OPEC și-a pierdut influența? Războiul din Iran îi limitează puterea asupra pieței petrolului

Publicat la 07.09.2026, 08:00:35

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OPEC+ a decis să nu schimbe politica de producție pentru luna octombrie, într-un moment în care războiul dintre Statele Unite și Iran continuă să perturbe transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Decizia arată și limitele actuale ale cartelului: producătorii pot stabili cote pe hârtie, dar nu pot controla în totalitate cât petrol ajunge efectiv pe piață atunci când conflictele militare și blocajele transporturilor perturbă fluxurile globale. Reuniunea de duminică a celor șapte membri care iau în prezent principalele decizii lunare privind producția – Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan și Oman – nu a adus nicio modificare pentru octombrie. Următoarea reuniune este programată pentru 4 octombrie. OPEC+ poate modifica țintele, dar nu și realitatea din teren Una dintre cele mai mari probleme ale organizației este că piața petrolului nu mai reacționează în acest moment doar la deciziile privind producția. „OPEC+ are în prezent o putere foarte limitată asupra pieței fizice a petrolului”, a declarat Jorge Leon, analist la Rystad Energy, citat de Reuters.

Producătorii pot majora sau reduce cotele oficiale, dar asta nu înseamnă automat că barilii respectivi sunt produși și ajung la cumpărători. În actualul context, războiul cu Iranul și problemele de navigație din Strâmtoarea Ormuz au devenit factori mai puternici pentru aprovizionarea efectivă a pieței. Este o schimbare importantă pentru OPEC+. În mod tradițional, organizația a încercat să influențeze prețul petrolului prin controlul ofertei. Acum, o parte semnificativă a problemei este reprezentată tocmai de posibilitatea de a transporta petrolul produs. Ormuz schimbă regulile jocului Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii, iar conflictul a redus puternic traficul comercial. În ultimele zece zile, prin strâmtoare au trecut în medie aproximativ 10 nave comerciale pe zi, cel mai scăzut nivel înregistrat din luna mai, potrivit datelor Kpler citate de Reuters. În acest context, piața petrolului reacționează mai degrabă la riscul întreruperii fizice a aprovizionării decât la modificările lunare ale cotelor OPEC+.

De altfel, exporturile iraniene au fost afectate sever. Reuters relata săptămâna trecută că Iranul nu a mai reușit să transporte cantități semnificative de petrol brut prin Strâmtoarea Ormuz timp de aproximativ șapte săptămâni, ceea ce a limitat drastic accesul Teheranului la venituri în valută. Petrolul a urcat puternic Tensiunile din Orientul Mijlociu s-au reflectat direct în prețuri. La sfârșitul săptămânii trecute, petrolul Brent a închis la 96,28 dolari pe baril, iar WTI la 91,48 dolari. Pe ansamblul săptămânii, Brent a câștigat aproape 8%, în timp ce petrolul american s-a apreciat cu aproape 10%. Luni, prețurile au continuat să urce. Brent a ajuns la 97,07 dolari pe baril, iar WTI la 92,28 dolari, pe fondul unei noi escaladări militare și al reducerii traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Pentru consumatori, problema este că o perioadă prelungită de prețuri ridicate ale petrolului se poate transmite treptat în prețurile carburanților și, ulterior, în costurile de transport și în prețurile altor bunuri. OPEC+ a început deja să renunțe la o parte din reducerile de producție Decizia de duminică vine după ce OPEC+ a finalizat o etapă importantă a planului de revenire a producției. În august, grupul a convenit o nouă majorare pentru luna septembrie, încheind eliminarea treptată a unei reduceri voluntare de aproximativ 1,65 milioane de barili pe zi, introdusă în 2023. Cu toate acestea, producția efectivă a grupului rămâne sub nivelurile stabilite oficial. OPEC+ mai păstrează însă un alt nivel de reduceri pentru majoritatea membrilor, valabil până la sfârșitul anului 2026. Iar aici începe următoarea bătălie. Decizia pentru octombrie este mai puțin importantă decât ceea ce urmează. OPEC+ trebuie să stabilească noi niveluri de referință pentru producția fiecărui stat membru, care vor sta la baza viitoarelor cote. Pentru aceasta, grupul trebuie să reevalueze capacitatea efectivă de producție a statelor membre și să decidă cum vor fi eliminate reducerile încă existente. Negocierile sunt așteptate mai târziu în acest an. Până atunci, sursele Reuters estimează că OPEC+ ar putea suspenda noi majorări ale producției în trimestrul al patrulea. Comunicatul de duminică nu oferă însă indicații privind politica de producție după luna octombrie. Cu alte cuvinte, OPEC+ își pregătește următoarea mare confruntare: nu doar cât petrol va produce, ci câtă influență mai poate exercita asupra pieței globale. China începe să conteze tot mai mult Discuția despre diminuarea influenței OPEC+ a fost alimentată în ultimele zile chiar din interiorul industriei petroliere. Igor Sechin, șeful Rosneft și unul dintre cei mai influenți oameni din sectorul energetic rus, a susținut că China a început să preia o parte din rolul pe care OPEC l-a avut tradițional în echilibrarea pieței. Potrivit lui Sechin, reducerea importurilor chineze de petrol cu aproximativ 5,5 milioane de barili pe zi în 2026 a avut un efect major asupra pieței, în timp ce extinderea rezervelor strategice ale Chinei îi crește influența asupra echilibrului global. Declarația trebuie privită și prin prisma faptului că Sechin este un critic tradițional al influenței OPEC, dar ea ilustrează o schimbare mai largă: puterea pe piața petrolului nu mai aparține exclusiv producătorilor organizați în carteluri. OPEC+ reprezintă în continuare o parte foarte importantă din producția mondială de petrol. Potrivit calculelor Reuters, membrii OPEC+ au reprezentat aproximativ 40% din producția globală în luna iulie. Rusia susține, de asemenea, că ponderea ridicată a grupului în producția și exporturile mondiale îi asigură în continuare un rol major. Problema este alta: OPEC+ nu mai are aceeași capacitate de a controla piața atunci când principala problemă nu este doar cât petrol se produce, ci dacă petrolul poate fi transportat. Într-o piață normală, o reducere sau o majorare a producției poate schimba echilibrul dintre ofertă și cerere. Într-o piață dominată de război, sancțiuni, blocaje maritime și riscuri geopolitice, mecanismul devine mult mai complicat. Cartelul se află într-un moment de cotitură Decizia pentru octombrie este, în esență, o decizie de așteptare. OPEC+ nu își asumă o nouă schimbare a producției în timp ce situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de instabilă și în timp ce trebuie stabilite viitoarele cote. În același timp, piața petrolului transmite un mesaj clar: prețul nu mai este determinat doar la masa negocierilor OPEC+. Războiul din Iran, traficul prin Ormuz, capacitatea de producție a statelor membre, rezervele Chinei, sancțiunile și evoluția cererii globale au devenit piese ale aceluiași mecanism. OPEC+ rămâne un jucător uriaș. Dar dacă în trecut putea încerca să miște piața prin simpla modificare a robinetului producției, acum realitatea este mai complicată. Uneori, problema nu mai este cât petrol poate produce cartelul, ci dacă acel petrol poate ajunge acolo unde este nevoie de el. Iar aceasta este poate cea mai importantă schimbare pentru organizație: OPEC+ a pierdut o parte din controlul asupra pieței.