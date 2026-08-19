Hidroelectrica vs. Nuclearelectrica. Două campioane la bursă, puse la încercare de aceeași secetă

Publicat la 19.08.2026, 10:29:27

Performanța este cu atât mai importantă cu cât compania a intrat ulterior într-o perioadă dificilă din punct de vedere hidrologic. În ultimele șase luni, titlurile Hidroelectrica au câștigat 21,58%, însă ultima lună a adus o corecție de 8,97%.

Pe hârtie, Hidroelectrica este marele câștigător al anului 2026 . Acțiunile companiei au crescut cu 48,79% de la începutul anului și cu 52,60% în ultimele 12 luni .

Hidroelectrica și Nuclearelectrica au adus câștiguri importante investitorilor în ultimul an, însă vara lui 2026 le-a schimbat radical contextul. Seceta severă a redus producția hidro și a dus, în premieră în actualul episod de criză hidrologică, la oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă. Cele două companii rămân printre cele mai importante active energetice de la Bursa de Valori București , dar performanța lor bursieră trebuie privită acum prin prisma unei vulnerabilități comune: dependența sistemului energetic de apă.

Dimpotrivă. În primul semestru, compania a beneficiat de condiții hidrologice favorabile, iar producția netă a ajuns la aproximativ 7.070 GWh , în creștere cu 17% față de perioada similară din 2025.

Contextul este important. Hidroelectrica nu a intrat în perioada de secetă cu rezultate slabe.

În cazul Hidroelectrica, valoarea tranzacțiilor din ultimele 12 luni a ajuns la aproape 1,9 miliarde de lei , în timp ce în 2026 au fost tranzacționate acțiuni în valoare de peste 1,31 miliarde de lei .

Datele arată astfel două lucruri aparent contradictorii: cele două companii au avut o performanță foarte bună pe termen lung, dar ambele au intrat recent în corecție .

Profitul net a urcat la aproximativ 2,57 miliarde de lei, în creștere cu 62%.

Așadar, cifrele care au susținut aprecierea puternică a acțiunilor reflectă în mare parte o perioadă în care compania a beneficiat de condiții favorabile.

Problema este ceea ce s-a întâmplat după încheierea primului semestru.

Seceta schimbă ecuația pentru Hidroelectrica

Începând din vară, situația hidrologică s-a deteriorat puternic. Debitele Dunării au coborât la niveluri foarte reduse, iar producția Hidroelectrica, inclusiv cea de la Porțile de Fier, a fost afectată.

Pentru un producător hidro, apa este materia primă. Când debitele scad, compania trebuie să gestioneze mult mai atent resursa disponibilă, iar cantitatea de energie care poate fi produsă se reduce.

De aici apare una dintre principalele întrebări pentru investitori: cât din rezultatele foarte bune din primul semestru poate fi păstrat într-un al doilea semestru caracterizat de secetă?

Hidroelectrica are avantajul unei poziții financiare solide și al unui portofoliu important de capacități de producție. Dar niciun bilanț nu poate elimina riscul hidrologic.

Nuclearelectrica: problema apei a ajuns până la reactoarele nucleare

Situația Nuclearelectrica este și mai neobișnuită.

Centrala de la Cernavodă este una dintre principalele surse de energie în bandă ale României. Cele două unități nucleare au împreună o putere instalată de aproximativ 1.400 MW și asigură, în condiții normale, o parte importantă din consumul național.

În această vară însă, nivelul extrem de scăzut al Dunării a dus la oprirea controlată a reactoarelor.

Unitatea 1 a fost oprită la sfârșitul lunii iulie, iar Unitatea 2 a intrat ulterior în procedura de oprire, din cauza condițiilor hidrologice.

Nu este vorba despre o problemă de siguranță nucleară sau despre o defecțiune a reactoarelor. Problema este disponibilitatea apei necesare procesului de răcire.

Este o situație care arată cât de strâns sunt legate componentele sistemului energetic românesc.

Paradoxul energetic al verii: hidro și nuclear, afectate de aceeași resursă

La prima vedere, Hidroelectrica și Nuclearelectrica sunt companii cu profiluri complet diferite.

