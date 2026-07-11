Publicat la 11.07.2026, 10:02:15

Presa economică europeană a zilei de 11 iulie 2026 este dominată de trei teme majore: restructurarea accelerată a industriei auto europene, presiunea regulatorie crescândă asupra marilor companii tech și un verdict judiciar important în dosarul emisiilor diesel din Marea Britanie. La acestea se adaugă tensiuni geopolitice cu impact direct asupra rutelor comerciale globale.

BBC Business

Tribunalul britanic respinge marea majoritate a dosarului „dieselgate"

Un judecător de la High Court din Marea Britanie a respins cea mai mare parte a acuzațiilor din procesul colectiv „dieselgate", intentat în numele a 1,6 milioane de proprietari de mașini. Instanța a stabilit că producătorii vizați — printre care Nissan, Ford și Peugeot — nu au instalat dispozitive de manipulare a testelor de emisii. Verdictul este o victorie semnificativă pentru constructorii auto europeni, care se confruntau cu riscul unor despăgubiri uriașe. Pentru investitorii care dețin acțiuni în acești producători, știrea reduce substanțial un risc juridic major care plana de ani buni.

EasyJet preia o ofertă surpriză de achiziție din SUA

Compania americană Apollo a formulat o ofertă de preluare a EasyJet, depășind o propunere anterioară venită din partea fondului Castlelake. EasyJet a confirmat că noua ofertă este superioară celei precedente. Știrea indică un interes crescut al capitalului american pentru activele din aviația europeană, sector care a revenit la profitabilitate după anii de criză. Investitorii din sectorul transportului aerian european ar trebui să urmărească evoluția negocierilor, deoarece o preluare reușită ar putea remodela peisajul competitiv al zborurilor low-cost pe continent.

Vape-urile, în vizorul autorităților europene: nume și arome atractive pentru copii, interzise

Autoritățile britanice lansează o consultare publică privind interzicerea denumirilor și aromelor de vape care atrag minorii. Măsura vizează producătorii care folosesc descrieri sugestive pentru a cuceri un public tânăr. Tendința de reglementare strictă a sectorului vape se extinde la nivel european, afectând direct companiile producătoare cotate la bursă. Investitorii din industria tutunului și a produselor alternative trebuie să țină cont de riscul regulatoriu în creștere pe această piață.

The Guardian Business

Meta renunță la funcția AI care genera imagini din conturi publice Instagram

Meta a anunțat că abandonează o funcție de inteligență artificială lansată în această săptămână, care permitea generarea de imagini pe baza conținutului din conturi publice de Instagram. Compania a recunoscut că funcționalitatea „nu a atins standardele" așteptate în materie de confidențialitate. Decizia vine pe fondul unor critici severe din partea utilizatorilor și a autorităților de reglementare. Pentru investitorii în Meta, retragerea rapidă ilustrează vulnerabilitatea companiei la reacțiile publice negative și la presiunea regulatorie europeană în domeniul AI și protecției datelor.

Europa analizează taxe de navigație în Strâmtoarea Hormuz

Europa studiază propuneri care ar permite perceperea unor tarife de navigație în Strâmtoarea Hormuz, cu condiția ca acestea să nu fie obligatorii. SUA presează Iranul să declare public că strâmtoarea este deschisă traficului comercial. Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante artere de transport al petrolului și gazelor naturale la nivel global. Orice perturbație sau taxare suplimentară în această zonă ar putea genera presiuni asupra prețurilor la energie în Europa, cu impact direct asupra inflației și costurilor industriale.

CNBC Europe

Volkswagen reduce gama de modele și capacitatea de producție, fără anunțuri despre concedieri

Volkswagen a anunțat o reducere semnificativă a gamei de modele și o diminuare a capacității de producție, în urma unei ședințe tensionate a consiliului de supraveghere. Compania nu a făcut deocamdată niciun anunț privind tăierile de locuri de muncă, deși restructurarea este de anvergură. Decizia reflectă presiunile structurale cu care se confruntă industria auto europeană: concurența chineză, tranziția la vehicule electrice și cererea în scădere. Pentru investitori, absența clarității privind forța de muncă menține incertitudinea în jurul acțiunilor grupului german.

Meta, găsită vinovată de încălcarea legislației UE prin design-ul „adictiv" al platformelor sale

Comisia Europeană a concluzionat, într-un raport preliminar, că design-ul Instagram și Facebook încalcă legislația digitală a UE prin caracterul său „adictiv". Este una dintre primele aplicări concrete ale Regulamentului privind Serviciile Digitale (DSA) împotriva unui gigant tech. Meta riscă amenzi semnificative dacă nu aduce modificări substanțiale platformelor sale. Decizia reprezintă un semnal puternic pentru întreaga industrie tech că UE intenționează să aplice cu fermitate regulile privind protecția utilizatorilor, inclusiv a minorilor.

Ucraina intensifică atacurile asupra petrolierelor din apropierea Crimeei

Ucraina a escaladat atacurile cu drone asupra petrolierelor din zona Crimeei, ca parte a unei strategii de a bloca rutele de aprovizionare cu combustibil ale Rusiei. Campania vizează crearea unor penurii de carburant care să afecteze capacitatea militară și economică rusă. Loviturile au potențialul de a afecta fluxurile de petrol rusesc spre piețele internaționale, cu efecte indirecte asupra prețurilor energiei în Europa. Investitorii în sectorul energetic european trebuie să monitorizeze evoluția conflictului, care rămâne un factor major de volatilitate pentru cotațiile la petrol și gaze.

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