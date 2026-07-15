Publicat la 15.07.2026, 20:02:20

Wall Street a încheiat ziua de marți în teritoriu pozitiv, cu acțiunile marilor bănci americane atingând maxime istorice după un sezon de rezultate trimestriale spectaculos. Temele zilei: boom-ul tranzacționării de acțiuni, creșterea cererii pentru cipuri AI și turbulențele din piața energiei legate de conflictul cu Iranul.

CNBC Markets

Morgan Stanley înregistrează venituri record, tranzacționarea de acțiuni explodează cu 69%

Morgan Stanley a raportat venituri și profit trimestriale record, susținute de o creștere spectaculoasă de 69% în divizia de tranzacționare de acțiuni — o performanță similară cu cea a rivalilor Goldman Sachs și JPMorgan Chase. Rezultatele depășesc cu mult așteptările analiștilor de pe Wall Street și confirmă că marile bănci de investiții traversează unul dintre cele mai bune trimestre din ultimii ani. Pentru investitorii din România cu expunere pe ETF-uri financiare americane, aceste rezultate susțin o perspectivă optimistă pe termen scurt pentru sectorul bancar.

Goldman Sachs atinge maxime istorice după rezultate trimestriale excepționale

Acțiunile Goldman Sachs au urcat la niveluri record după ce banca a raportat un trimestru cu mult peste așteptări, determinând analiștii să majoreze imediat țintele de preț. Performanța solidă reflectă același val de activitate intensă în tranzacționarea de acțiuni care a impulsionat și rezultatele Morgan Stanley. Optimismul privind perspectivele pentru restul anului 2026 adaugă un argument suplimentar pentru cei care urmăresc sectorul financiar american.

Johnson & Johnson depășește estimările și ridică prognoza pentru 2026

Gigantul farmaceutic Johnson & Johnson a raportat rezultate trimestriale peste așteptările Wall Street, motorul principal fiind divizia de medicamente. Compania a mers mai departe și a majorat prognoza de vânzări și profit pentru întregul an 2026, un semnal de încredere adresat investitorilor. Vestea vine într-un context în care sectorul de sănătate caută să-și reafirme relevanța în portofoliile diversificate.

MarketWatch

Rafinăriile americane de petrol ar putea înregistra profituri istorice din cauza conflictului cu Iranul

Conflictul cu Iranul a perturbat semnificativ lanțurile de aprovizionare cu petrol, creând o oportunitate neașteptată pentru rafinăriile americane, ale căror profituri ar putea crește de peste trei ori față de nivelurile recente. Analiștii se așteaptă ca rezultatele trimestriale ale acestor companii să reflecte un boom istoric, pe fondul avantajului competitiv câștigat din dezorganizarea piețelor internaționale. Investitorii care urmăresc sectorul energetic american ar trebui să monitorizeze cu atenție rapoartele din această perioadă.

Cuprul urmărește îndeaproape acțiunile marilor companii de AI — dar e bine să aștepți o corecție

Prețul cuprului a crescut cu 12,5% de la începutul anului 2026, evoluție care o oglindește aproape perfect pe cea a acțiunilor Nvidia și Broadcom în același interval. Legătura dintre metalul roșu și boom-ul infrastructurii pentru inteligență artificială devine tot mai evidentă, pe măsură ce centrele de date consumă cantități masive de cupru. Analiștii de la MarketWatch recomandă totuși prudență și sfătuiesc investitorii să aștepte o corecție înainte de a intra pe această temă.

Obligațiunile americane, oportunitate pentru investitorii care ignoră moda momentului

Obligațiunile sunt în prezent neglijate de marii investitori instituționali, ceea ce le transformă într-o oportunitate atractivă pentru investitorii individuali, potrivit MarketWatch. Dezinteresul generalizat creează prețuri avantajoase pentru cei dispuși să meargă împotriva curentului dominant pe piețele americane. Într-un context de incertitudine legată de politica Fed, randamentele actuale oferă un tampon interesant față de volatilitatea acțiunilor.

Fox Business

Jamie Dimon: înțeleg de ce americanii au devenit ostili față de bogați

Șeful JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a declarat că înțelege sentimentul anti-bogați care s-a amplificat în societatea americană, dând vina pe decenii de politici eșuate care au lăsat în urmă comunitățile cu venituri mici. Declarațiile vin dintr-un moment în care inegalitatea economică rămâne una dintre cele mai sensibile teme politice din SUA. Poziția lui Dimon este remarcabilă tocmai pentru că vine din vârful celui mai mare grup bancar american, în plin sezon de rezultate record.

Hackeri ruși exploatează routere vulnerabile — avertisment NSA pentru companii

Agenția Națională de Securitate (NSA), FBI și CISA au emis un avertisment comun prin care atrag atenția că hackerii ruși continuă să vizeze routere de rețea cu vulnerabilități necorijate. Organizațiile sunt îndemnate să-și consolideze urgent securitatea infrastructurii de rețea. Avertismentul are relevanță directă pentru companiile americane listate la bursă, unde un atac cibernetic major poate afecta rapid prețul acțiunilor și încrederea investitorilor.

Investing.com

Acțiunile SpaceX coboară sub prețul IPO-ului, după o creștere fulminantă

Acțiunile SpaceX au scăzut sub prețul inițial al ofertei publice pentru prima dată de la listare, marcând o răsturnare bruscă după un raliu spectaculos care captase atenția întregii lumi financiare. Derularea rapidă a entuziasmului inițial transformă IPO-ul într-un test de rezistență pentru încrederea investitorilor în compania lui Elon Musk. Situația ilustrează riscurile specifice ale investițiilor în companii cu evaluări foarte ridicate și istorii operaționale volatile.

Fondurile de piață monetară își scurtează scadențele pe fondul incertitudinii Fed

Marile fonduri de piață monetară din SUA au început să reducă maturitățile activelor din portofoliu, în contextul incertitudinii persistente legate de viitoarele decizii ale Rezervei Federale. Această mișcare defensivă semnalează că managerii de fond nu sunt convinși de direcția pe termen scurt a politicii monetare americane. Pentru investitorii români cu expunere pe dolarul american sau pe instrumente denominate în USD, contextul de incertitudine la Fed rămâne un factor de risc important de urmărit.

Revista presei americane este compilată zilnic din surse internaționale. Conținutul reflectă știrile publicate în presa de origine.