Premiul Nobel ajunge la 1,22 milioane de dolari. Câți români au primit cea mai prestigioasă distincție din lume

Fundația Nobel mărește recompensa financiară acordată laureaților. Premiul Nobel din 2026 va avea o valoare de 1,22 milioane de dolari pentru fiecare categorie. În istoria prestigioasei distincții, trei personalități născute în România au ajuns laureați Nobel: George Emil Palade, Elie Wiesel și Herta Müller.
Fundația Nobel a anunțat majorarea recompensei financiare pentru premiile acordate în 2026. Suma crește cu aproximativ 9% față de anul precedent, de la 11 milioane la 12 milioane de coroane suedeze pentru fiecare premiu (aproximativ 1,22 milioane de dolari).
Decizia vine în anul în care Premiile Nobel marchează 125 de ani de la prima ediție, iar organizatorii spun că majorarea urmărește păstrarea valorii financiare a premiului pe termen lung. Anunțurile pentru premiile Nobel 2026 vor avea loc în perioada 5- 12 octombrie a.c.
Premiul Nobel, mai mare cu un milion de coroane
Hanna Stjarne, directorul executiv al Fundației Nobel, a explicat că majorarea are rolul de a menține importanța pe termen lung a distincției și de a proteja valoarea componentei financiare a premiului în timp. În 2025, recompensa pentru un premiu Nobel complet a fost de 11 milioane de coroane suedeze. Pentru 2026, aceasta ajunge la 12 milioane de coroane. Dacă un premiu este împărțit între mai mulți laureați, suma aferentă categoriei este împărțită între aceștia, potrivit regulilor Nobel. Primele Premii Nobel au fost acordate în 1901. Atunci, recompensa financiară era de 150.782 de coroane suedeze pentru fiecare categorie. De-a lungul timpului, valoarea premiului a fost modificată în funcție de situația financiară a Fundației Nobel și de evoluția valorii banilor. În 2026 vor fi acordate premii pentru fizică, chimie, fiziologie sau medicină, literatură, pace și științe economice. Premiul pentru științele economice are o particularitate. El nu a fost prevăzut în testamentul lui Alfred Nobel, ci a fost instituit ulterior, în 1968, de Banca Națională a Suediei, în memoria lui Alfred Nobel. Prima distincție din această categorie a fost acordată în 1969. Laureații din acest an vor fi anunțați în perioada 5–12 octombrie 2026, iar ceremoniile de decernare vor avea loc în luna decembrie.
În istorie, trei laureați Nobel născuți în România
Pentru România, istoria Premiilor Nobel este legată de trei personalități născute pe teritoriul țării: George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 1974 pentru cercetările sale privind structura și funcționarea celulei, Elie Wiesel, distins cu Premiul Nobel pentru Pace în 1986 pentru mesajul său în favoarea păcii și demnității umane, și Herta Müller, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură în 2009, pentru opera sa dedicată experienței dezrădăcinării și vieții sub regimuri opresive.
Cât a ajuns să valoreze Premiul Nobel
În cei 125 de ani de istorie, recompensa financiară asociată Premiului Nobel a crescut semnificativ. În 1901, primul laureat primea echivalentul a aproximativ 30.000 de dolari, în timp ce în 2026 premiul ajunge la aproximativ 1,22 milioane de dolari pentru fiecare categorie. De-a lungul timpului, Fundația Nobel a ajustat valoarea recompensei în funcție de situația financiară a instituției și de evoluția valorii banilor.
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