Pilonul 3 de pensii: merită sau nu în 2026

Publicat la 18.08.2026, 10:27:17

În 2026, interesul pentru economisirea pe termen lung este cu atât mai important cu cât pensia publică nu oferă tuturor garanția unui venit care să păstreze același nivel de trai de după ieșirea din activitate. Datele INS arată că pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei în primul trimestru din 2026.

Pentru românii care vor să își asigure un venit suplimentar la bătrânețe, Pilonul 3 de pensii poate fi o soluție de luat în calcul. Spre deosebire de Pilonul 2, pensia facultativă presupune participare voluntară, iar contribuțiile sunt stabilite de participant, în limitele prevăzute de lege.

Răspunsul scurt este: poate merita, dar nu pentru toată lumea și nu cu orice sumă .

Contribuția poate fi plătită de angajat, de angajator sau de amândoi. Potrivit legislației, contribuția la un fond de pensii facultative poate ajunge până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia.

Autoritatea de Supraveghere Financiară precizează că scopul pensiei facultative este creșterea resurselor financiare disponibile la vârsta pensionării. Spre deosebire de Pilonul 2, participarea la Pilonul 3 nu este obligatorie.

Pilonul 3 este sistemul pensiilor facultative din România. Participarea este voluntară, iar banii sunt acumulați într-un cont individual și investiți de administratorul fondului, conform politicii de investiții și regulilor sistemului.

Pilonul 3 are câteva avantaje importante. În primul rând, încurajează economisirea disciplinată pe termen lung. În al doilea rând, beneficiază de anumite facilități fiscale. În al treilea rând, poate deveni mai atractiv atunci când angajatorul este dispus să contribuie la rândul său.

Pe de altă parte, banii sunt destinați unui obiectiv pe termen lung, iar alegerea unui fond trebuie făcută după analiza costurilor, a politicii de investiții și a rezultatelor istorice.

Prin urmare, Pilonul 3 nu ar trebui privit ca o metodă de îmbogățire rapidă, ci ca o componentă a unui plan mai larg pentru perioada de după pensionare.

Avantajul fiscal din 2026

Unul dintre argumentele importante în favoarea pensiei facultative este facilitatea fiscală.

În cazul contribuțiilor suportate de angajat, Codul fiscal permite deducerea din baza de calcul a impozitului pe venit a contribuțiilor la fondurile de pensii facultative, în limita echivalentului în lei a 400 de euro pe an pentru fiecare persoană. Regula se aplică veniturilor aferente lunii martie 2026, iar pentru anul 2026 sunt luate în calcul și sumele plătite în perioada 1 ianuarie–28 februarie.

Există, de asemenea, un plafon de 400 de euro anual pentru contribuțiile la pensii facultative suportate de angajator pentru angajații proprii, în condițiile prevăzute de Codul fiscal.

Este important de reținut că facilitatea fiscală nu înseamnă că statul îți plătește contribuția. Ea reduce baza asupra căreia se calculează impozitul pe venit, în limitele și condițiile prevăzute de legislație.

Când are sens să începi să contribui

Pilonul 3 poate fi mai potrivit pentru persoanele care au un venit relativ stabil și pot pune deoparte lunar o sumă fără să își afecteze bugetul curent.

Un avantaj important îl reprezintă timpul. Cu cât perioada până la pensionare este mai lungă, cu atât contribuțiile au mai mult timp să se acumuleze, iar rezultatele investițiilor se pot reflecta în valoarea contului.

De exemplu, o persoană care contribuie cu 200 de lei pe lună economisește 2.400 de lei într-un an. La 300 de lei pe lună, suma anuală ajunge la 3.600 de lei.

Pe o perioadă de câteva decenii, diferența dintre a economisi constant și a amâna contribuțiile poate deveni importantă.

Aceste calcule reprezintă doar valoarea contribuțiilor. Valoarea finală a contului depinde de evoluția investițiilor și de costurile fondului și nu poate fi garantată.

Când nu ar trebui să fie prima ta prioritate

Pilonul 3 nu ar trebui să înlocuiască un fond de urgență.

Dacă nu ai economii pentru situații neprevăzute, este posibil ca formarea unei rezerve de câteva luni de cheltuieli să fie mai importantă decât blocarea unei sume pentru pensie.

Același lucru este valabil în cazul datoriilor cu dobânzi foarte mari. În funcție de situația personală, reducerea unei datorii costisitoare poate fi mai eficientă financiar decât majorarea contribuției la pensia facultativă.

De asemenea, dacă ai nevoie de flexibilitate și este posibil să folosești banii în următorii ani, Pilonul 3 nu este neapărat instrumentul potrivit.

Unul dintre cele mai mari avantaje: contribuția angajatorului

Pentru un salariat, situația devine mai interesantă dacă angajatorul oferă o contribuție suplimentară la pensia facultativă.

Practic, angajatul poate beneficia de o sumă suplimentară economisită pentru viitor fără să suporte singur întreaga contribuție.

De aceea, înainte de a decide dacă merită Pilonul 3, merită verificat dacă angajatorul are un astfel de beneficiu inclus în pachetul salarial.

Cum alegi fondul de Pilon 3

Alegerea fondului nu ar trebui făcută doar după rezultatul obținut într-un singur an.

Un investitor ar trebui să verifice cel puțin:

randamentele pe termen lung , nu doar performanța recentă;

politica de investiții și tipurile de active în care sunt plasați banii;

costurile și comisioanele ;

administratorul fondului și informațiile publicate despre acesta;

condițiile de participare și de plată a pensiei ;

modul în care evoluează valoarea unității de fond în timp.

ASF pune la dispoziție informații despre sistemul pensiilor facultative și entitățile autorizate.

Pilonul 3 sau investițiile făcute pe cont propriu?

Nu este obligatoriu ca un român să aleagă între Pilonul 3 și alte forme de investiții.

Pentru unii, pensia facultativă poate reprezenta partea disciplinată a economisirii pentru bătrânețe, în timp ce alte economii pot fi investite în instrumente cu un grad diferit de risc și flexibilitate.

Diferența importantă este că Pilonul 3 este construit special pentru obiectivul pensionării și funcționează într-un cadru reglementat. Investițiile individuale pot oferi mai mult control, dar presupun și un nivel mai mare de implicare și de înțelegere a riscurilor.

Concluzie: merită sau nu?

Pilonul 3 poate merita în 2026 pentru românii care vor să își construiască disciplinat o sursă suplimentară de venit pentru pensie.

Este mai atractiv pentru persoanele cu venituri stabile, care au un orizont lung până la pensionare și, în special, pentru cele care pot beneficia și de contribuții din partea angajatorului.

În schimb, dacă nu ai un fond de urgență, ai datorii costisitoare sau ai nevoie de acces rapid la bani, pensia facultativă poate să nu fie prima prioritate.

Înainte de a alege un fond, este important să compari performanța pe termen lung, politica de investiții și costurile. Iar contribuția lunară ar trebui stabilită astfel încât să poată fi menținută pe termen lung, fără să dezechilibreze bugetul personal.

Pilonul 3 nu este o soluție miraculoasă pentru o pensie mare, dar poate fi o piesă importantă într-un plan financiar construit din timp.

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