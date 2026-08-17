Bursa de Valori Bucureşti (BVB) închieie ziua de luni, 17 august, într-o zonă de incertitudine. Nu sunt mișcări relevante – indicii bursieri sunt relativ la fel ca la ora deschiderii, cu mici scăderi. Însă BVB a raportat, pentru perioada ianuarie - iunie 2026, cel mai bun prim semestru din istoria sa, pe fondul unei activităţi de tranzacţionare intense şi al noilor maxime istorice atinse de indici.
Mișcări subtile la Bursa de Valori București. BVB, cel mai bun prim semestru din istorie
Publicat la 17.08.2026, 18:02:15
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