Dacia, campioana exporturilor românești. TOP 20 cei mai mari exportatori ai României în 2026

Publicat la 11.09.2026, 07:30:00

România își bazează o parte importantă a performanței sale externe pe câteva sute de companii mari, iar industria auto rămâne principalul motor al exporturilor. Datele Institutului Național de Statistică (INS), citate de Mediafax, arată că cei mai mari 1.000 de exportatori ai țării au generat aproximativ 82% din totalul exporturilor realizate în primul semestru din 2026.

Dacia ocupă primul loc în clasamentul celor mai mari exportatori ai României în primul semestru din 2026, urmată de Ford Otosan și Robert Bosch. Industria auto domină topul, în timp ce energia, electronica, industria farmaceutică și producția de aluminiu completează lista companiilor care aduc cele mai mari încasări din exporturi.

Pe poziția a patra se află Star Assembly, companie specializată în producția de componente pentru industria auto. Prezența masivă a producătorilor și furnizorilor auto în partea superioară a clasamentului confirmă rolul strategic al acestui sector pentru economia românească.

Topul arată, astfel, cât de importantă este industria auto pentru economia românească și pentru relația comercială a țării cu piețele externe.Automobile-Dacia SA ocupă prima poziție în clasamentul celor mai mari exportatori ai României în prima jumătate a anului. Compania este urmată de Ford Otosan România SRL, constructorul auto de la Craiova, și de Robert Bosch GmbH, companie care are o prezență importantă în industria componentelor și tehnologiilor auto.

În fruntea clasamentului se află Automobile-Dacia, compania de la Mioveni fiind urmată de Ford Otosan România și Robert Bosch GmbH

Industria auto ocupă o mare parte din top 20

Nu doar primele poziții sunt dominate de industria auto. În clasamentul celor mai mari 20 de exportatori apar numeroase companii care produc automobile, componente, anvelope sau sisteme pentru industria auto.Printre acestea se numără Michelin România, Autoliv, Pirelli Tyres România, Aumovio Technologies România, Continental Automotive Products, Hella România, Joyson Safety Systems Germany, reprezentată fiscal în România, și Garrett Motion, reprezentată fiscal de Garrett Motion România. Practic, topul evidențiază un întreg ecosistem industrial care produce în România și livrează către piețele internaționale. Este unul dintre motivele pentru care industria auto rămâne esențială pentru balanța comercială a României: exporturile nu sunt generate doar de constructorii de automobile, ci și de o rețea extinsă de furnizori și producători de componente.

Energia, pilon important al exporturilor

Industria auto nu este singurul sector puternic reprezentat în clasament. Pe locurile 5 și 6 se află OMV Petrom și Rompetrol Rafinare, ceea ce arată importanța sectorului energetic și de rafinare în comerțul exterior al României. O poziție importantă este ocupată și de Transelectrica, operatorul național de transport al energiei electrice, aflat pe locul 11. Clasamentul este completat de companii din domenii foarte diferite, de la electronice și tutun până la industria farmaceutică și metalurgie.

ALRO: peste 84% din venituri au venit din exporturi

Un exemplu relevant este ALRO, unul dintre cei mai importanți producători de aluminiu din România. Compania ocupă poziția a 16-a în clasamentul celor mai mari exportatori. Potrivit datelor comunicate de companie, exporturile au reprezentat peste 84% din veniturile ALRO în primul semestru din 2026. În aceeași perioadă, veniturile companiei au crescut cu 20%.

„Această poziționare este susținută și de rezultatele obținute în primul semestru din 2026”, a declarat Marian Năstase, președintele Consiliului de Administrație al ALRO. Performanța companiei arată, în același timp, cât de dependentă este o parte importantă a industriei românești de piețele externe.

Datele privind comerțul exterior arată o evoluție pozitivă a exporturilor, însă România continuă să aibă un deficit comercial semnificativ. În primele șapte luni din 2026, exporturile FOB au ajuns la 58,27 miliarde de euro, în creștere cu 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, importurile CIF au însumat 77,55 miliarde de euro, cu 2% mai mult decât în primele șapte luni din 2025. Rezultatul este un deficit comercial de 19,28 miliarde de euro.

Chiar dacă deficitul rămâne foarte ridicat, acesta a fost cu aproximativ 214,7 milioane de euro, respectiv 1,1%, mai mic decât cel înregistrat în perioada similară din 2025. Cifrele indică o situație paradoxală: România exportă mai mult decât în urmă cu un an, însă importurile rămân cu mult peste nivelul exporturilor.

Top 20 cei mai mari exportatori ai României în 2026

Clasamentul INS pentru primul semestru din 2026 este dominat de companii industriale și energetice:

1. Automobile-Dacia SA

2. Ford Otosan România SRL

3. Robert Bosch GmbH

4. Star Assembly SRL

5. OMV Petrom SA

6. Rompetrol Rafinare SA

7. Michelin România SA

8. Autoliv Switzerland GmbH, reprezentat fiscal de Autoliv România SRL

9. Pirelli Tyres România SRL

10. Aumovio Technologies România SRL

11. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA

12. Flextronics Manufacturing Europe BV, reprezentat fiscal de Flextronics România SRL

13. Philip Morris România SRL

14. Continental Automotive Products SRL

15. Hella România SRL

16. ALRO SA

17. Joyson Safety Systems Germany GmbH

18. Garrett Motion SARL, reprezentat fiscal de Garrett Motion România SRL

19. Novartis Pharmaceuticals SRL

20. Purem Oradea SRL