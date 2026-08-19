Statul dă până la 15.000 de lei pentru bateriile fotovoltaice. Cine poate primi banii și ce condiții trebuie respectate

Publicat la 19.08.2026, 08:57:45

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Persoanele fizice care au deja statut de prosumator vor putea beneficia de o nouă schemă de finanțare pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice. Programul pregătit de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) oferă o finanțare de maximum 75% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 15.000 de lei, TVA inclusă. Ghidul programului se află în consultare publică. Miza programului este creșterea capacității de stocare și reducerea presiunii asupra rețelei electrice. Energia produsă în timpul zilei poate fi păstrată în baterii și utilizată ulterior pentru consumul propriu, iar surplusul poate fi livrat în rețea. Dar finanțarea nu vine automat. Programul are o serie de condiții tehnice, criterii de punctaj și termene care pot face diferența între un proiect aprobat și unul respins. Cine poate primi cei 15.000 de lei Programul se adresează persoanelor fizice care au deja calitatea de prosumator. Simplul fapt că o persoană deține panouri fotovoltaice nu este suficient: la momentul înscrierii trebuie să poată demonstra oficial statutul de prosumator.

Solicitantul trebuie să nu aibă anumite activități economice sau profesionale desfășurate la locul unde va fi instalată bateria. Există însă o excepție atunci când consumul destinat activității economice este contorizat separat de consumul locuinței. De asemenea, solicitantul trebuie să nu aibă datorii fiscale restante. Un criteriu esențial: cei care au deja instalat un sistem de stocare la locul respectiv nu sunt eligibili pentru finanțare. Cât plătește statul și cât trebuie să scoată din buzunar prosumatorul AFM poate suporta cel mult 75% din valoarea proiectului, în limita plafonului de 15.000 de lei. Beneficiarul trebuie să asigure diferența, respectiv cel puțin 25% din valoarea proiectului. Există și un plafon de cost eligibil: 1.250 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare, TVA inclusă. Dacă instalația aleasă costă mai mult decât suma eligibilă și finanțarea aprobată, diferența este suportată integral de beneficiar.

Bateria finanțată trebuie să aibă o capacitate de minimum 12 kWh. Nu se finanțează orice baterie Programul stabilește și condiții tehnice clare. Sistemul trebuie să fie nou și compatibil cu instalația fotovoltaică existentă. Sunt acceptate, între altele, baterii de tip Li-Ion, LiFePO4 și Na-Ion, precum și alte tehnologii echivalente care nu folosesc plumb. Sistemele pe bază de acumulatori plumb-acid nu sunt eligibile. Bateria trebuie să aibă o garanție de cel puțin cinci ani și minimum 3.000 de cicluri, iar componentele sistemului trebuie să fie certificate de un organism acreditat. Problema invertorului poate deveni esențială Bateria trebuie să poată fi integrată cu instalația fotovoltaică printr-un invertor hibrid compatibil. Pentru prosumatorii care nu au deja un astfel de invertor, ghidul permite instalarea lui până la punerea în funcțiune a sistemului de stocare. Există însă o limitare importantă: cheltuielile trebuie realizate după aprobarea finanțării, iar programul nu permite finanțarea retroactivă a unor lucrări făcute înainte de aprobare. Atenție la dosar: opt documente pot face diferența Înscrierea se face prin aplicația AFM, iar solicitantul se poate înscrie o singură dată într-o sesiune și pentru un singur sistem. Dosarul trebuie să conțină, între altele: · cererea de finanțare; · actul de identitate; · certificatele de atestare fiscală; · contractul de prosumator; · certificatul de racordare; · o factură de energie electrică emisă cu cel mult trei luni înainte de depunere. Un detaliu important este formatul documentelor electronice. Dacă un act a fost emis electronic de autoritatea competentă, acesta trebuie încărcat în forma electronică originală, nu înlocuit cu o simplă scanare sau fotografie. Nu este „primul venit, primul servit” Unul dintre cele mai importante aspecte ale programului este că proiectele sunt clasificate în funcție de punctaj. Punctajul maxim este de 100 de puncte și se formează astfel: 40 de puncte – contribuția proprie; 40 de puncte – capacitatea bateriei; 20 de puncte – puterea instalată a sistemului fotovoltaic. Prin urmare, prosumatorul trebuie să fie foarte atent la datele introduse în cerere. Dacă informațiile declarate nu sunt confirmate ulterior prin documente sau au dus la obținerea unui punctaj mai mare decât cel justificat, proiectul poate fi respins. În cazul unui punctaj egal, departajarea se face după contribuția proprie, capacitatea bateriei, puterea instalației fotovoltaice și, în final, data și ora înscrierii. După aprobare începe adevărata cursă Beneficiarul aprobat are 90 de zile pentru a selecta, prin aplicație, un instalator validat. Dacă nu face acest lucru în termen, finanțarea este considerată abandonată. Implementarea trebuie finalizată, în mod normal, în maximum 12 luni de la publicarea listei beneficiarilor aprobați. În anumite condiții, termenul poate ajunge la 18 luni, dacă beneficiarul dovedește că a solicitat actualizarea certificatului de racordare în primele 12 luni. Un pas obligatoriu este actualizarea certificatului de racordare pentru a include noua capacitate de stocare. AFM nu dă banii în avans Mecanismul de plată este construit diferit de o finanțare în care beneficiarul primește banii înainte de investiție. AFM nu acordă avansuri și nu finanțează facturi pentru avansuri plătite furnizorilor. Decontarea se face pe baza documentelor transmise de instalator. Dacă dosarul de decontare este complet și există fonduri disponibile, plata către instalator se face în maximum 60 de zile de la depunerea cererii. Bateria trebuie păstrată și după instalare Obligațiile beneficiarului nu se termină odată cu montarea bateriei. AFM monitorizează investiția timp de un an de la emiterea certificatului de racordare actualizat. În această perioadă, sistemul trebuie menținut în funcțiune și utilizat cu diligența unui bun proprietar. AFM poate verifica inclusiv datele referitoare la energia stocată, utilizată sau descărcată și, după caz, energia produsă și livrată în rețea. Beneficiarul trebuie să furnizeze documentele sau informațiile solicitate în maximum 15 zile. Ce se întâmplă dacă vinzi locuința Și vânzarea imobilului este reglementată. Beneficiarul trebuie să informeze cumpărătorul cu privire la situația proiectului și să facă demersurile necesare pentru preluarea obligațiilor. Dacă noul proprietar refuză preluarea acestora, poate apărea inclusiv obligația de restituire a finanțării deja acordate. Cine riscă să piardă banii Finanțarea este nerambursabilă, dar nu este necondiționată. Dacă în urma controalelor se constată că banii au fost acordați, încasați sau utilizați necorespunzător ori cu încălcarea regulilor programului, beneficiarul poate fi obligat să îi restituie. Concluzia: programul AFM poate reduce semnificativ costul unei baterii pentru prosumatori, dar cei interesați trebuie să privească investiția ca pe un proiect cu reguli stricte, nu ca pe o simplă subvenție. Eligibilitatea, punctajul, documentele, compatibilitatea tehnică, termenele și obligațiile de monitorizare sunt la fel de importante ca suma de 15.000 de lei oferită de stat.