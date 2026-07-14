Publicat la 14.07.2026, 20:01:35

Bursa americană a închis marți în teritoriu pozitiv, susținută de date mai bune decât așteptările privind inflația din iunie și de rezultatele financiare solide ale marilor bănci americane. S&P 500 și Nasdaq au avansat pe fondul unei combinații favorabile: date macro încurajatoare și un sezon de raportări care a început puternic.

CNBC Markets

Marile bănci americane deschid sezonul raportărilor cu rezultate solide

Cinci bănci americane de top au raportat venituri puternice din tranzacționarea acțiunilor, confirmând că piețele de capital au funcționat bine în trimestrul al doilea. CEO-ul Goldman Sachs, David Solomon, a declarat pentru CNBC că economia americană este „bine poziționată", un mesaj care a întărit sentimentul pozitiv al investitorilor. Sezonul de raportări este abia la început — aproape 28 de companii din S&P 500 urmează să publice rezultate în această săptămână, printre care JPMorgan Chase și Netflix. Pentru investitorii români expuși pe ETF-uri sau acțiuni americane, tendința pozitivă din sectorul financiar este un semnal de stabilitate pe termen scurt.

TSMC raportează un avans de 68% al veniturilor în iunie

TSMC, cel mai mare producător de cipuri din lume la comandă, a anunțat o creștere de 68% a veniturilor în luna iunie față de aceeași perioadă a anului trecut, anticipând astfel rezultate puternice pentru trimestrul al doilea. Anunțul vine înaintea publicării oficiale a raportului de câștiguri al companiei și a alimentat entuziasmul investitorilor din sectorul tehnologic. Creșterea reflectă cererea masivă globală pentru cipuri avansate, inclusiv pentru aplicații de inteligență artificială. Companiile din lanțul de aprovizionare al semiconductorilor, listate pe bursele americane, ar putea beneficia de un efect de tracțiune pozitiv în zilele următoare.

Delta Air Lines mizează pe tarife aeriene ridicate pentru a-și atinge ținta de profit din 2026

Delta Air Lines, prima companie aeriană americană care raportează rezultatele celui de-al doilea trimestru, a transmis că tarifele aeriene ridicate se vor menține, ceea ce îi permite să vizeze îndeplinirea obiectivului de profit pentru 2026. CEO-ul companiei a exprimat încredere că cererea de călătorii rămâne solidă în ciuda presiunilor macroeconomice. Această perspectivă optimistă ar putea influența pozitiv și acțiunile celorlalte companii aeriene americane când vor raporta la rândul lor. Sectorul transporturilor aeriene rămâne un indicator important al consumului american.

MarketWatch

JPMorgan Chase a depășit așteptările — Dimon vorbește despre piețe „în efervescență"

JPMorgan Chase a publicat rezultate financiare peste așteptările analiștilor pentru trimestrul al doilea din 2026, CEO-ul Jamie Dimon descriind piețele ca „în plină efervescență" și consumatorul american ca fiind „în formă bună". Profiturile record ale celei mai mari bănci americane după active consolidează imaginea unui sistem financiar rezistent, în pofida incertitudinilor geopolitice și economice. Declarațiile lui Dimon sunt urmărite cu atenție de investitori la nivel global ca un barometru al sănătății economiei americane. Rezultatele JPMorgan au contribuit direct la avansul indicilor bursieri americani în sesiunea de marți.

Senatorul Lindsey Graham a decedat în urma unei afecțiuni cardiace rare

Senatorul republican Lindsey Graham a încetat din viață în urma unei disecții aortice, o afecțiune cardiovasculară extrem de rară, dar cu risc ridicat de mortalitate. Conform MarketWatch, persoanele cu istoric familial de astfel de afecțiuni sau cu anumite sindroame genetice sunt expuse unui risc mai mare. Decesul unui senator important poate genera incertitudine politică pe termen scurt, în special în privința voturilor legislative cu impact economic. Investitorii ar trebui să monitorizeze eventualele implicații asupra echilibrului politic în Senat și asupra agendei legislative economice.

Fox Business

Inflația americană a scăzut mai mult decât se așteptau economiștii în luna iunie

Biroul de Statistică a Muncii din SUA (BLS) a raportat că indicele prețurilor de consum (CPI) a încetinit în iunie, depășind în sens pozitiv estimările analiștilor. Scăderea a fost impulsionată în principal de reducerea prețurilor la carburanți, după o perioadă de presiuni inflaționiste accentuate generate de conflictul din Iran. Datele vin ca un semnal de ușurare pentru Rezerva Federală, care a menținut o poziție fermă anti-inflație sub conducerea noului președinte Kevin Warsh. Pentru investitorii români, o inflație mai temperată în SUA reduce presiunea asupra dobânzilor și poate susține aprecierea activelor de risc la nivel global.

Noul șef al Fed avertizează: „Zero toleranță" față de inflația persistentă

Președintele Rezervei Federale, Kevin Warsh, a declarat în fața legislatorilor americani că banca centrală nu va tolera o inflație persistent ridicată și că va lua toate măsurile necesare pentru a păstra stabilitatea prețurilor. Declarația vine în contextul în care datele CPI din iunie au arătat o ameliorare, dar Fed rămâne precaută în privința traiectoriei viitoare. Warsh, cunoscut pentru poziția sa hawkish, a semnalat că Fed este pregătită să acționeze dacă presiunile inflaționiste revin. Piețele vor urmări cu atenție orice indiciu privind calendarul unor potențiale ajustări ale dobânzilor.

Investing.com

S&P 500 și Nasdaq au urcat pe fondul inflației moderate și al rezultatelor bancare

Principalii indici bursieri americani au înregistrat creșteri marți, susținuți de combinația dintre datele favorabile privind inflația din iunie și rezultatele financiare solide ale băncilor mari. Sentimentul pieței s-a îmbunătățit vizibil față de sesiunile anterioare, investitorii reinterpretând perspectivele macroeconomice într-o cheie mai optimistă. Contextul actual — inflație în scădere și profituri corporative bune — este, în general, favorabil pentru activele de risc. Investitorii români expuși pe piețele americane prin fonduri sau ETF-uri pot beneficia de continuarea acestui momentum dacă raportările financiare din această săptămână confirmă tendința.

Netflix, în scădere cu 20% în 2026 — motivele din spatele corecției

Acțiunile Netflix au pierdut aproximativ 20% din valoare de la începutul anului 2026, potrivit Investing.com, pe fondul unor factori care urmează să fie detaliați odată cu publicarea rezultatelor trimestriale. Compania se află pe lista raportărilor importante din această săptămână, alături de JPMorgan Chase, iar rezultatele ar putea clarifica dacă scăderea cotației este justificată fundamental sau reprezintă o oportunitate de cumpărare. Sectorul tech și media rămâne volatil în 2026, în contextul concurenței crescute pe piața de streaming și al presiunilor asupra marjelor. Investitorii vor urmări cu interes ghidajul pe care Netflix îl va oferi pentru trimestrul al treilea.

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