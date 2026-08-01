Publicat la 01.08.2026, 09:00:55

Presa economică europeană a acestei zile este dominată de două mari subiecte: restructurările corporative majore din Marea Britanie — BP renunță la activele din Marea Nordului, Sainsbury's vinde Argos — și semnalele mixte din politica monetară, pe fondul unor presiuni inflaționiste care nu cedează. În paralel, infrastructura europeană se confruntă cu o vară a extremelor climatice care testează limitele sistemelor construite pentru o altă epocă.

The Guardian Business

BP renunță la șase decenii de producție în Marea Nordului

BP a anunțat că scoate la vânzare întregul portofoliu de active petroliere și gaziere din Marea Nordului, punând capăt unei prezențe de peste șase decenii în regiune. Decizia aparține noului CEO, care încearcă să simplifice structura grupului și să reducă datoria. Vânzarea marchează o retragere simbolică majoră a unuia dintre cele mai mari nume din industria energetică globală dintr-o zonă care a definit economia britanică timp de generații. Pentru investitorii europeni în energie, mișcarea poate semnala o accelerare a dezinvestițiilor din hidrocarburi și o redistribuire a activelor către jucători mai mici sau fonduri specializate.

Sainsbury's vinde Argos pentru 120 de milioane de lire sterline

Lanțul britanic de supermarketuri Sainsbury's a ajuns la un acord pentru vânzarea Argos către un trio de veterani din retail, care au constituit special compania Swift Partners pentru această achiziție. Prețul tranzacției este de 120 de milioane de lire sterline, iar Argos va continua să opereze în magazinele Sainsbury's și să vândă produse Habitat, oferind în continuare și puncte Nectar. Decizia reflectă strategia supermarketului de a se concentra pe activitatea de bază din alimentar, renunțând la un segment non-food care nu a generat performanțele așteptate. Pentru piața de retail europeană, tranzacția este un semnal că marile conglomerate preferă din ce în ce mai mult focusul, nu diversificarea.

Seceta și căldura extremă devastează recoltele agricole europene

Fermierii europeni avertizează că viteza și amploarea crizei climatice depășesc orice capacitate de adaptare, cu recolte distruse de secetă și temperaturi record. Date culese pe o fermă din Norfolk pe parcursul a cinci decenii arată că ultimii șase ani au inclus cele mai sărace precipitații înregistrate vreodată. Efectele se văd deja în prețurile alimentelor, care cresc pe fondul reducerii ofertei, iar unele exploatații agricole devin pur și simplu neviabile economic. Pentru investitorii din sectorul agro-alimentar și pentru analiștii de inflație, aceste semnale sunt îngrijorătoare pe termen mediu.

CNBC Europe

Banca Angliei menține dobânda la 3,75%, dar avertizează asupra inflației

Banca Angliei a decis joi să păstreze rata dobânzii de referință la 3,75%, în linie cu așteptările economiștilor, dar factorii de decizie au semnalat riscuri în creștere la adresa inflației. Mesajul băncii centrale sugerează că marjele de manevră pentru relaxare monetară rămân limitate, în ciuda presiunilor din economie. Pentru investitorii din România și din întreaga regiune, poziția Băncii Angliei contează ca reper pentru politicile altor bănci centrale europene. O inflație persistentă în Marea Britanie poate întări argumentele pentru precauție și la BCE sau la BNR.

Furtunile din Chile și tensiunile geopolitice trimit prețul cuprului la noi maxime

Prețul cuprului a escaladat puternic după ce furtuni violente în Chile au perturbat operațiunile miniere, reducând oferta globală a unui metal deja deficitar. Analiștii avertizează că presiunea pe prețuri se poate intensifica în lunile următoare, pe fondul unei cereri structurale ridicate din sectorul energiei verzi și al electromobilității. Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, cu atacuri iraniene asupra bazelor americane din Kuwait și Bahrain, adaugă un strat suplimentar de incertitudine pe piețele de materii prime. Investitorii expuși pe sectorul metalelor industriale sau pe acțiuni din minerit trebuie să monitorizeze atent evoluțiile din Chile și din zona Golfului.

Europa construiește infrastructură pentru temperaturi de peste 55 de grade Celsius

O vară a extremelor climatice a forțat companiile și autoritățile europene să regândească din temelii standardele de construcție și proiectare a infrastructurii. Specialiștii vorbesc despre o „catastrofă tăcută" — deteriorarea lentă, dar accelerată, a drumurilor, podurilor, rețelelor electrice și sistemelor de transport sub efectul căldurii extreme. Costurile de adaptare sunt estimate la sute de miliarde de euro la nivelul continentului, deschizând oportunități masive pentru sectorul construcțiilor și al materialelor rezistente termic. Pentru investitorii instituționali, fondurile de infrastructură cu expunere pe Europa devin un subiect din ce în ce mai strategic.

BBC Business

Marile platforme tech se mobilizează împotriva conținutului fals generat de inteligența artificială

Snapchat se alătură YouTube, LinkedIn și Substack într-o ofensivă comună împotriva proliferării conținutului artificial de slabă calitate, cunoscut sub denumirea de „AI slop". Fenomenul a ajuns să erodeze încrederea utilizatorilor și să afecteze modelele publicitare ale platformelor, care se confruntă cu o diluare a valorii inventarului lor de reclame. Reglementarea acestui tip de conținut devine o temă tot mai presantă și în agenda europeană, unde autoritățile lucrează la implementarea AI Act. Companiile europene active în publicitate digitală și în media trebuie să urmărească atent modul în care aceste politici vor remodela ecosistemul online.

Bugetul britanic, programat pentru octombrie: promisiuni de descentralizare fiscală

Cancelarul britanic a anunțat că bugetul de stat va fi prezentat în octombrie, odată cu angajamentul de a transfera bani și putere de decizie din Westminster către comunitățile locale din toată Marea Britanie. Noul premier Andy Burnham împinge un program ambițios de descentralizare, dar cancelarul va trebui să echilibreze promisiunile politice cu regulile fiscale stricte, în condițiile în care costurile de împrumut rămân ridicate. Pentru piețele financiare europene, traiectoria fiscală a Marii Britanii rămâne relevantă ca factor de risc suveran și ca indicator al apetitului pentru cheltuieli publice la nivel continental.

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