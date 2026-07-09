Publicat la 09.07.2026, 18:05:00

Președintele rus Vladimir Putin nu este dispus, în acest moment, să înceapă negocieri de pace cu Ucraina, iar atacurile recente cu drone asupra rafinăriilor și porturilor din Rusia i-au întărit convingerea că războiul trebuie continuat, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate Kremlinului.

Potrivit acestora, liderul de la Kremlin este chiar mai înclinat să escaladeze conflictul, care a intrat în al cincilea an. Una dintre surse, care susține că se întâlnește frecvent cu Vladimir Putin, a vorbit despre o „probabilitate ridicată” ca tensiunile să se intensifice în lunile următoare.

În Rusia apar tot mai multe scenarii privind o confruntare cu NATO

Informațiile contrazic declarațiile făcute luni de președintele american Donald Trump, care afirma că Putin își dorește încheierea războiului și că o soluție negociată este „mai aproape decât își imaginează oamenii”.

Într-un răspuns transmis Reuters, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia rămâne deschisă unei soluționări pașnice, însă dispune de suficiente resurse pentru a continua ceea ce Moscova numește „operațiunea militară specială”.

Pe fondul deteriorării relațiilor cu Occidentul, în cercurile militare și de securitate din Rusia sunt discutate tot mai des scenarii care presupun extinderea conflictului dincolo de granițele Ucrainei. Printre acestea se numără inclusiv posibilitatea unor atacuri asupra unor obiective NATO din statele baltice și România.

Un astfel de scenariu ar însemna o confruntare directă cu Alianța Nord-Atlantică și ar pune la încercare articolul 5 al Tratatului NATO, care prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților.

Jack Watling, expert al Institutului Regal pentru Servicii Unite (RUSI) din Londra, consideră că Moscova ar putea încerca să testeze unitatea NATO prin atacuri limitate sau incidente controlate.

„Ruşii nu urmăresc un război cu NATO. Însă acest lucru ar putea fi folosit pentru a diviza alianţa în privinţa modului de răspuns”, a declarat acesta pentru Reuters . Potrivit expertului, o escaladare a tensiunilor i-ar putea oferi lui Putin și argumente interne pentru introducerea recrutării obligatorii.

Un fost oficial rus vorbește despre atacarea bazelor NATO din România

Scenariile au fost alimentate și de un articol publicat la sfârșitul lunii iunie de fostul oficial al Ministerului rus al Apărării, Andrei Ilnițki, în cotidianul Kommersant. Acesta susține că o nouă etapă a conflictului ar putea începe prin distrugerea unor obiective industriale majore din Ucraina, inclusiv portul Odesa și mari combinate siderurgice.

În opinia sa, conflictul s-ar putea extinde ulterior prin atacuri asupra bazelor NATO din statele baltice și România, precum și asupra unor facilități din Uniunea Europeană unde sunt produse drone și rachete cu rază lungă de acțiune destinate Ucrainei.

Întrebat despre aceste afirmații, Dmitri Peskov nu le-a comentat direct, însă a declarat că Rusia trebuie să își consolideze securitatea și că nu poate „închide ochii” la ceea ce Moscova consideră a fi militarizarea accelerată a Europei.

Precizare: afirmațiile privind posibile atacuri asupra bazelor NATO din România provin din declarațiile lui Andrei Ilnițki și din scenarii discutate în cercuri militare, nu reprezintă un anunț oficial al Kremlinului.