Publicat la 08.07.2026, 12:23:27

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a semnat, în marja Summitului NATO de la Ankara, amendamentul la Memorandumul de Înțelegere dintre guvernele României, Bulgariei și Turciei privind constituirea Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM Black Sea TG). Noul document extinde misiunile grupului, care va avea și responsabilitatea protejării infrastructurii critice submarine.

Misiune extinsă pentru securitatea Mării Negre

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, semnarea amendamentului în cadrul Summitului NATO de la Ankara, la care participă și președintele Nicușor Dan, evidențiază angajamentul comun al celor trei state riverane pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre și dezvoltarea cooperării maritime în cadrul Alianței.

„Protecția infrastructurii critice din Marea Neagră presupune o abordare complexă, integrată și pe termen lung, iar MCM Black Sea TG este o dovadă a interoperabilității partenerilor regionali și o inițiativă care contribuie activ la consolidarea securității în bazinul Mării Negre”, transmite MApN.

Ministerul precizează că, prin misiunile desfășurate de Forțele Navale Române împreună cu partenerii regionali, este menținută o prezență navală permanentă în zona de responsabilitate, inclusiv în întreaga Zonă Economică Exclusivă a României. Această prezență are atât un rol de descurajare, cât și de reacție rapidă în cazul unor incidente.

Memorandumul privind înființarea Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră a fost semnat la 11 ianuarie 2024 de miniștrii Apărării din România, Bulgaria și Turcia, reprezentând prima inițiativă trilaterală de acest tip între cele trei state membre NATO de la Marea Neagră.

Misiunea principală a grupului este asigurarea libertății de navigație în Marea Neagră prin operațiuni de supraveghere, identificarea și neutralizarea minelor sau a altor pericole pentru traficul maritim, precum și desfășurarea de misiuni de căutare și salvare.

De la operaționalizarea sa, la 1 iulie 2024, grupul a fost activat de zece ori. Comanda este exercitată prin rotație, pentru mandate de câte șase luni. România a deținut conducerea în perioada 9 iulie 2025 - 8 ianuarie 2026, iar în prezent aceasta este asigurată de Turcia. Începând cu 9 iulie, comanda va fi preluată de Bulgaria.

Tot de miercuri începe și cea de-a XI-a activare a MCM Black Sea TG. România va participa cu vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, care va desfășura, în perioada 9–24 iulie, misiuni de monitorizare a zonei maritime și de asigurare a libertății de navigație în cadrul exercițiului multinațional BREEZE 2026.