Premiul Nobel ajunge la 1,22 milioane de dolari. Câți români au primit cea mai prestigioasă distincție din lume

Publicat la 19.09.2026, 11:18:10

Fundația Nobel mărește recompensa financiară acordată laureaților. Premiul Nobel din 2026 va avea o valoare de 1,22 milioane de dolari pentru fiecare categorie. În istoria prestigioasei distincții, trei personalități născute în România au ajuns laureați Nobel: George Emil Palade, Elie Wiesel și Herta Müller.

Fundația Nobel a anunțat majorarea recompensei financiare pentru premiile acordate în 2026. Suma crește cu aproximativ 9% față de anul precedent, de la 11 milioane la 12 milioane de coroane suedeze pentru fiecare premiu (aproximativ 1,22 milioane de dolari).

Decizia vine în anul în care Premiile Nobel marchează 125 de ani de la prima ediție, iar organizatorii spun că majorarea urmărește păstrarea valorii financiare a premiului pe termen lung. Anunțurile pentru premiile Nobel 2026 vor avea loc în perioada 5- 12 octombrie a.c.