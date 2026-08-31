Măsuri extreme după mai multe incendii. Pedeapsa cu moartea pentru piromani

Președintele Algeriei, Abdelmadjid Tebboune, a ordonat modificarea Codului penal astfel încât persoanele condamnate pentru incendierea deliberată a pădurilor să poată fi executate. Decizia vine după incendiile devastatoare care au lovit nordul și estul țării și care au provocat cel puțin 12 morți. Algeria nu mai aplică pedeapsa capitală din 1993.
Tebboune i-a cerut ministrului Justiției să pregătească până la 15 septembrie modificările necesare ale Codului penal. Proiectul urmează să fie aprobat de guvern și transmis apoi Parlamentului pentru examinare rapidă.
„Reintroducem pedeapsa cu moartea pentru piromani”, a declarat președintele algerian într-o înregistrare difuzată de televiziunea de stat. El a precizat că execuțiile ar urma să fie efectuate după epuizarea tuturor căilor de atac.
Incendiile au făcut cel puțin 12 victime
Decizia vine după o serie de incendii de pădure deosebit de violente în apropierea localităților Béjaïa, Jijel și Tizi-Ouzou.
Potrivit bilanțului oficial comunicat până în prezent, cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața. Ministrul Sănătății, Mohamed Seddik Aït Messaoudène, a descris situația drept „foarte gravă”, fără să ofere un bilanț definitiv.
Autoritățile au anunțat că mai multe persoane suspectate că ar fi provocat incendiile au fost arestate.
Incendiile au fost favorizate de vânturile puternice și temperaturile extrem de ridicate, pe fondul unor episoade de secetă tot mai frecvente, asociate schimbărilor climatice. Protecția Civilă a mobilizat importante forțe și echipamente, inclusiv avioane pentru stingerea incendiilor.
Trei zile de doliu național
În urma tragediei, Algeria a decretat trei zile de doliu oficial și a suspendat festivitățile culturale și competițiile sportive.
Imaginile cu incendiile au provocat o puternică emoție în întreaga țară. Numeroase înregistrări video au fost distribuite pe rețelele sociale, inclusiv de persoane surprinse de flăcări în zonele de coastă și montane.
La Jijel, o mulțime numeroasă a participat la înmormântarea colectivă a victimelor.
Statul promite despăgubiri integrale
Președintele Tebboune a promis că persoanele care și-au pierdut locuințele și bunurile în incendii vor fi despăgubite integral de stat.
Compensațiile ar urma să acopere inclusiv mobilierul, electrocasnicele, animalele și pomii fructiferi, iar autoritățile au stabilit ca termen data de 15 septembrie.
„Nimeni nu poate îngenunchea Algeria”, a declarat Tebboune, în contextul mobilizării naționale provocate de incendiile devastatoare.
O schimbare radicală după 33 de ani de moratoriu
Algeria respectă un moratoriu privind pedeapsa cu moartea din 1993, astfel că intenția președintelui reprezintă o schimbare majoră a politicii penale a țării.
Dacă modificarea Codului penal va fi adoptată și pusă în aplicare, piromanii condamnați definitiv ar putea deveni din nou pasibili de pedeapsa capitală.
Pentru moment, însă, este vorba despre o inițiativă politică și legislativă anunțată de președinte, iar aplicarea efectivă a pedepsei capitale va depinde de adoptarea modificărilor de către autoritățile competente.
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