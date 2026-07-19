Publicat la 19.07.2026, 15:12:59

Nu există o dietă-minune și nici un singur obicei care garantează o viață de peste 100 de ani. Aceasta este concluzia celei mai ample analize realizate până acum asupra centenarilor, care a sintetizat rezultatele a 124 de studii desfășurate pe parcursul a 55 de ani. Cercetătorii spun că longevitatea este rezultatul unei combinații de factori genetici, biologici și ai stilului de viață, la care se adaugă și o doză de noroc.

Oamenii care depășesc vârsta de 100 de ani împărtășesc o serie de caracteristici comune

Analiza, publicată în revista Discover Public Health și citată de Science Alert, arată că nu există o rețetă universală pentru o viață lungă. În schimb, oamenii care depășesc vârsta de 100 de ani împărtășesc o serie de caracteristici comune care, împreună, le cresc șansele de a îmbătrâni sănătos.

La nivel biologic, cercetătorii au observat că centenarii prezintă o degradare mai lentă a ADN-ului, mitocondrii mai eficiente – responsabile de producerea energiei în celule – și un control mai bun al proceselor inflamatorii, considerate printre principalele cauze ale îmbătrânirii organismului.

Dincolo de componenta genetică, stilul de viață joacă un rol important. Majoritatea persoanelor care au depășit pragul de 100 de ani consumă în principal alimente de origine vegetală, fac mișcare în mod natural prin activități precum mersul pe jos sau grădinăritul și evită fumatul.

La fel de importante sunt relațiile sociale. Studiile arată că centenarii au, în general, legături puternice cu familia și comunitatea, gestionează mai bine stresul și manifestă mai puține tendințe spre anxietate și îngrijorare.

Un alt aspect remarcat de cercetători este că multe dintre bolile asociate îmbătrânirii apar mult mai târziu în cazul acestor persoane. Există însă și excepții: unii centenari dezvoltă afecțiuni cronice încă din jurul vârstei de 60 sau 70 de ani, dar reușesc să trăiască zeci de ani cu acestea datorită unei rezistențe biologice deosebite.

Autorii studiului atrag însă atenția că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Analiza include doar persoane care au ajuns la vârsta de 100 de ani, fără a putea explica de ce alți oameni cu un profil genetic și un stil de viață asemănătoare nu au avut aceeași longevitate.

Concluzia cercetării este că secretul unei vieți foarte lungi nu constă într-un aliment, un supliment sau un obicei miraculos, ci într-o combinație complexă de factori genetici, biologici, comportamentali și de mediu, care acționează împreună de-a lungul întregii vieți.

Imagine: magnific.com



