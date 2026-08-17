money.ro
🔔 Alerte
Piețe financiareRadu Burlacu

Mișcări subtile la Bursa de Valori București. BVB, cel mai bun prim semestru din istorie

Publicat la 17.08.2026, 18:02:15

Urmărește money.ro pe Google News
Distribuie:WhatsAppFacebookX
Mișcări subtile la Bursa de Valori București. BVB, cel mai bun prim semestru din istorie

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) închieie ziua de luni, 17 august, într-o zonă de incertitudine. Nu sunt mișcări relevante – indicii bursieri sunt relativ la fel ca la ora deschiderii, cu mici scăderi. Însă BVB a raportat, pentru perioada ianuarie - iunie 2026, cel mai bun prim semestru din istoria sa, pe fondul unei activităţi de tranzacţionare intense şi al noilor maxime istorice atinse de indici.

Newsletter zilnic money.ro

BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.

Urmărește money.ro pe Google News

Articole înrudite

Curs BNR 17 august 2026: 1 euro = 5.2419 lei. Leul câștigă ușor teren
Piețe financiare

Curs BNR 17 august 2026: 1 euro = 5.2419 lei. Leul câștigă ușor teren

Bursa americană intră în a treia săptămână de creșteri. Inflația scade, dar dobânzile și petrolul țin presiunea ridicată
Piețe financiare

Bursa americană intră în a treia săptămână de creșteri. Inflația scade, dar dobânzile și petrolul țin presiunea ridicată

Curs euro valabil luni, 17 august: 1 euro = 5.2436 lei. Romgaz +1.59% și Transgaz -2.70% pe BVB
Piețe financiare

Curs euro valabil luni, 17 august: 1 euro = 5.2436 lei. Romgaz +1.59% și Transgaz -2.70% pe BVB

Fideli titlurilor de stat Fidelis. Investițiile românilor din august, aproape duble față de iunie
Piețe financiare

Fideli titlurilor de stat Fidelis. Investițiile românilor din august, aproape duble față de iunie

Campioana bursei românești: 30.000 de lei investiți acum 10 ani ar fi ajuns azi la 1,12 milioane de lei
Piețe financiare

Campioana bursei românești: 30.000 de lei investiți acum 10 ani ar fi ajuns azi la 1,12 milioane de lei