Șoferii români pot susține examenul pentru TIR în limba română, în Germania! Ce se schimbă din 18 august 2026

Publicat la 19.08.2026, 16:10:00

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Germania are o criză mare de șoferi profesionliști și schimbă regulile. Una dintre cele mai importante modificări îi vizează direct pe românii care vor să lucreze pe camioane (C+E). Începând cu 18 august 2026, examenul pentru calificarea de bază accelerată poate fi susținut și în limba română. Noile reguli simplifică, de asemenea, anumite proceduri pentru obținerea și recunoașterea permiselor de conducere. Pentru românii care lucrează sau intenționează să lucreze ca șoferi profesioniști în Germania (în special pe TIR-uri ) o barieră importantă dispare. Examenul de calificare de bază accelerată poate fi susținut, de acum, în limba română, alături de alte opt limbi străine. Noile reglementări au fost publicate în Monitorul Oficial Federal pe 17 august și au intrat în vigoare începând cu 18 august 2026. Schimbările vizează atât calificarea șoferilor profesioniști, cât și anumite aspecte legate de permisele de conducere.

Examenul pentru șoferii profesioniști poate fi susținut în limba română Una dintre cele mai importante modificări este extinderea numărului de limbi în care poate fi susținut examenul pentru calificarea de bază accelerată. Până acum, testarea era disponibilă doar în limba germană. De la 18 august, șoferii pot susține examenul în LIMBA ROMÂNĂ,ori engleză. Pentru șoferii români, limba germană nu mai reprezintă aceeași barieră atunci când trebuie să demonstreze cunoștințele necesare pentru calificarea profesională. Măsura face parte dintr-un set mai larg de modificări prin care autoritățile germane încearcă să faciliteze accesul șoferilor străini pe piața muncii.

Se scurtează și examenul practic Nu doar limba examenului se schimbă. Germania a redus și durata examenului practic pentru calificarea de bază standard. Testarea scade de la 120 de minute la 90 de minute. În același timp, este eliminată componenta de 60 de minute dedicată gestionării situațiilor critice. Modificarea aduce cerințele germane mai aproape de standardele europene minime și poate însemna un proces de examinare mai scurt pentru cei care vor să obțină calificarea necesară pentru activitatea profesională. Noile reguli aduc modificări și în ceea ce privește educația continuă a șoferilor profesioniști. Sunt introduse mai multe posibilități pentru repetarea modulelor de formare, ceea ce le oferă șoferilor o flexibilitate mai mare în procesul de pregătire profesională. Schimbarea este relevantă în special pentru cei care trebuie să își mențină calificările și să îndeplinească periodic cerințele de formare. Testul de vedere poate fi făcut și la optician O altă modificare vizează procedurile medicale pentru permisele de conducere din categoriile grele. Pentru categorii precum C, C1, CE, D și cele asociate acestora, testarea obligatorie a vederii poate fi efectuată acum și de opticieni, nu doar de medici. Măsura nu elimină celelalte controale medicale obligatorii, însă oferă șoferilor o alternativă suplimentară pentru testarea vederii și poate face programarea mai simplă. Germania recunoaște mai ușor permisele din Ucraina Posesorii unor permise de conducere ucrainene pot să le convertească în permise germane fără să mai susțină examene suplimentare. Măsura se aplică mai multor categorii de permise, inclusiv pentru autoturisme, motociclete, camioane și autobuze. Astfel, persoanele care se stabilesc permanent în Germania pot face mai ușor trecerea de la permisul emis în țara de origine la documentul german. Pentru românii care vor să-și ia permisul de șofer profesionist în Germania, introducerea limbii române în examenul pentru calificarea accelerată este una dintre cele mai ajutătoare și importante modificări.