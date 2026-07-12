Publicat la 12.07.2026, 10:10:14

Escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran intră într-o nouă fază periculoasă. După loviturile aeriene americane asupra unor ținte iraniene, Teheranul a lansat atacuri cu rachete în statele din Golf și a anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol.

Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz

Iranul a lansat, duminică dimineață, atacuri cu rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, în timp ce în Bahrain au fost activate sirenele de alertă aeriană, iar la Doha, în Qatar, au fost auzite explozii și interceptări ale sistemelor de apărare antiaeriană. Autoritățile qatareze au transmis alerte pe telefoanele mobile, cerând populației să rămână în adăposturi.

Escaladarea vine la doar câteva ore după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a lansat o nouă serie de lovituri aeriene asupra Iranului, ca răspuns la atacurile iraniene asupra navigației din Strâmtoarea Ormuz.

Marina Gardienilor Revoluției a declarat că Strâmtoarea Ormuz este închisă „până la noi ordine”, susținând că mai multe nave au ignorat avertismentele și au folosit o „rută neautorizată”.

Potrivit comunicatului, nicio navă nu va mai putea traversa strâmtoarea până la încetarea intervenției militare americane în regiune. Garda Revoluționară a avertizat, de asemenea, că bazele militare americane din Golf vor deveni ținte dacă atacurile împotriva Iranului vor continua.

Navă comercială avariată

CENTCOM a anunțat că o navă container, GFS Galaxy, care naviga sub pavilion cipriot, a fost lovită în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Potrivit armatei americane, nava a suferit avarii importante la compartimentul motoarelor, iar un membru al echipajului este dat dispărut.

La rândul său, Centrul britanic pentru Operațiuni Maritime Comerciale (UKMTO) a confirmat că echipajul unei nave comerciale avariate în zonă a fost nevoit să o abandoneze.

Negocieri în Oman, dar fără rezultat

În paralel cu escaladarea militară, Iranul și Omanul au continuat discuțiile privind siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit autorităților iraniene, ministrul de Externe Abbas Araghchi s-a întâlnit în Oman cu omologul său omanit pentru a analiza mecanisme care să permită tranzitul în siguranță al navelor.

Reuters a relatat anterior că Iranul, Statele Unite, Qatarul și Pakistanul încercau să organizeze negocieri indirecte pentru reducerea tensiunilor, însă nu este clar dacă acestea au avut loc.

O rută vitală pentru economia mondială

Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre cele mai importante puncte strategice ale comerțului mondial. Înainte de actualul conflict, aproximativ 20% din petrolul consumat la nivel global tranzita această rută.

Blocarea efectivă a traficului naval a dus deja la creșteri importante ale prețurilor petrolului și alimentează temerile privind un nou val inflaționist la nivel mondial, în condițiile în care tensiunile din Golf continuă să se amplifice.