Publicat la 19.07.2026, 10:45:35

Africa a devenit una dintre cele mai importante destinații pentru capitalul din statele bogate ale Golfului Persic. Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și, într-o măsură mai mică, Qatar pompează miliarde de dolari în proiecte de infrastructură, energie, agricultură și exploatarea resurselor minerale. Conform Deutsche Welle ascund o miză strategică- controlul unor rute comerciale vitale și accesul la materiile prime care vor alimenta economia viitorului.

Cel mai recent exemplu vine din Africa de Sud, unde compania ADNOC Distribution din Abu Dhabi a anunțat preluarea rețelei de benzinării și a operațiunilor de distribuție a carburanților deținute de Shell. Tranzacția este estimată la aproximativ un miliard de dolari și marchează o nouă etapă în extinderea influenței economice a Emiratelor Arabe Unite pe continentul african.

Peste 100 de miliarde de dolari investiți în ultimii zece ani

Achiziția ADNOC nu este un caz izolat, ci face parte dintr-o strategie construită în ultimul deceniu.

Potrivit analizelor realizate de Chatham House, statele membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului au investit peste 100 de miliarde de dolari în Africa în ultimii zece ani. Emiratele Arabe Unite sunt lider detașat, cu investiții de aproximativ 59 de miliarde de dolari, urmate de Arabia Saudită, care a direcționat aproape 26 de miliarde de dolari către statele africane.Experții spun că apropierea geografică explică doar o parte din această ofensivă economică. Africa de Est reprezintă o zonă-cheie pentru comerțul maritim dintre Orientul Mijlociu, Asia și Europa, iar rel ațiile comerciale dintre cele două regiuni există de zeci de ani.

Pentru monarhiile din Golf, dependența de veniturile generate de petrol și gaze naturale reprezintă pe termen lung o vulnerabilitate. Din acest motiv, investițiile externe au devenit un pilon esențial al strategiilor lor economice. În același timp, Africa oferă piețe în plină dezvoltare, oportunități de investiții și acces la resurse strategice care vor avea un rol esențial în economia globală din următoarele decenii. Nu este vorba doar despre profit imediat, ci despre construirea unor poziții dominante în sectoare considerate vitale pentru viitor.

Porturi, energie și metale fără de care nu există mașini electrice

Investițiile din Golf sunt concentrate în câteva domenii-cheie: energie convențională și regenerabilă, infrastructură portuară și logistică, agricultură și securitate alimentară și

exploatarea materiilor prime esențiale. Printre cele mai căutate resurse se numără cuprul, cobaltul și litiul, minerale indispensabile pentru producția de baterii destinate automobilelor electrice, echipamentelor electronice și dezvoltării inteligenței artificiale.

În paralel, controlul unor porturi aflate pe rute maritime strategice oferă investitorilor nu doar avantaje comerciale, ci și o influență geopolitică considerabilă. Emiratele Arabe Unite joacă cea mai agresivă carte Specialiștii consideră că Emiratele Arabe Unite sunt, de departe, cel mai activ investitor din regiune.

Strategia Abu Dhabi merge dincolo de simpla rentabilitate economică. Investițiile în porturi, logistică și infrastructură sunt parte a unei politici externe prin care Emiratele își consolidează influența în Africa și pe principalele culoare comerciale internaționale. Prin dezvoltarea unor hub-uri logistice și controlul unor puncte-cheie de transport, Emiratele își sporesc atât puterea economică, cât și capacitatea de negociere în plan geopolitic.

Arabia Saudită investește mai selectiv

Spre deosebire de Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită preferă o strategie mai prudentă.

Riadul își concentrează investițiile în special în sectorul energetic și în proiecte de dezvoltare finanțate inclusiv prin instituții precum Banca Islamică de Dezvoltare. Analiștii apreciază că Arabia Saudită nu încearcă neapărat să concureze direct cu Emiratele în toate domeniile, ci urmărește investiții compatibile cu propriul program de transformare economică și cu obiectivele asumate prin strategia Vision 2030.

Pentru statele africane, interesul investitorilor din Golf aduce capital într-o perioadă în care necesarul de finanțare pentru infrastructură și dezvoltare este uriaș. Noile investiții creează locuri de muncă, dezvoltă rețele logistice moderne, modernizează sectorul energetic și pot accelera exploatarea unor resurse naturale extrem de valoroase.