Publicat la 09.07.2026, 09:01:34

Presa economică europeană de joi este dominată de decizii energetice cu efecte pe termen lung în Marea Britanie — prelungirea duratei de viață a centralei nucleare Sizewell B și avertismentele privind penuriile de gaze — dar și de turbulențe pe piețele americane, cu ecouri asupra sentimentului investițional global. Tensiunile geopolitice legate de Groenlanda și de războiul din Ucraina mențin presiunea pe bugetele de apărare ale statelor europene.

BBC Business

Centrala nucleară Sizewell B va funcționa până în 2055

Guvernul britanic a aprobat prelungirea cu 20 de ani a duratei de viață a centralei nucleare Sizewell B, cea mai recentă construită în Regatul Unit, care urma să fie închisă în 2035. Decizia vine în contextul în care Londra încearcă să-și asigure independența energetică și să reducă dependența de combustibilii fosili. Pentru investitorii europeni din sectorul energetic, semnalul este clar: energia nucleară revine ca pilon strategic în mixul energetic al statelor occidentale. Companiile din lanțul de aprovizionare nuclear — de la producătorii de combustibil până la firmele de mentenanță — ar putea beneficia de pe urma acestui trend.

Avertisment privind penuriile de gaze în Marea Britanie în această iarnă

Compania Adura, operatorul câmpului gazifer Jackdaw din Marea Nordului, avertizează că Regatul Unit riscă penurii de gaze domestice în iarna apropiată dacă guvernul nu aprobă urgent exploatarea zăcământului. Declarația ridică semne de întrebare privind securitatea energetică britanică și ar putea influența prețurile gazelor naturale pe piețele europene. Investitorii expuși pe sectorul energetic din Europa de Nord ar trebui să urmărească îndeaproape decizia administrativă, așteptată în perioada imediat următoare. Contextul mai larg — al presiunilor politice legate de tranziția energetică — face aprobările pentru noi zăcăminte fosile din ce în ce mai imprevizibile.

Asigurările auto pentru mașinile electrice rămân o frână pentru piață

Costurile ridicate de asigurare continuă să descurajeze potențialii cumpărători de vehicule electrice în Marea Britanie și, implicit, în mai multe piețe europene. Problema este structurală: piesele de schimb scumpe și deficitul de mecanici specializați fac daunele mai costisitoare de reparat. Industria asigurărilor și producătorii auto caută soluții, inclusiv parteneriate directe și pachete integrate. Pentru investitorii din sectorul auto și cel al asigurărilor, aceasta rămâne o variabilă importantă în ecuația adoptării pe scară largă a electromobilității în Europa.

The Guardian Business

Piețele americane coboară sub presiunea atacurilor asupra Iranului și a dobânzilor ridicate

Bursa americană a încheiat miercuri în scădere, cu indicele Dow Jones pierzând peste 500 de puncte — aproximativ 1,09% — pe fondul îngrijorărilor legate de escaladarea tensiunilor cu Iranul și al perspectivelor unor dobânzi ridicate pe termen mai lung. S&P 500 a înregistrat și el pierderi modeste, în timp ce Nasdaq, dominat de acțiuni tech, a rezistat ușor pe plus. Sentimentul negativ de pe Wall Street se poate transmite rapid și burselor europene în ședințele următoare. Investitorii din România expuși pe fonduri sau ETF-uri internaționale ar trebui să monitorizeze evoluția conflictului din Orientul Mijlociu.

Trezoreria britanică, fără analiză clară pentru atingerea țintei NATO de 3,5% din PIB pentru apărare

Ministerul de Finanțe al Marii Britanii nu a realizat încă nicio analiză a compromisurilor bugetare necesare pentru a atinge angajamentul de cheltuieli militare de 3,5% din PIB asumat față de NATO, au declarat înalți funcționari ai departamentului în fața parlamentarilor. Dezvăluirea survine într-un moment în care mai multe state europene se confruntă cu aceleași dileme fiscale: de unde vin banii pentru apărare, fără a sacrifica investițiile sociale sau a adânci deficitele. Această incertitudine bugetară menține presiunea pe piețele de obligațiuni suverane europene și alimentează dezbaterea privind emisiunile comune de datorie la nivelul UE.

CNBC Europe

Dronele ucrainene redefinesc prioritățile de investiții în apărare ale NATO

Atacurile ucrainene cu drone de lungă rază asupra rafinăriilor rusești schimbă fundamental logica militară a conflictului și determină Alianța Nord-Atlantică să elaboreze un plan de contracarare a dronelor în valoare de 40 de miliarde de dolari. Această reorientare a cheltuielilor militare va genera oportunități semnificative pentru industria europeană de apărare și tehnologie. Companiile europene specializate în sisteme anti-drone, recunoaștere electronică și securitate cibernetică se pot aștepta la contracte substanțiale în anii următori. Pentru investitorii din România, fondurile și acțiunile legate de sectorul apărării europene rămân un segment de urmărit cu atenție.

Trump intensifică presiunea asupra Danemarcei privind Groenlanda

Președintele american Donald Trump a reiterat la summitul NATO că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei, invocând argumente de securitate globală, în timp ce Danemarca a reafirmat că va apăra teritoriul. Criza diplomatică menține un nivel ridicat de incertitudine geopolitică în relațiile transatlantice, cu efecte directe asupra coeziunii NATO și a climatului de investiții în Europa de Nord. Tensiunile persistente dintre Washington și aliații europeni pot afecta negativ sentimentul investițional și pot pune presiune suplimentară pe monedele din regiune. Investitorii ar trebui să urmărească dacă summitul NATO va produce o dezescaladare sau va consolida fracturile din cadrul Alianței.

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