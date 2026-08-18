SIPEX rezultate S1 2026: profit net în creștere cu 28%, susținut de creșterea vânzărilor în trimestrul al doilea

SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale și finisaje pentru construcții din România, listat la Bursa de Valori București în piața AeRO (simbol bursier SPX), cu activitate de 29 de ani în acest domeniu, a încheiat primul semestru al anului 2026 cu o cifră de afaceri de 159,5 milioane lei, un avans de 2% față de aceeași perioadă a anului trecut, și un profit net de 2,8 milioane lei, în creștere cu peste 28%. Evoluția rezultatelor a fost susținută de dinamica pozitivă a vânzărilor din canalul B2B și de o gestionare mai eficientă a resurselor, printr-un control mai riguros al costurilor operaționale. Măsurile implementate au vizat în principal monitorizarea și optimizarea cheltuielilor cu reparațiile și întreținerea parcului auto, precum și a consumului de combustibil, categorii asupra cărora s-au menținut presiuni de cost.
Irinel Gheorghe, CEO SIPEX:
„Primul semestru al anului a fost unul provocator pentru SIPEX, însă rezultatele din trimestrul al doilea au adus o îmbunătățire semnificativă atât la nivelul vânzărilor, cât și al profitabilității. În trimestrul al doilea din 2026, compania a înregistrat un profit net de 5,2 de milioane lei, comparativ cu o pierdere netă de 2,4 milioane de lei în primul trimestru, pe fondul creșterii cifrei de afaceri cu peste 42%. Această evoluție ne oferă o bază bună pentru a doua parte a anului, în care obiectivul nostru este să menținem ritmul vânzărilor și, în același timp, să acordăm o atenție sporită încasărilor și disciplinei operaționale. Continuăm dezvoltarea activității comerciale și extinderea portofoliului cu produse și soluții adaptate cererii din sectoarele construcțiilor și infrastructurii, inclusiv soluții care contribuie la creșterea eficienței în execuția proiectelor.”
Evoluția vânzărilor în primul semestru al anului 2026 a reflectat dinamici diferite la nivelul celor trei canale de distribuție, cu o contribuție pozitivă din partea canalului B2B. Astfel, vânzările în canalul B2B au înregistrat o creștere de 13,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, până la 69,9 milioane lei, în timp ce canalul Retail a înregistrat o scădere moderată de aproape 6% până la 85,9 milioane de lei. Divizia Magazin & Online a înregistrat o scădere de 44% față de S1 2025, evoluție influențată de specificul acesteia și de faptul că funcționează ca un canal ancoră pentru activitatea comercială din canalul B2B.
Elemente-cheie ale contului de profit și pierdere și ale bilanțului pentru S1 2026 comparativ cu S1 2025:
Veniturile din exploatare au ajuns la 163,8 milioane lei, în creștere cu 2,6% față de S1 2025, susținute de avansul cifrei de afaceri și al altor venituri din exploatare.
Cheltuielile de exploatare s-au situat la 160,3 milioane lei, cu 2,8% peste nivelul din perioada similară a anului trecut. Evoluția a fost influențată inclusiv de majorarea cheltuielilor cu personalul, în contextul politicii de atragere și retenție a angajaților, precum și de creșterea costurilor cu energia și utilitățile. Specific modelului de afaceri al SIPEX, cheltuielile cu mărfurile reprezintă principala componentă a costurilor operaționale.
Rezultatul brut s-a situat la 3,7 milioane de lei, în scădere cu 3,23% față de S1 2025, în contextul în care cheltuielile de exploatare au avansat într-un ritm ușor superior veniturilor.
Profitul net înregistrat în S1 2026 s-a situat la aproximativ 2,8 milioane lei, un plus de peste 28% față de S1 2025.
Activele totale au ajuns la 183 milioane lei, în creștere cu 19% față de începutul anului.
Datoriile totale s-au situat la aproximativ 64,9 milioane lei, în creștere cu aproximativ 70% față de începutul anului, evoluție determinată în principal, pe fondul majorării stocurilor și a datoriilor comerciale aferente. Evoluția reflectă sezonalitatea activității, compania crescând nivelul aprovizionării în sezonul de vârf, pentru a susține cererea și disponibilitatea produselor.
SIPEX operează cu un model de afaceri integrat, organizat în 3 linii de afaceri: vânzare și distribuție de materiale și finisaje pentru construcții, prestări servicii (consultanță tehnică) și vânzare de produse finite colorate.
Distribuția se realizează prin cele trei canale:
● Retailul tradițional - magazine de diferite dimensiuni, cu excepția celor DIY (Do It Yourself), cu vânzare prin agenți dedicați.
● Business to business (corporate) - societăți de construcții, dezvoltatori, instituții de stat sau private, echipe de meseriași și persoane fizice care construiesc în regie proprie sau își renovează proprietățile. Din 2019 compania are un canal dedicat acestui segment, www.sipexcomenzi.ro, care are scopul de a simplifica procesul de vânzare către partenerii existenți și de a reduce costurile operaționale, prin oferirea unor facilități self-service.
● Magazin online propriu - cu aplicație de mobil, tabletă și laptop. Aplicația utilizată repartizează comenzile către cele mai apropiate puncte de lucru, astfel încât livrarea să se facă într-un timp cât mai scurt.
Raportul detaliat privind rezultatele financiare aferente S1 2026 este disponibil aici.
Despre SIPEX
De-a lungul celor 29 de ani de activitate, SIPEX a construit parteneriate pe termen lung, are aproximativ 300 de angajați, deține 12 centre logistice și un parc auto de 191 de autovehicule. Punctele de lucru și de desfacere ale companiei sunt: Brașov, București, Cluj, Craiova, Iași, Ilfov (Pantelimon), Focșani, Piatra Neamț, Prahova (Ariceștii Rahtivani), Râmnicu Vâlcea, Suceava, Timișoara.
SIPEX a fost listată la Bursa de Valori București în piața AeRO în 3 iunie 2022 în urma unui plasament privat prin care a atras 10,6 milioane lei de la 54 de investitori, iar începând cu 20 martie 2023 acțiunile SIPEX au intrat în structura indicelui BETAeRO.
Mai multe detalii pe sipex.ro
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