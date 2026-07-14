Publicat la 14.07.2026, 10:49:49

Jurca Jr. a prezentat ultimul jurnal și ultima rubrică meteo. Jurnalistul a anunțat că începe un nou capitol și că, de acum înainte, activitatea sa va fi legată de organizarea unor experiențe de călătorie premium.

Mihai Jurca și-a încheiat cariera în televiziune după 21 de ani, ultima etapă a activității sale desfășurându-se la Antena 1. Acesta și-a anunțat plecarea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Prezentatorul a făcut un bilanț al celor 21 de ani petrecuți pe micul ecran și a vorbit despre emoțiile, provocările și experiențele acumulate în această perioadă.

„Ieri am prezentat ultimul jurnal și ultima rubrică meteo la TV. 21 de ani de televiziune. Fără întrerupere. 21 de ani în care am trăit emoții, am avut zile ușoare și zile în care îmi venea să nu mă mai duc nicăieri”, a mărturisit Mihai Jurca. Jurnalistul spune că televiziunea a reprezentat o adevărată școală profesională și că, în toți acești ani, a avut ocazia să învețe, să evolueze și să intre aproape zilnic în casele telespectatorilor.

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Fostul prezentator meteo s-a alăturat proiectului lansat de prietenul său Răzvan Pascu, alături de care va organiza experiențe de călătorie premium în diferite destinații ale lumii. Mihai Jurca spune că nu va fi vorba doar despre organizarea unor vacanțe. El intenționează să călătorească alături de turiști, să le prezinte destinațiile și să contribuie la transformarea fiecărei excursii într-o experiență memorabilă. „Împreună vom organiza experiențe de călătorie premium și vom descoperi unele dintre cele mai frumoase destinații din lume. Vom călători alături de voi, vom povesti și ne vom asigura că fiecare experiență va deveni o amintire pe care o veți păstra mult timp”, a explicat fostul prezentator.

Mihai Jurca începe o nouă viață profesională

„Practic, de astăzi, mi se schimbă complet viața. Și n-aș fi făcut acest pas dacă nu aș fi avut încredere în ceea ce urmează și în oamenii alături de care pornesc la drum”, a transmis acesta.

Programul matinal ar putea rămâne însă la fel de solicitant. „Alarma de la 4 dimineața probabil va rămâne aceeași. Sper să rămână la fel și entuziasmul cu care fac fiecare lucru”, a adăugat Mihai Jurca. În același mesaj , le-a mulțumit celor care l-au urmărit și l-au susținut de-a lungul carierei.

Prezentatorul spune că mesajele și încrederea publicului au avut o însemnătate specială pentru el și că despărțirea de televiziune nu înseamnă dispariția din atenția celor care i-au urmărit activitatea.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați fost alături în acești 21 de ani. Pentru încredere, pentru mesajele voastre și pentru că m-ați primit în casele și în viețile voastre. Înseamnă mai mult decât pot pune în cuvinte”, a transmis jurnalistul.