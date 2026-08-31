Măsuri extreme după mai multe incendii. Pedeapsa cu moartea pentru piromani

Publicat la 31.08.2026, 09:07:00

Președintele Algeriei, Abdelmadjid Tebboune, a ordonat modificarea Codului penal astfel încât persoanele condamnate pentru incendierea deliberată a pădurilor să poată fi executate. Decizia vine după incendiile devastatoare care au lovit nordul și estul țării și care au provocat cel puțin 12 morți. Algeria nu mai aplică pedeapsa capitală din 1993.

Tebboune i-a cerut ministrului Justiției să pregătească până la 15 septembrie modificările necesare ale Codului penal. Proiectul urmează să fie aprobat de guvern și transmis apoi Parlamentului pentru examinare rapidă.

„Reintroducem pedeapsa cu moartea pentru piromani”, a declarat președintele algerian într-o înregistrare difuzată de televiziunea de stat. El a precizat că execuțiile ar urma să fie efectuate după epuizarea tuturor căilor de atac.

Incendiile au făcut cel puțin 12 victime

Decizia vine după o serie de incendii de pădure deosebit de violente în apropierea localităților Béjaïa, Jijel și Tizi-Ouzou.