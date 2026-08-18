SIPEX rezultate S1 2026: profit net în creștere cu 28%, susținut de creșterea vânzărilor în trimestrul al doilea

Publicat la 18.08.2026, 09:30:31

SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale și finisaje pentru construcții din România, listat la Bursa de Valori București în piața AeRO (simbol bursier SPX ), cu activitate de 29 de ani în acest domeniu, a încheiat primul semestru al anului 2026 cu o cifră de afaceri de 159,5 milioane lei, un avans de 2% față de aceeași perioadă a anului trecut, și un profit net de 2,8 milioane lei, în creștere cu peste 28%. Evoluția rezultatelor a fost susținută de dinamica pozitivă a vânzărilor din canalul B2B și de o gestionare mai eficientă a resurselor, printr-un control mai riguros al costurilor operaționale. Măsurile implementate au vizat în principal monitorizarea și optimizarea cheltuielilor cu reparațiile și întreținerea parcului auto, precum și a consumului de combustibil, categorii asupra cărora s-au menținut presiuni de cost.

Irinel Gheorghe, CEO SIPEX:

„Primul semestru al anului a fost unul provocator pentru SIPEX, însă rezultatele din trimestrul al doilea au adus o îmbunătățire semnificativă atât la nivelul vânzărilor, cât și al profitabilității. În trimestrul al doilea din 2026, compania a înregistrat un profit net de 5,2 de milioane lei, comparativ cu o pierdere netă de 2,4 milioane de lei în primul trimestru, pe fondul creșterii cifrei de afaceri cu peste 42%. Această evoluție ne oferă o bază bună pentru a doua parte a anului, în care obiectivul nostru este să menținem ritmul vânzărilor și, în același timp, să acordăm o atenție sporită încasărilor și disciplinei operaționale. Continuăm dezvoltarea activității comerciale și extinderea portofoliului cu produse și soluții adaptate cererii din sectoarele construcțiilor și infrastructurii, inclusiv soluții care contribuie la creșterea eficienței în execuția proiectelor.”

Evoluția vânzărilor în primul semestru al anului 2026 a reflectat dinamici diferite la nivelul celor trei canale de distribuție, cu o contribuție pozitivă din partea canalului B2B. Astfel, vânzările în canalul B2B au înregistrat o creștere de 13,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, până la 69,9 milioane lei, în timp ce canalul Retail a înregistrat o scădere moderată de aproape 6% până la 85,9 milioane de lei. Divizia Magazin & Online a înregistrat o scădere de 44% față de S1 2025, evoluție influențată de specificul acesteia și de faptul că funcționează ca un canal ancoră pentru activitatea comercială din canalul B2B.