flaviu Mureșan, propune o bucătărie cu influențe franceze și internaționale. Aici, un aperitiv costă între 65 și 130 de lei, iar un fel principal poate ajunge la 330 de lei, fără a include desertul și vinurile.

Printre restaurantele premium ale Bucureștiului se numără și Casa di David, unde aperitivele pot depăși 230 de lei, iar multe dintre preparatele principale se apropie de 300 de lei. În aceeași zonă a fostului lac Herăstrău funcționează și Ristorante Isoletta, unul dintre cele mai apreciate restaurante italiene din Capitală, cunoscut pentru selecția de pește și fructe de mare premium. La Poesia, preparatele care au făcut celebru restaurantul includ homarul, scoicile Saint Jacques, risotto-ul nero di sepia cu langustine și foie gras-ul servit cu mere caramelizate, prune și sos de Cognac.

Cât costă o friptură premium în restaurantele de lux

Și pentru iubitorii de steak, nota de plată poate urca rapid. La Benjamin Steakhouse, din București, un filet mignon Black Angus de 250 de grame costă aproximativ 250 de lei, în timp ce un steak Wagyu japonez ajunge la 318 lei. Preparatul Benjamin's Surf and Turf depășește 380 de lei, iar o cină completă pentru două persoane poate trece fără dificultate de pragul de 1.000 de lei.

Și la Adi Steak House, unul dintre cele mai apreciate steakhouse-uri din Cluj-Napoca, selecțiile premium din Japonia, Australia, Argentina sau Statele Unite ridică rapid valoarea notei de plată. Carnea Wagyu japoneză poate costa până la 235 de lei pentru 100 de grame, transformând fiecare comandă într-o experiență exclusivistă.