Publicat la 06.07.2026, 16:16:01

Blocajul politic provocat de disputele dintre Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal riscă să prelungească instabilitatea guvernamentală și să favorizeze creșterea extremismului, avertizează liderul deputaților Uniunea Democrată Maghiară din România, Csoma Botond, într-o declarație la RFI. În opinia sa, "această ceartă ca la grădiniţă nu face altceva decât să crească AUR-ul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetăţenilor şi furia lor faţă de autorităţile statului".

Acesta critică dur tonul și lipsa de progres în negocierile politice, susținând că limbajul agresiv și atacurile reciproce dintre PSD și PNL nu duc la nicio soluție concretă. În opinia sa, singura cale pentru depășirea crizei este dialogul și asumarea unor compromisuri reale între partidele parlamentare.

Csoma Botond avertizează că menținerea așa-numitelor „linii roșii” în negocierile pentru formarea unui nou Executiv poate duce la un blocaj prelungit. Potrivit acestuia, dacă partidele nu renunță la pozițiile rigide, România ar putea să nu aibă un Guvern funcțional nici peste șase luni. Liderul UDMR subliniază că fiecare actor politic trebuie să facă un pas înapoi pentru a ajunge la o formulă guvernamentală viabilă.

În paralel, conflictul dintre PSD și PNL se adâncește. Liberalii au reiterat public că nu mai doresc o guvernare alături de social-democrați, poziție susținută inclusiv de europarlamentarul Siegfried Mureșan și de vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău. La rândul său, PSD respinge acuzațiile PNL și îl atacă pe liderul liberal Ilie Bolojan, mergând până la sesizarea Comisiei LIBE a Parlamentului European.

În acest context tensionat, UDMR avertizează că beneficiarii direcți ai conflictului sunt partidele extremiste, în special Alianța pentru Unirea Românilor, pe fondul creșterii neîncrederii și frustrării populației față de clasa politică.