Una produce energie folosind apa pentru a antrena turbinele hidrocentralelor. Cealaltă produce energie prin fisiune nucleară.

Seceta din 2026 a demonstrat însă că există o legătură esențială între ele: ambele depind de disponibilitatea apei.

La Hidroelectrica, apa este direct sursa producției.

La Cernavodă, apa Dunării este esențială pentru răcirea instalațiilor.

Iar atunci când nivelul Dunării scade foarte mult, problemele apar simultan pe două dintre cele mai importante segmente ale producției de energie din România.

Peste 1.400 MW au ieșit temporar din sistem

Oprirea celor două unități de la Cernavodă înseamnă scoaterea temporară din Sistemul Energetic Național a unei capacități de peste 1.400 MW.

Problema apare într-un moment nefavorabil: temperaturile ridicate cresc consumul de electricitate, în special prin utilizarea aparatelor de aer condiționat, în timp ce producția hidro este afectată de secetă.

În aceste condiții, România trebuie să se bazeze mai mult pe celelalte capacități disponibile, pe producția eoliană atunci când condițiile meteorologice sunt favorabile și pe importuri.

Reactivarea unor capacități pe cărbune, precum Grupul 4 de la Rovinari, devine astfel importantă pentru securitatea aprovizionării.

Bursa privește înainte, nu doar înapoi

Aici apare diferența dintre performanța bursieră și situația operațională.

Investitorii au recompensat în prima parte a anului rezultatele financiare, perspectivele și poziția strategică a celor două companii. Dar prețul unei acțiuni reflectă și așteptările privind rezultatele viitoare.

Iar acestea au devenit mai complicate.

Hidroelectrica trebuie să demonstreze că poate traversa perioada de secetă fără o deteriorare majoră a rezultatelor.

Nuclearelectrica trebuie să gestioneze impactul opririi simultane a celor două unități și să revină în sistem imediat ce condițiile permit acest lucru.

De aceea, corecțiile de aproximativ 9% înregistrate de ambele acțiuni în ultima lună sunt relevante. Ele nu pot fi atribuite exclusiv secetei sau opririi reactoarelor, pentru că prețurile bursiere sunt influențate de numeroși factori. Însă riscul energetic și hidrologic a devenit imposibil de ignorat.

Hidroelectrica rămâne campioana, dar anul nu s-a încheiat

Performanța de la începutul anului este incontestabilă: +48,79% pentru Hidroelectrica, față de +17,30% pentru Nuclearelectrica.

Pe un an, Hidroelectrica are un avans de 52,60%, iar Nuclearelectrica de 38,49%.

Diferența arată că investitorii au avut, până acum, mai multă încredere în perspectiva producătorului hidro.

Dar vara lui 2026 introduce un test important pentru această poveste de creștere.

Hidroelectrica are de demonstrat că poate transforma avantajele sale structurale în rezultate și într-un an hidrologic dificil. Nuclearelectrica trebuie să demonstreze că oprirea celor două reactoare este un episod temporar și că poate reveni rapid la rolul său de producător de bază al sistemului.

Miza depășește cele două acțiuni

Ceea ce se întâmplă cu Hidroelectrica și Nuclearelectrica este, de fapt, un avertisment pentru întregul sistem energetic românesc.

România are nevoie de energie hidro, nucleară, eoliană, solară și de capacități pe gaze sau alte surse care pot produce atunci când regenerabilele nu sunt disponibile. Dar are nevoie și de stocare, rețele mai puternice și capacități de rezervă.

Seceta din 2026 arată că diversificarea nu mai este doar o chestiune de tranziție energetică. Este o problemă de securitate energetică.

Iar pentru investitorii de la Bursa de Valori București, concluzia este la fel de importantă: o creștere de 50% a unei acțiuni nu spune singură povestea unei companii. Trebuie văzut și cât de rezistent este modelul său de business atunci când natura, consumul și infrastructura pun simultan presiune pe sistem.

În cazul Hidroelectrica și Nuclearelectrica, 2026 a început ca un an foarte bun pentru acționari. Vara îl transformă însă într-un test de reziliență.