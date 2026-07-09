Publicat la 09.07.2026, 07:56:15

Rusia a interzis, începând de miercuri, exporturile de motorină, într-o încercare de a stabiliza piața internă a carburanților, afectată de atacurile repetate cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice.

Rusia începe să importe combustibili

Măsura se aplică inclusiv producătorilor de motorină, fiind exceptate doar livrările realizate în baza unor acorduri guvernamentale deja existente, cum este cel cu Mongolia. Vicepremierul rus Alexander Novak a declarat, în cadrul unei ședințe de guvern conduse de președintele Vladimir Putin, că aprovizionarea cu carburanți rămâne dificilă în numeroase regiuni ale țării.

„Astăzi a fost introdusă interdicția privind exporturile de motorină, iar această măsură va permite creșterea livrărilor către piața internă”, a afirmat Novak, precizând că Rusia va începe chiar din această lună să importe combustibili pentru a acoperi deficitul.

În mai multe regiuni ale Federației Ruse, șoferii sunt nevoiți să aștepte ore întregi la benzinării, după ce atacurile ucrainene au redus capacitatea de producție și distribuție a rafinăriilor.

Președintele Vladimir Putin a acuzat Ucraina că încearcă să lovească economia Rusiei și să provoace panică în rândul populației, susținând că reziliența sistemului energetic rus rămâne foarte ridicată. De cealaltă parte, Kievul afirmă că loviturile asupra infrastructurii energetice urmăresc diminuarea capacității Moscovei de a finanța și susține războiul.

Efecte imediate pe piața europeană

Decizia Moscovei a avut un impact rapid asupra piețelor energetice. Marjele de rafinare ale motorinei în Europa au urcat la un nivel record de 60,17 dolari pe baril, pe fondul temerilor privind reducerea ofertei.

Potrivit analistului Abhishek Kumar, de la Sparta Commodities, interdicția vine într-un moment extrem de sensibil pentru piața mondială.

„Războiul cu Iranul a redus deja stocurile globale, iar acum Rusia și cumpărătorii săi vor concura cu Europa pentru importurile de motorină din alte surse”, a explicat acesta.

În iunie, principalii cumpărători ai motorinei rusești au fost Turcia și Brazilia, care au absorbit împreună cel puțin jumătate din volumele disponibile.

Exporturile Rusiei s-au prăbușit

Datele din piață arată că exporturile maritime de motorină și gazoil ale Rusiei au scăzut cu 39% în iunie față de luna precedentă, până la aproximativ 1,8 milioane de tone, și cu 46% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Potrivit companiei de analiză Kpler, declinul a continuat și în primele opt zile din iulie, când exporturile au coborât la doar 214.000 de barili pe zi, față de 793.000 de barili pe zi în iulie 2025 și 842.000 de barili pe zi înainte de declanșarea războiului din Ucraina, în iulie 2021.

Pe lângă Turcia și Brazilia, printre principalii importatori ai motorinei rusești în luna iunie s-au numărat Maroc, Egipt și Senegal.

Decizia Kremlinului confirmă presiunile tot mai mari asupra sectorului energetic rus și riscă să amplifice volatilitatea pieței europene a carburanților, într-un context în care oferta globală este deja afectată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de războiul din Ucraina.