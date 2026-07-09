Publicat la 09.07.2026, 20:01:41

Piețele americane au încheiat ziua de 9 iulie într-o notă pozitivă, susținute de revenirea acțiunilor din sectorul semiconductoarelor și de declarațiile lui Trump privind posibile negocieri cu Iranul. Temele dominante ale zilei: rezultate trimestriale surprinzătoare la mai multe companii-cheie, îngrijorări persistente legate de piața imobiliară și tensiunile geopolitice care continuă să preseze ratele dobânzilor.

CNBC Markets

PepsiCo dezamăgește: americanii taie din cheltuielile zilnice

PepsiCo a raportat rezultate trimestriale sub așteptările analiștilor, semn că presiunea inflației continuă să afecteze consumul intern în SUA. Cererea internațională a rămas solidă, însă nu a fost suficientă pentru a compensa slăbiciunea de pe piața americană. Rezultatele confirmă o tendință mai largă: consumatorul american devine tot mai precaut cu bugetul gospodăriei. Pentru investitori, acesta este un semnal de atenție pentru întregul sector al bunurilor de larg consum cotate pe Wall Street.

Nike bate estimările, dar China rămâne o problemă serioasă

Nike a reușit să depășească estimările analiștilor în cel mai recent trimestru, deși vânzările din China au scăzut cu 12%. Compania se află în plin proces de redresare strategică și anticipează o rambursare de tarife de aproximativ 986 de milioane de dolari, ceea ce ar putea susține rezultatele viitoare. Cu toate acestea, analiștii CNBC avertizează că rezultatele actuale sunt insuficiente pentru a schimba radical perspectiva acțiunii în portofoliu. Investitorii rămân în expectativă, iar direcția pe termen mediu depinde de succesul turnaroundului anunțat de conducere.

Samsung raportează profit record, dar piața penalizează cheltuielile masive

Samsung Electronics a anunțat un salt spectaculos al profitului trimestrial — de aproximativ 1.800% față de aceeași perioadă a anului trecut — însă acțiunile au scăzut imediat după publicarea rezultatelor. Investitorii s-au arătat îngrijorați de nivelul ridicat al cheltuielilor de capital și de incertitudinile legate de cererea viitoare pentru produse AI. Paradoxul Samsung ilustrează o realitate tot mai frecventă pe piețele de tehnologie: profitul record nu garantează aprecierea bursieră dacă piața percepe riscuri în perspectivă. Evoluția acțiunii Samsung este urmărită cu atenție și de investitorii expuși pe fonduri de tehnologie globală sau ETF-uri asiatice.

MarketWatch

Prețurile locuințelor din SUA ating un nou maxim istoric, accesibilitatea se deteriorează

Conform datelor recente publicate de Asociația Națională a Agenților Imobiliari, prețurile locuințelor din Statele Unite au atins un nou record absolut. Paradoxal, această creștere survine în contextul în care tot mai mulți potențiali cumpărători se retrag din piață, descurajați de costuri. Criza accesibilității devine astfel și mai acută, afectând în special tinerii și familiile cu venituri medii. Pentru investitori, datele confirmă că piața imobiliară americană rămâne extrem de tensionată, cu implicații directe și pentru sectorul bancar și cel al materialelor de construcții.

Tensiunile cu Iranul împing ratele ipotecare în sus

Conflictul dintre SUA și Iran continuă să agite piețele obligatare, determinând investitorii să ceară randamente mai mari, ceea ce se traduce automat în rate ipotecare mai ridicate. Potrivit MarketWatch, creșterea ratelor adaugă sute de dolari lunar la costul unui credit imobiliar pentru cumpărătorii americani. Efectul combinat al prețurilor record și al dobânzilor în creștere face din achiziția unei locuințe o decizie tot mai dificilă în SUA. Situația geopolitică rămâne astfel un factor de risc suplimentar pentru piețele de capital și pentru economia reală americană.

Micron investește masiv în SUA și câștigă încrederea investitorilor

Acțiunile Micron Technology au urcat semnificativ după ce compania a anunțat o extindere substanțială a investițiilor în producția de semiconductori pe teritoriul american. Mișcarea vine în contextul eforturilor mai largi de relocare a lanțurilor de aprovizionare în domeniul cipurilor, susținute și de politica industrială a administrației Trump. Revenirea Micron este privită ca un semnal pozitiv pentru întregul sector al semiconductoarelor listate la Nasdaq. Investitorii români expuși pe ETF-uri tehnologice sau pe acțiuni din sectorul cipurilor ar trebui să urmărească evoluția acestei acțiuni în zilele următoare.

Fox Business

Prima benzinărie „Freedom Fuel" s-a deschis la Philadelphia cu prețuri sub medie

Casa Albă a anunțat deschiderea primei benzinării din rețeaua „Freedom Fuel" în Philadelphia, unde prețul carburantului este cu aproximativ 50 de cenți pe galon sub media statewide. Inițiativa este prezentată de administrația Trump ca un beneficiu direct pentru consumatorii americani, în cadrul unei politici mai largi de reducere a costurilor cu energia. Dacă rețeaua se va extinde conform planurilor, impactul ar putea fi resimțit în datele privind inflația și cheltuielile gospodăriilor în lunile următoare. Sectorul energetic rămâne unul dintre vectorii-cheie ai agendei economice a administrației actuale.

PetSmart închide singurul magazin din San Francisco — comerțul fizic continuă să cedeze

Singurul magazin PetSmart din San Francisco urmează să se închidă pe 19 iulie, cumpărătorii fiind redirecționați către livrarea online și un alt punct de vânzare din Daly City. Decizia reflectă o tendință structurală în retailul american: creșterea comerțului online și a livrărilor în aceeași zi erodează viabilitatea magazinelor fizice, mai ales în orașele cu costuri operaționale ridicate. San Francisco a devenit în ultimii ani un simbol al dificultăților cu care se confruntă retailul tradițional în marile centre urbane americane. Investitorii ar trebui să privească acest caz ca pe un indiciu suplimentar al presiunii structurale asupra sectorului de retail fizic.

Investing.com

Bursa americană revine pe verde, cipurile conduc raliul

Acțiunile americane au avansat joi, pe fondul extinderii raliului din sectorul semiconductoarelor și al declarațiilor lui Donald Trump potrivit cărora Iranul și-ar dori să ajungă la un acord. Relaxarea tensiunilor geopolitice a redus presiunea pe piețele de obligatare și a îmbunătățit sentimentul general al investitorilor. Sectorul chipurilor, care suferise corecții recente, a beneficiat cel mai mult de pe urma acestor vești, cu mai mulți jucători-cheie înregistrând creșteri semnificative. Dacă tensiunile cu Iranul continuă să se atenueze, investitorii se pot aștepta la o consolidare a trendului pozitiv pe termen scurt.

FedEx urcă la bursă — ce se află în spatele raliului de azi

Acțiunile FedEx au consemnat o creștere notabilă în sesiunea de joi, atrăgând atenția analiștilor și investitorilor deopotrivă. Investing.com semnalează că mișcarea ascendentă este urmărită îndeaproape pe piață, FedEx fiind considerat un barometru important al activității economice generale și al consumului în SUA. Evoluția pozitivă a acțiunii vine într-un moment în care datele macroeconomice mixte lasă deschisă întrebarea privind direcția economiei americane în a doua jumătate a anului. Investitorii care urmăresc sectorul de logistică și transport ar trebui să monitorizeze dacă raliul are susținere fundamentală sau este de natură tehnică.

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