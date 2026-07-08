Publicat la 08.07.2026, 20:31:26

Piețele americane au digerat miercuri un mix de rezultate trimestriale surprinzătoare și tensiuni geopolitice reînviate. Profitul spectaculos al Samsung nu a convins investitorii, Nike a bătut estimările în ciuda unui an dificil, iar producătorul de drone AeroVironment a înregistrat unul dintre cele mai mari salturi ale zilei pe Wall Street. În fundal, prețul petrolului a urcat după declarații îngrijorătoare ale președintelui Trump privind Iran.

CNBC Markets

Samsung: profit record de 1.800%, dar bursa a penalizat acțiunile

Samsung Electronics a raportat un salt preliminar al profitului de 1.800% față de aceeași perioadă a anului trecut, un rezultat istoric pentru gigantul sud-coreean. Cu toate acestea, acțiunile au scăzut după anunț, deoarece investitorii s-au îngrijorat de nivelul ridicat al cheltuielilor de capital și de semnele de incertitudine privind cererea viitoare pentru componente AI. Piața a interpretat bilanțul ca pe un vârf dificil de susținut, nu ca pe un punct de plecare pentru o nouă creștere. Pentru investitorii expuși pe semiconductori sau pe ETF-uri tech globale, semnalul este unul de prudență pe termen scurt.

Nike depășește estimările, dar China rămâne o problemă

Nike a raportat rezultate trimestriale peste așteptările analiștilor, în ciuda unui declin de 12% al vânzărilor în China și a unui context comercial dificil generat de tarifele vamale americane. Compania se așteaptă să primească o rambursare de tarife de aproximativ 986 de milioane de dolari, un element care i-a susținut parțial bilanțul. Strategia de redresare a brandului este în derulare, dar analiștii CNBC consideră că rezultatele nu sunt suficiente pentru a îmbunătăți perspectivele acțiunii pe termen mediu. Investitorii care dețin NKE în portofoliu se confruntă cu o decizie dificilă: să mențină poziția sau să reducă expunerea.

AeroVironment, saltul zilei: drone-urile militare devin favoritul Wall Street

Producătorul american de drone autonome AeroVironment a înregistrat o creștere de până la 28% într-o singură sesiune, după ce a raportat rezultate trimestriale care au depășit estimările cu 90 de milioane de dolari la capitolul venituri din sisteme autonome. Backlog-ul de comenzi a crescut la 1,2 miliarde de dolari, semn că cererea din partea Pentagonului și a aliaților NATO este solidă. Compania beneficiază direct de planurile administrației americane de modernizare a armatei și de securizare a spațiului aerian. Pentru investitorii interesați de sectorul apărării, AeroVironment devine unul dintre cele mai vizibile nume ale momentului pe Nasdaq.

MarketWatch

Rocket Lab ar putea crește cu 250% — Morgan Stanley vede un nou SpaceX

Analiștii Morgan Stanley au publicat o evaluare optimistă pentru Rocket Lab, estimând un potențial de creștere a acțiunii de până la 250% în scenariul favorabil. Banca de investiții argumentează că diversificarea modelului de afaceri al companiei, similar cu traiectoria urmată de SpaceX, face din Rocket Lab un pariu solid pe sectorul aerospațial privat. Rocket Lab nu mai este doar un operator de lansări comerciale, ci construiește o platformă integrată de servicii spațiale. Investitorii români expuși pe ETF-uri tech sau space economy ar trebui să urmărească evoluția acestui titlu în lunile următoare.

Prețul petrolului urcă după ce Trump anunță că armistițiul cu Iranul s-a încheiat

Prețurile petrolului au atins miercuri cele mai ridicate niveluri din ultimele două săptămâni, după ce președintele Donald Trump a declarat că armistițiul dintre SUA și Iran poate fi considerat încheiat. Declarațiile au reactivat imediat primele de risc geopolitic pe piețele de energie, generând mișcări rapide în cotațiile futures. O escaladare a tensiunilor cu Iranul ar putea perturba fluxurile de petrol din Golful Persic, cu implicații directe asupra inflației globale și asupra politicii Fed. Investitorii cu expunere pe energie sau pe piețe emergente dependente de importuri de petrol trebuie să monitorizeze evoluția situației cu atenție sporită.

Fox Business

Un investitor-legendă avertizează: IPO-ul SpaceX ar putea deveni cel mai mare eșec din istorie

Jeremy Grantham, cunoscut pentru previziunile sale pesimiste care s-au adeverit în trecut, a catalogat potențialul IPO al SpaceX drept „cea mai nebunească ofertă publică din istoria omenirii". Miliardarul britanic crede că evaluarea actuală a companiei lui Elon Musk va fi privită peste 50 de ani ca un exemplu clasic de exuberanță irațională a pieței. Grantham avertizează că investitorii de retail care intră în astfel de oferte la evaluări astronomice își asumă un risc uriaș. Opinia sa contrastează puternic cu entuziasmul dominant din piață față de sectorul spațial privat și merită luată în calcul ca voce contrariană importantă.

Accesibilitatea locuințelor în SUA se îmbunătățește ușor în 2026

Platforma Realtor.com estimează că ratele lunare la creditele ipotecare vor scădea cu aproximativ 1,9% în 2026, pe fondul unei temperări a creșterii prețurilor la locuințe sub nivelul inflației generale. Această evoluție le oferă cumpărătorilor mai multă putere de negociere față de anii anteriori, când piața era dominată covârșitor de vânzători. Răcirea pieței imobiliare americane are implicații și pentru sectorul bancar și pentru fondurile de investiții imobiliare (REIT-uri). Pentru investitorii români cu expunere pe piața americană de real estate, semnalul este unul de stabilizare prudentă, nu de revenire puternică.

Investing.com

Bank of America acordă primul împrumut de 520 milioane dolari către OpenAI înaintea listării

Bank of America a extins un credit de 520 de milioane de dolari către OpenAI, compania din spatele ChatGPT, într-o mișcare care prefigurează un viitor IPO al celei mai valoroase startup-uri din domeniul inteligenței artificiale. Este vorba despre primul împrumut major acordat de o bancă de top către OpenAI, semn că instituțiile financiare tradiționale se poziționează strategic înainte de o eventuală ofertă publică. Tranzacția confirmă că OpenAI continuă să consume resurse financiare masive pentru dezvoltarea modelelor sale de AI. Investitorii care urmăresc sectorul AI trebuie să trateze acest anunț ca pe un semnal că listarea OpenAI se apropie și că marile bănci vor fi printre primele beneficiare.

Bloom Energy, lovită de un raport al unui vânzător în lipsă

Acțiunile Bloom Energy, producător american de celule de combustie și soluții energetice curate, au scăzut miercuri după ce un raport al unui short seller a pus sub semnul întrebării declarațiile companiei privind lanțul de aprovizionare. Atacurile vânzătorilor în lipsă asupra companiilor din sectorul energiei verzi au devenit un fenomen recurent în 2025-2026, reflectând scepticismul crescut față de evaluările din acest sector. Compania nu a confirmat sau infirmat imediat acuzațiile, ceea ce a amplificat presiunea pe acțiune în timpul sesiunii. Investitorii expuși pe clean energy ar trebui să urmărească răspunsul oficial al Bloom Energy în zilele următoare.

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