Publicat la 13.07.2026, 21:46:45

Wall Street a deschis săptămâna pe o notă negativă, Nasdaq-ul pierzând 1,5% pe fondul tensiunilor geopolitice din Strâmtoarea Hormuz și al incertitudinilor legate de sezonul de raportări financiare. Investitorii urmăresc cu atenție rezultatele marilor companii americane, în timp ce prețul petrolului a sărit brusc, adăugând presiune inflaționistă pe piețele globale.

CNBC Markets

Sezonul de raportări financiare începe: JPMorgan și Netflix, în centrul atenției

Aproape 28 de companii din indicele S&P 500 urmează să publice rezultatele trimestriale această săptămână, într-un sezon de raportări foarte așteptat de investitori. JPMorgan Chase și Netflix se numără printre cele mai urmărite nume, iar tonul pe care îl vor da aceste rezultate ar putea influența direcția întregii piețe în zilele următoare. Analiștii avertizează că orice dezamăgire față de estimările de consens ar putea amplifica volatilitatea deja ridicată. Investitorii români expuși pe fonduri cu acțiuni americane trebuie să urmărească îndeaproape aceste publicări.

TSMC raportează un salt de 68% al veniturilor în iunie — semiconductorii rămân în forță

Cel mai mare producător de cipuri la comandă din lume a anunțat că veniturile din iunie au crescut cu 68% față de aceeași perioadă a anului trecut, un rezultat excepțional înaintea publicării rezultatelor pentru trimestrul al doilea. Cererea masivă pentru cipuri destinate infrastructurii de inteligență artificială continuă să susțină creșterea TSMC, companie care produce procesoarele utilizate de Apple, Nvidia și alți giganți tehnologici. Datele confirmă că supercicul AI nu dă semne de răcire, iar acțiunile producătorilor de semiconductori rămân printre cele mai urmărite de investitorii instituționali la nivel global.

Delta Air Lines mizează pe tarife aeriene ridicate și pentru restul anului 2026

Delta a fost prima companie aeriană americană care a raportat rezultatele pentru trimestrul al doilea, iar CEO-ul companiei s-a declarat optimist că prețurile biletelor rămân la niveluri ridicate și că obiectivul de profit pentru 2026 este la îndemână. Datele Delta sunt un termometru important pentru sănătatea consumatorului american și pentru dinamica industriei de turism și transport. O cerere susținută la prețuri mari sugerează că segmentul de consum premium rezistă bine, chiar dacă alte categorii de cheltuieli sunt comprimate.

MarketWatch

Petrolul sare peste 82 de dolari pe baril după ce Trump reimpune blocada în Strâmtoarea Hormuz

Prețul petrolului a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din ultimele trei luni după ce administrația Trump a anunțat reimpunerea blocadei navale în Strâmtoarea Hormuz, o rută strategică prin care trece o parte semnificativă din exporturile globale de țiței. Saltul brusc al cotațiilor energetice complică calculele Fed privind traiectoria inflației și adaugă incertitudine pe piețele financiare globale. Pentru investitorii români, scumpirea petrolului se poate transmite rapid în prețuri mai mari la carburanți și energie, cu efecte asupra inflației locale. Acțiunile companiilor energetice americane ar putea beneficia pe termen scurt de această evoluție.

Inflația americană ar putea scădea pentru prima dată în șase ani — dar prețurile nu vor urma

După ce inflația din SUA a urcat la maximul ultimilor trei ani, analiștii anticipează că rata anuală ar putea în sfârșit să coboare, marcând prima scădere din ultimii șase ani. Cu toate acestea, experții avertizează că prețurile absolute nu vor scădea — consumatorii americani vor plăti în continuare mai mult decât înainte de pandemia de COVID-19 pentru produse de bază. Contextul este relevant și pentru piețele emergente, inclusiv România, unde politica monetară a Fed influențează indirect deciziile BNR și cursul de schimb. O eventuală relaxare a Fed ar putea aduce capital înapoi spre active cu risc mai ridicat.

Big Tech cheltuie peste un trilion de dolari pe infrastructură AI, condusă de Meta și Amazon

Conform unei analize Morgan Stanley, cheltuielile de capital ale marilor companii tehnologice americane sunt pe cale să stabilească recorduri absolute în 2026, Meta și Amazon fiind în fruntea acestui val de investiții masive. Creșterea continuă a costurilor pentru infrastructura de inteligență artificială — centre de date, cipuri, energie — nu dă semne de temperare, în ciuda presiunilor din piață. Această tendință susține indirect prețurile acțiunilor din sectorul semiconductorilor, energiei și construcțiilor de centre de date. Investitorii expuși pe ETF-uri tehnologice americane sunt principalii beneficiari ai acestei dinamici.

Fox Business

Volkswagen ia în calcul eliminarea a încă 50.000 de locuri de muncă — criza auto europeană se adâncește

Un memo intern de la Volkswagen arată că producătorul german se confruntă cu un dezavantaj de costuri de 20% față de concurenți, iar numărul total de posturi vizate pentru eliminare ar putea ajunge la 100.000 la nivelul întregului grup. CEO-ul companiei a confirmat că restructurarea majoră este luată în serios în considerare, într-un moment în care industria auto europeană este presată de concurența chineză și de tranziția spre electrice. Deși este o știre despre o companie germană, impactul se poate resimți și în România, unde Volkswagen are furnizori și parteneri locali. Sectorul auto rămâne unul dintre cei mai mari angajatori și exportatori din economia românească.

Tot mai mulți americani plătesc cumpărăturile din supermarket cu cardul de credit

Un studiu recent arată că prețurile alimentelor au crescut cu 32% în ultimii cinci ani în SUA, iar peste unul din patru americani de vârstă activă se confruntă acum cu dificultăți financiare cauzate de cheltuielile cu hrana finanțate prin credit. Fenomenul semnalează o erodare semnificativă a puterii de cumpărare a consumatorului american de rând, în ciuda unui mercato muncii aparent solid. Această presiune pe consum poate afecta rezultatele companiilor din retail și bunuri de larg consum — un semnal pe care analiștii îl vor urmări și în sezonul de raportări din această săptămână. PepsiCo a ratat deja estimările analiștilor, iar tendința ar putea continua.

Meta investește 50 de miliarde de dolari într-un centru de date gigant în Louisiana

Meta a anunțat extinderea masivă a centrului său de date din parohia Richland, Louisiana, în cadrul unui plan de investiții de 50 de miliarde de dolari destinat infrastructurii de inteligență artificială. Compania fondată de Mark Zuckerberg spune că această facilitate va deveni una dintre cele mai mari din istoria industriei, aducând totodată locuri de muncă și finanțare suplimentară pentru o comunitate rurală. Știrea confirmă angajamentul Big Tech față de construirea de capacități AI domestice, parțial și ca răspuns la presiunile politice privind relocalizarea investițiilor în SUA. Acțiunile Meta sunt de urmărit în contextul sezonului de raportări.

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