Thailanda alungă turiștii fără bani și nomazi! Șederea fără viză se reduce la 30 de zile pentru români și cetățenii din alte 59 de țări

Publicat la 02.09.2026, 13:15:00

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Destinația de vis pentru zeci de mii de români, Thailanda schimbă regulile pentru turiștii, în general. Începând cu 15 septembrie 2026, românii și cetățenii din alte 59 de țări vor putea sta fără viză în Thailanda cel mult 30 de zile, față de 60 de zile până acum. Autoritățile de la Bangkok spun că noul sistem urmărește să limiteze abuzurile regimului de scutire de viză și să țină cont de considerente de securitate și economice. Thailanda taie perioada fără viză la jumătate Turiștii din 93 de țări beneficiau până acum de posibilitatea de a rămâne în Thailanda până la 60 de zile fără viză. Din 15 septembrie, regimul se schimbă, iar 60 de țări și teritorii vor beneficia de o scutire de viză pentru o perioadă de maximum 30 de zile. Printre acestea se află toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, dar și Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Australia, Japonia și Elveția. Pentru turiștii români, schimbarea este importantă mai ales în cazul celor care obișnuiau să petreacă perioade lungi în Thailanda. Pentru o vacanță obișnuită de una, două sau trei săptămâni, noua regulă nu schimbă practic condițiile de intrare.

Șederea poate fi prelungită, dar nu automat Noua perioadă de 30 de zile nu reprezintă neapărat limita absolută pentru un turist care dorește să rămână mai mult. Autoritățile thailandeze permit solicitarea unei singure prelungiri, de până la încă 30 de zile. Aprobarea nu este însă automată, ci rămâne la discreția unui ofițer de imigrare. Există și o diferență importantă față de vechiul sistem: noua scutire este destinată în principal turismului, iar autoritățile încearcă să reducă folosirea regimului fără viză pentru activități care depășesc scopul unei călătorii turistice. Guvernul thailandez a justificat reforma printr-un cumul de factori ce țin de securitate națională, interese economice și turistice, relații internaționale, reciprocitate și reducerea suprapunerilor dintre diferitele categorii de vize și scutiri de viză. În spatele deciziei se află și preocuparea autorităților față de folosirea abuzivă a sistemului de ședere fără viză și față de străinii care folosesc perioadele lungi de ședere pentru activități care nu corespund statutului lor de turist.

O schimbare importantă și pentru cei care intră repetat în Thailanda Noile reguli aduc restricții și pentru persoanele care intră în țară în mod repetat pe la frontierele terestre. În general, călătorii eligibili pentru regimul fără viză vor putea utiliza această facilitate de cel mult două ori pe an calendaristic prin punctele de trecere terestre, cu anumite excepții. Măsura vizează în special fenomenul cunoscut drept „visa run”, prin care unii străini părăsesc temporar Thailanda și revin pentru a obține o nouă perioadă de ședere. România este pe lista celor 60 de țări Pentru români, informația este clară: România se află pe lista celor 60 de state ai căror cetățeni vor beneficia de ședere fără viză timp de maximum 30 de zile. Alături de România se regăsesc, între altele, Franța, Germania, Italia, Spania, Grecia, Austria, Belgia, Bulgaria, Polonia, Portugalia, Olanda, Suedia și Danemarca. În același timp, Seychelles și Mauritius vor beneficia de o perioadă de 15 zile fără viză, în timp ce cetățenii din Azerbaidjan, Belarus și Serbia vor putea utiliza sistemul de Visa on Arrival. În Thailanda și Bali, turiștii au început să „uite” să mai plece Comunitățile uriașe de străini s-au transformat: vechile comunități „hippie” au fost înlocuite de nomazi digitali, influenceri și antreprenori online, iar autoritățile au început să schimbe regulile pentru cei care transformă vacanța într-o ședere aproape permanentă. au fost înlocuite de nomazi digitali, influenceri și antreprenori online, iar autoritățile au început să schimbe regulile pentru cei care transformă vacanța într-o ședere aproape permanentă.