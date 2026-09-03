FBI laudă Poliția Română după destructurarea Sality!  România, în prima linie împotriva unei rețele de hackeri activă de peste 20 de ani

Publicat la 03.09.2026, 12:07:35

O rețea cibernetică activă încă din 2003, care a ajuns să fie asociată cu milioane de calculatoare compromise și peste 11 milioane de adrese IP unice, a fost vizată de una dintre cele mai ample operațiuni internaționale împotriva infrastructurilor de tip botnet. Printre țările care au contribuit la neutralizarea rețelei s-a aflat și România, prin structurile specializate ale Poliției Române.

România a avut un rol important într-o amplă operațiune internațională care a vizat destructurarea Sality, una dintre cele mai longevive infrastructuri malware din lume. Poliția Română a intervenit alături de autorități din Statele Unite, Bulgaria și Ungaria, într-o acțiune coordonată de combatere a criminalității informatice. FBI (Federal Bureau of Investigation-n.r.) a evidențiat contribuția României la succesul operațiunii.

Operațiunea a beneficiat și de sprijinul unor companii și organizații private specializate în securitate cibernetică. Autoritățile americane au apreciat în mod special cooperarea internațională, subliniind contribuția anchetatorilor și procurorilor din România, Bulgaria și Ungaria la succesul acțiunii.

În România, acțiunea a fost sprijinită de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și structura centrală de combatere a criminalității informatice. Anchetatorii români au colaborat cu autoritățile din Statele Unite, Bulgaria și Ungaria, precum și cu instituțiile europene Europol și Eurojust. Din Bulgaria a participat Direcția Generală pentru Combaterea Crimei Organizate, în timp ce Ungaria a fost reprezentată de Biroul Național de Investigare a Criminalității Cibernetice.

FBI laudă colaborarea cu România

FBI a transmis că operațiunea demonstrează cât de importantă este colaborarea dintre autoritățile de aplicare a legii din mai multe țări și sectorul privat atunci când este vorba despre combaterea criminalității informatice. Patrick Grandy, director adjunct responsabil cu biroul FBI din Los Angeles, a evidențiat cooperarea dintre forțele de ordine internaționale și partenerii privați.

Potrivit oficialului american, această colaborare a contribuit la consolidarea capacității FBI de a neutraliza amenințările reprezentate de botnet-uri precum Sality și de a proteja victimele atacurilor informatice.

Sality, o amenințare veche de peste două decenii

Sality nu este o rețea apărută recent. Infrastructura malware era activă încă din 2003 și a evoluat de-a lungul anilor într-un sistem complex de infectare și control al calculatoarelor.

Dispozitivele infectate puteau fi transformate în componente ale unui botnet de tip peer-to-peer (P2P). Spre deosebire de o infrastructură centralizată, acest tip de rețea permite calculatoarelor compromise să comunice între ele, ceea ce face mai dificilă identificarea și eliminarea întregului sistem. La apogeul activității sale, Sality ar fi putut oferi operatorilor acces simultan la peste un milion de calculatoare infectate. De-a lungul celor peste 20 de ani de existență, infrastructura a fost asociată cu distribuirea de malware, atacuri informatice, spam și furturi de criptomonede.

Dimensiunea rețelei este ilustrată și de numărul de adrese IP asociate acesteia: peste 11 milioane de adrese IP unice au fost legate, de-a lungul timpului, de infrastructura malițioasă.

Servere și domenii, confiscate în Statele Unite

Unul dintre instrumentele folosite pentru neutralizarea Sality a fost tehnica denumită „sinkholing”.

Practic, comunicațiile dispozitivelor infectate sunt redirecționate de la infrastructura controlată de infractori către sisteme aflate sub controlul autorităților sau al specialiștilor în securitate cibernetică. În acest fel, calculatoarele compromise sunt împiedicate să mai comunice cu infrastructura criminală și să primească noi instrucțiuni de la operatorii botnet-ului. În cazul Sality, redirecționarea traficului, împreună cu confiscarea unor servere și intervențiile asupra domeniilor utilizate de infrastructură, a redus semnificativ capacitatea rețelei de a funcționa. În Statele Unite, Departamentul de Justiție, FBI și Defense Criminal Investigative Service au confiscat servere și domenii asociate infrastructurii Sality.