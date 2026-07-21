Publicat la 21.07.2026, 18:37:48

O fregată a Marinei ruse a desfășurat luni un exercițiu cu foc real în Canalul Mânecii, la aproximativ 40 de mile marine sud de orașul britanic Plymouth, într-un moment în care tensiunile dintre Rusia și Regatul Unit rămân ridicate. Manevrele au avut loc chiar în ziua învestirii noului prim-ministru britanic, Andy Burnham, însă Kremlinul susține că este vorba despre o coincidență.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, nava rusă a notificat în prealabil fregata de patrulare HMS Tyne cu privire la intenția de a efectua trageri și a solicitat acesteia să se retragă la o distanță de siguranță. Exercițiul a durat aproximativ 30 de minute și s-a desfășurat în conformitate cu procedurile maritime internaționale.

Kremlinul: „Nu este cazul să facem speculații”

Întrebat despre desfășurarea exercițiului în aceeași zi cu instalarea noului șef al Guvernului britanic, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins orice interpretare politică.

„Toate exercițiile și toate activitățile navelor noastre se desfășoară în strictă conformitate cu dreptul internațional și cu dreptul maritim. Prin urmare, nu este cazul să facem speculații”, a declarat acesta.

Canalul Mânecii, zonă cu tensiuni în creștere

Incidentul are loc pe fondul intensificării activităților navale din nordul Europei și din Canalul Mânecii.

Luna trecută, forțe speciale britanice au interceptat un petrolier aparținând așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, aflat sub sancțiuni impuse de Regatul Unit și Uniunea Europeană.

La scurt timp după acel episod, Marina Regală britanică a anunțat că două dintre navele sale au monitorizat fregata rusă Amiral Grigorovici în timp ce aceasta traversa Canalul Mânecii.

Ulterior, aceeași navă militară rusă a tras focuri de avertisment pentru a îndepărta un iaht civil britanic care, potrivit autorităților ruse, se apropiase prea mult de fregată.

Rusia escortează petrolierele din „flota din umbră”

Fregata Amiral Grigorovici a fost implicată în ultimele luni și în escortarea unor petroliere din așa-numita „flotă din umbră”, utilizată de Rusia pentru transportul petrolului în pofida sancțiunilor occidentale.

Moscova a justificat această practică afirmând că urmărește să prevină noi acțiuni de interceptare sau sechestrare a navelor comerciale de către state occidentale, pe care le califică drept acte de „piraterie”.

Exercițiul desfășurat luni reprezintă unul dintre puținele cazuri recente în care o navă militară rusă execută trageri cu muniție reală într-una dintre cele mai circulate rute maritime din lume, într-un context marcat de relații tot mai tensionate între Rusia și statele NATO.