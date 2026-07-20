Publicat la 20.07.2026, 01:02:30

În dimineața de luni, 20 iulie 2015, grecii au putut intra din nou în sucursalele băncilor lor pentru prima dată după aproape trei săptămâni. Instituțiile fuseseră închise pe 29 iunie, când sistemul financiar al țării era la un pas de colaps. În aceeași zi, Atena a virat aproximativ 6,8 miliarde de euro către Banca Centrală Europeană și Fondul Monetar Internațional, banii proveniți dintr-un credit-punte de urgență. Grecia scăpase, deocamdată, de faliment.

Trei săptămâni cu 60 de euro pe zi

Vara lui 2015 a fost cea mai dură fază a crizei datoriilor grecești. Guvernul Syriza, condus de Alexis Tsipras, negociase luni întregi cu creditorii, iar pe 5 iulie a organizat un referendum în care 61% dintre greci au respins condițiile de austeritate. Reacția piețelor a fost brutală. BCE a înghețat asistența de lichiditate pentru bănci, iar guvernul a fost forțat să impună controale de capital: retrageri limitate la 60 de euro pe zi de la bancomate și restricții severe la transferurile în afara țării.

Investitorii nu știau, în acele zile, dacă Grecia va rămâne sau nu în zona euro. Termenul „Grexit" era pe prima pagină peste tot. Randamentele obligațiunilor grecești pe zece ani depășiseră 15%, iar Bursa din Atena a rămas închisă și după redeschiderea băncilor — a revenit abia pe 3 august, când indicele principal s-a prăbușit cu peste 16% într-o singură ședință. Contagiunea spre restul Europei a fost, în cele din urmă, limitată, dar nimeni nu putea garanta asta în timp real.

Al treilea bailout și prețul supraviețuirii

Redeschiderea băncilor a fost posibilă pentru că, pe 13 iulie, Tsipras acceptase un al treilea plan de salvare de până la 86 de miliarde de euro — exact tipul de austeritate pe care grecii îl respinseseră la referendum cu o săptămână înainte. Creșteri de TVA, reforma pensiilor, privatizări. Politic, a fost o capitulare. Financiar, a fost singura cale de a ține țara în euro. Grecia a ieșit oficial din programele de asistență abia în august 2018, după opt ani de recesiune în care economia s-a contractat cu aproape un sfert.

Episodul a arătat că zona euro nu avea, la acel moment, mecanisme reale pentru ieșirea ordonată a unui stat membru. Improvizația a fost regula. De aici s-au accelerat discuțiile despre uniunea bancară și despre un fond comun de garantare a depozitelor.

Ce reține un investitor din vara grecească

Lecția reală nu e despre Grecia, ci despre cât de repede se poate evapora accesul la banii tăi. Un depozit „garantat" nu valorează nimic dacă banca e închisă și bancomatul îți dă 60 de euro pe zi. Riscul suveran nu e o abstracțiune de manual — e coada la ATM.

Pentru un investitor român, paralela e utilă tocmai pentru că pare îndepărtată. BVB e o piață mică, dependentă de câteva nume mari și de lichiditatea străinilor. Când apar șocuri regionale, capitalul pleacă primul din piețele periferice, nu din cele centrale. Diversificarea geografică și păstrarea unei rezerve de lichiditate reală, nu doar teoretică, sunt exact lucrurile pe care grecii ar fi vrut să le aibă în iunie 2015. Puține crize îți dau timp să reacționezi.