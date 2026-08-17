Mișcări subtile la Bursa de Valori București. BVB, cel mai bun prim semestru din istorie

Publicat la 17.08.2026, 18:02:15

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) închieie ziua de luni, 17 august, într-o zonă de incertitudine. Nu sunt mișcări relevante – indicii bursieri sunt relativ la fel ca la ora deschiderii, cu mici scăderi. Însă BVB a raportat, pentru perioada ianuarie - iunie 2026, cel mai bun prim semestru din istoria sa, pe fondul unei activităţi de tranzacţionare intense şi al noilor maxime istorice atinse de indici.