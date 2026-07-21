Publicat la 21.07.2026, 20:01:41

Wall Street a închis o sesiune mixtă, cu acțiunile cipurilor în revenire și sectorul tech în prim-plan, în timp ce sezonul raportărilor trimestriale intră în linie dreaptă. Războiul SUA-Iran continuă să preseze prețurile la energie și să alimenteze incertitudinea pe piețele globale, în timp ce investitorii se pregătesc pentru rezultatele unor giganți precum Alphabet și Tesla.

CNBC Markets

GM depășește așteptările și își majorează prognoza pentru 2026

General Motors a raportat rezultate peste estimările Wall Street pentru trimestrul al doilea, ridicând ulterior mai multe ținte financiare pentru întregul an. Divizia nord-americană rămâne motorul principal al grupului, susținută de un consumator american considerat „rezistent" și de o politică de prețuri eficientă. Acțiunile GM reprezintă un semnal pozitiv pentru sectorul auto american, sector urmărit îndeaproape și de investitorii expuși pe ETF-uri cu profil industrial. Pentru mâine, atenția se mută spre alte raportări majore care vor testa dacă optimismul corporativ se menține.

Netflix scade după ce prognoza financiară dezamăgește piața

Acțiunile Netflix au coborât după publicarea rezultatelor trimestriale, pe fondul unei prognoze financiare sub așteptările analiștilor. Compania a anunțat totodată că va reduce frecvența rapoartelor publice privind audiența — decizie interpretată de piață ca un semn de lipsă de transparență. Măsura alimentează îngrijorări legate de dinamica creșterii numărului de abonați. Investitorii care au poziții pe sectorul streaming trebuie să urmărească reacția acțiunii în sesiunea de marți.

Alphabet și Tesla raportează săptămâna aceasta — ce trebuie să știi

Sezonul raportărilor trimestriale se intensifică, cu două dintre cele mai urmărite companii din lume programate să publice rezultatele în zilele următoare. Alphabet și Tesla sunt în centrul atenției atât pentru cifrele financiare, cât și pentru semnalele pe care le vor transmite despre investițiile în inteligența artificială și, respectiv, despre piața vehiculelor electrice. Rezultatele celor două companii pot influența semnificativ indicii Nasdaq și S&P 500. Investitorii români expuși pe ETF-uri tech sau pe acțiunile individuale ale celor două companii ar trebui să fie pregătiți pentru volatilitate crescută.

MarketWatch

Houthii amenință o rută vitală de petrol saudit — piețele nu au reacționat încă

Mișcarea Houthi a escaladat amenințările asupra unor rute maritime critice, punând în pericol milioane de barili de petrol saudit care alimentau piețele energetice în ciuda conflictului SUA-Iran. Analiștii avertizează că piețele nu au încorporat încă pe deplin riscul unei perturbări majore a aprovizionării. Orice escaladare suplimentară ar putea împinge prețurile petrolului semnificativ mai sus, cu efecte directe asupra inflației globale. Investitorii expuși pe companii energetice sau pe ETF-uri de materii prime trebuie să monitorizeze îndeaproape evoluțiile din regiune.

Morgan Stanley: Microsoft are trei atuuri ascunse care pot urca acțiunea cu 50%

Analiștii Morgan Stanley susțin că piața subestimează strategia de inteligență artificială a Microsoft, identificând trei „arme secrete" cu potențial de creștere major al cotației. Banca de investiții consideră că Wall Street are o viziune prea îngustă asupra ecosistemului AI al companiei. O apreciere de 50% față de nivelurile actuale ar transforma Microsoft într-unul dintre cele mai spectaculoase cazuri de investiție din sectorul tech. Teza Morgan Stanley merită urmărită cu atenție de investitorii cu expunere pe gigantul din Redmond.

Fox Business

Jamie Dimon nu ar cumpăra nici acțiuni, nici obligațiuni la prețurile actuale

Șeful JPMorgan, Jamie Dimon, a declarat că nu ar achiziționa în prezent nici acțiuni americane, nici obligațiuni de stat pe termen lung, considerând că riscurile geopolitice și fiscale sunt subevaluate de piețe. Avertismentul vine din partea unuia dintre cei mai influenți bancheri din lume și nu poate fi ignorat de investitori. Dimon a subliniat că contextul actual — război în Orientul Mijlociu, deficit fiscal american și incertitudine comercială — justifică o prudență sporită. Declarațiile sale pot tempera apetitul pentru risc al investitorilor instituționali în sesiunile următoare.

Prețul benzinei în SUA depășește din nou 4 dolari pe galon

Media națională a prețului la benzină a urcat peste pragul de 4 dolari pe galon, potrivit AAA, pe fondul noilor atacuri americane asupra Iranului. Scumpirea combustibilului alimentează presiunile inflaționiste și reduce puterea de cumpărare a consumatorului american, un factor-cheie pentru economia SUA. Prețurile ridicate la energie complică și sarcina Rezervei Federale în gestionarea politicii monetare. Investitorii ar trebui să urmărească impactul asupra acțiunilor din sectorul retail și al companiilor cu costuri logistice ridicate.

Un din cinci debitori cu credite studențești este acum în incapacitate de plată

Rata implicită la creditele studențești a atins niveluri record în SUA, cu 9,5 milioane de debitori — adică unul din cinci — intrați în incapacitate de plată, reprezentând datorii neachitate de 233 de miliarde de dolari. Situația s-a agravat după expirarea pauzelor de plată și eliminarea programului SAVE. Fenomenul semnalează o vulnerabilitate crescută a consumatorului american de clasă medie, cu implicații pentru sectorul financiar și pentru cheltuielile de consum. Băncile expuse pe portofolii de credite studențești pot resimți presiuni suplimentare în raportările viitoare.

Investing.com

Airbus vizează dublarea profitului până în 2029 și lansează răscumpărări de 5 miliarde euro

Airbus a prezentat un plan ambițios de creștere pe termen mediu, cu obiectivul de a-și aprecia semnificativ câștigurile până în 2029, și a anunțat un program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 5 miliarde de euro. Anunțul consolidează poziția companiei europene ca alternativă solidă la Boeing pe piața aviației civile globale. Programul de buyback este un semnal de încredere al managementului în perspectivele pe termen lung ale companiei. Investitorii cu expunere pe sectorul aerospațial european vor urmări cu interes execuția acestui plan.

Wall Street recuperează pe fondul revenirii acțiunilor de semiconductori

Acțiunile producătorilor de cipuri au condus revenirea piețelor americane, oferind suport indicilor Nasdaq și S&P 500 după o perioadă de corecție. Sectorul semiconductorilor rămâne unul dintre cei mai sensibili indicatori ai sentimentului față de inteligența artificială și de ciclul tehnologic global. Revenirea sectorului poate reprezenta un semnal de stabilizare după presiunile recente legate de tensiunile comerciale și de incertitudinea geopolitică. Investitorii vor urmări dacă momentul pozitiv se păstrează în sesiunile imediat următoare, mai ales în contextul raportărilor Alphabet și Tesla.

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