Dronă marină cu explozibil, distrusă în apropierea platformei Neptun Deep. Radu Miruță: „A fost securizată infrastructura critică!”

Publicat la 20.08.2026, 13:34:10

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O alertă majoră a avut loc în Marea Neagră, în apropierea platformei Neptun Deep, unde o dronă marină încărcată cu explozibil a fost identificată la câteva sute de metri de zona în care se desfășoară lucrări pentru exploatarea gazelor naturale. Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, aparatul a fost distrus de Armata Română după ce Garda de Coastă a semnalat prezența acestuia în zona economică exclusivă a României. Incidentul s-a produs la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța, echivalentul a circa 150 de kilometri.

Două aparate F-16 au fost ridicate de la sol Radu Miruță a anunțat că, după evaluarea situației, autoritățile au decis neutralizarea dronei pentru protejarea oamenilor aflați pe platformă și a infrastructurii energetice. „În cursul acestei dimineți, am fost informați de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța”, a transmis ministrul. Pentru intervenție au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, care au primit ordin de tragere. Drona a fost distrusă cu ajutorul tunului al unuia dintre avioane, fără ca incidentul să provoace, potrivit informațiilor prezentate de ministru, victime sau pagube la platformă.

Drona era încărcată cu explozibil Elementul care ridică cel mai mult nivelul de alertă este faptul că aparatul identificat în apropierea lucrărilor de la Neptun Deep avea explozibil la bord. Decizia de neutralizare a fost luată după analiza situației și în coordonare cu autoritățile de la cel mai înalt nivel, ținând cont că în zona platformei se aflau câteva sute de persoane. „Pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrau pe platformă și pentru securizarea infrastructurii critice, a fost luată decizia de distrugere a dronei”, a mai declarat Radu Miruță. Potrivit ministrului Apărării, autoritățile române au folosit canalul direct de comunicare cu partea ucraineană pentru a verifica dacă aparatul aparținea Ucrainei. Răspunsul primit de București a fost că drona nu era de proveniență ucraineană. „Prin canalul de comunicare directă creat de curând cu partea ucraineană, am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană”, a transmis ministrul. Originea exactă a dronei urmează să fie stabilită prin verificările autorităților române. Incidentul are loc într-o zonă strategică pentru România. Neptun Deep reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte energetice offshore ale țării, iar securizarea infrastructurii din Marea Neagră a devenit o prioritate în contextul războiului din Ucraina. În luna august, Armata Română a mai intervenit în zona Neptun Deep pentru neutralizarea unor drone. Pe 11 august, două drone de tip Gerbera au fost distruse de scafandrii EOD ai Armatei Române, după ce au fost observate plutind în derivă în apropierea zonei unde se desfășoară lucrări offshore.