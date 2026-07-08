Publicat la 08.07.2026, 11:14:26

Monumentul se află într-un municipiu situat la aproximativ 16 kilometri de Madrid. Construcția a fost ridicată în memoria lui Ion Moța și Vasile Marin, doi membri ai Mișcării Legionare care au murit la 13 ianuarie 1937, în timpul Războiului Civil Spaniol. Cei doi români controversați în istoria modernă luptau de partea forțelor naționaliste conduse de generalul Francisco Franco, care avea să instaureze ulterior o dictatură ce a durat aproape patru decenii.

Monument ridicat în timpul dictaturii lui Franco

Construcția monumentală a fost realizată în 1970, într-o perioadă în care Spania se afla încă sub regimul franchist. Proiectul a fost inițiat de reprezentanți ai unei asociații hispano-române, iar silueta monumentului este formată din două litere „M” stilizate, reprezentând inițialele numelor Moța și Marin. Monumentul a fost inaugurat în prezența lui Horia Sima, pe atunci încă în viață, fost lider al Mișcării Legionare. După Rebeliunea Legionară din 1941, Sima a fugit din România și a trăit ulterior în Germania și Spania. Acesta a murit în 1993, la vârsta de 85 de ani.

Demolarea trebuie realizată până la sfârșitul anului 2026

Autoritățile spaniole au decis că monumentul trebuie demolat până la finalul anului 2026.

Măsura este aplicată în baza Legii Memoriei Democratice, legislație care urmărește eliminarea din spațiul public a simbolurilor și monumentelor care glorifică dictatura franchistă și ideologiile fasciste. Decizia face parte dintr-un proces mai amplu prin care Spania încearcă să îndepărteze din spațiul public simbolurile asociate dictaturii lui Franco. Ministrul spaniol Angel Víctor Torres a descris eliminarea unor asemenea monumente drept un act de „demnitate democratică”. Potrivit oficialului, noile generații nu ar trebui să moștenească spații publice dominate de glorificarea urii și a dictaturii.

Locul devenise ”instagramabil” pentru simpatizanți ai extremei drepte

De-a lungul anilor, monumentul din Majadahonda a rămas un loc simbolic pentru simpatizanții Mișcării Legionare și ai unor grupări de extremă dreapta. Tocmai această utilizare a monumentului a alimentat controversele privind menținerea sa într-un spațiu public.

Majadahonda a fost una dintre zonele afectate de luptele desfășurate în timpul Războiului Civil Spaniol, conflict care, între 1936 și 1939, a provocat sute de mii de victime și a precedat izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Locurile din România asociate memoriei Mișcării Legionare

Și în România au rămas locuri asociate istoriei Mișcării Legionare. Unul dintre acestea este locul unde, până recent s-a aflat o troiță de la Tâncăbești, amplasată în județul Ilfov, în apropierea locului unde Corneliu Zelea Codreanu, liderul Gărzii de Fier, și alți legionari au fost uciși în 1938. Loc unde comemorările s-au lăsat cu amenzi. Un alt loc asociat istoriei organizației este Casa Verde din București, fost sediu central al Mișcării Legionare în perioada interbelică.