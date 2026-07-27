Publicat la 27.07.2026, 09:56:55

Cristi Chivu traversează cea mai importantă perioadă din cariera sa de antrenor. După ce a preluat banca tehnică a lui Inter și a confirmat prin rezultate, fostul internațional român se bucură și de un salariu pe măsura statutului său. Tehnicianul, în vârstă de 45 de ani, se află printre cei mai bine plătiți antrenori din Serie A, alături de cele mai importante nume ale fotbalului italian.

Cristi Chivu câștigă 5,6 milioane de euro pe sezon

Potrivit clasamentului realizat de Transfermarkt, Cristi Chivu încasează un salariu anual de 5,6 milioane de euro, sumă care îl plasează pe locul șase în ierarhia celor mai bine remunerați antrenori din prima ligă italiană. Venitul impresionant îl transformă într-unul dintre cei mai bine plătiți antrenori români din lume și confirmă încrederea pe care conducerea lui Inter i-a acordat-o atunci când l-a numit pe banca tehnică a echipei. Deși nu ocupă un loc pe podium, Chivu face parte din cercul restrâns al tehnicienilor care încasează peste cinci milioane de euro pe sezon în Serie A.

Cine conduce clasamentul salariilor din Serie A

Primele două poziții sunt ocupate de Gian Piero Gasperini, antrenorul Romei, și Luciano Spalletti, aflat pe banca lui Juventus. Cei doi sunt remunerați cu câte 9 milioane de euro pe sezon și conduc clasamentul salariilor din campionatul Italiei. Diferența dintre salariul lui Chivu și cel al liderilor este de 3,4 milioane de euro pe an, însă tehnicianul român rămâne în elita antrenorilor din Serie A și printre cele mai apreciate nume din fotbalul italian.

Top 3 antrenori români după salariu

În clasamentul antrenorilor români, Cristi Chivu ocupă locul al doilea. Lider este Cosmin Olăroiu, care a preluat recent formația Al-Jazira din Emiratele Arabe Unite, club aflat în portofoliul aceluiași grup care deține și Manchester City. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, acesta ar încasa aproximativ 6 milioane de euro pe sezon. Pe locul al treilea se află Răzvan Lucescu, antrenorul formației Al-Sadd din Qatar, cu un salariu estimat la aproximativ 5 milioane de euro anual. Diferențele dintre cei trei sunt relativ mici, ceea ce demonstrează că antrenorii români continuă să fie foarte apreciați pe plan internațional.

Salariul consistent al lui Cristi Chivu este susținut și de rezultatele obținute pe teren. În primul său sezon la conducerea lui Inter, tehnicianul român a confirmat așteptările conducerii clubului și și-a consolidat statutul într-unul dintre cele mai puternice campionate ale Europei.