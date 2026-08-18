Curs euro marți: 5.2442 lei. Transgaz a pierdut 1.60% pe BVB

Publicat la 19.08.2026, 07:00:00

Banca Națională a României a afișat marți, 18 august 2026, un curs de 5,2442 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0023 lei față de ziua anterioară. Aprecierea este modestă, însă pentru un român care economisește în lei sau care urmează să cumpere valută pentru rate, vacanțe sau importuri, trendul contează mai mult decât cifra zilei. Față de acum șapte zile lucrătoare, euro a câștigat 0,09% în raport cu leul, un semnal că presiunea pe moneda națională se menține, chiar dacă lentă.

Dolarul american s-a tranzacționat la 4,5298 lei, iar francul elvețian la 5,5801 lei. Francul rămâne cea mai scumpă dintre cele trei valute de referință, o constantă structurală legată de statutul său de monedă-refugiu pe piețele europene. Diferența dintre cotația euro și cea a dolarului, de aproape 70 de bani, reflectă dinamica globală a perechii EUR/USD, care continuă să influențeze și piețele din Europa Centrală și de Est.

La Bursa de Valori București, cea mai consistentă mișcare pozitivă a aparținut BRD Groupe Société Générale, cu un avans de 1,65%, urmat de Fondul Proprietatea cu plus 1,45% și Electrica cu 0,97%. Pe partea opusă, sectorul energetic de stat a dominat scăderile: Transgaz a cedat 1,60%, Nuclearelectrica 1,36%, iar Romgaz 0,94%. Presiunea pe titlurile din energie ar putea reflecta îngrijorări legate de prețurile gazelor sau de contextul reglementar, în timp ce avansul BRD sugerează un apetit selectiv al investitorilor pentru sectorul bancar.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2346 5.2394 5.2444 5.2492 5.2442 10 aug. 11 aug. 12 aug. 13 aug. 14 aug. 17 aug. 18 aug.

Data EUR USD CHF lun., 10 aug. 5.2396 ▼ 4.5329 5.6092 mar., 11 aug. 5.2424 ▲ 4.5444 5.6027 mie., 12 aug. 5.2405 ▼ 4.5425 5.5896 joi, 13 aug. 5.2435 ▲ 4.5475 5.5984 vin., 14 aug. 5.2436 4.5389 5.5819 lun., 17 aug. 5.2419 ▼ 4.5195 5.5830 mar., 18 aug. ★ 5.2442 ▲ 4.5298 5.5801 Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

Simbol Companie Preț (RON) Variație BRD BRD Groupe Société Générale 36.90 ▲ 1.65% FP Fondul Proprietatea 0.63 ▲ 1.45% EL Electrica 52.10 ▲ 0.97% TEL Transelectrica 113.00 – 0.00% TGN Transgaz 92.30 ▼ 1.60% SNN Nuclearelectrica 65.10 ▼ 1.36% SNG Romgaz 19.02 ▼ 0.94% DIGI Digi Communications 66.50 ▼ 0.30% Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.