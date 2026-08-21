Top 10 aparate din casă care îți încarcă cel mai mult factura. Câți lei pe lună costă fiecare

Publicat la 21.08.2026, 14:12:00

Nimic din casă nu mănâncă mai mult curent decât un calorifer electric lăsat pornit. La 2.000 W și opt ore pe zi, consumul lunar ajunge la 480 kWh - adică 624 de lei doar pentru un singur aparat. Cele de 750-1.000 W costă proporțional mai puțin: 230-310 lei pe lună în aceleași condiții. Problema e că mulți români pornesc două-trei convectoare în apartament ca să suplinească o centrală termică slabă sau o izolație proastă, iar factura de iarnă devine greu de explicat. Pompa de căldură consumă de trei-patru ori mai puțin pentru același efect termic, dar investiția inițială pleacă de la câteva mii de euro.

Un singur calorifer electric pornit opt ore pe zi poate costa mai mult decât toată factura lunii trecute. Money.ro a calculat consumul real al celor mai comune aparate dintr-o gospodărie românească, la prețul mediu de 1,30 lei/kWh - tariful orientativ pentru consumatorii casnici în 2026, cu variații în funcție de furnizor și de tipul contractului. Cifrele explică de ce unele facturi de iarnă depășesc 1.000 de lei fără ca nimeni să fi uitat lumina aprinsă.

4. PC-ul desktop cu monitor - până la 130 de lei pe lună

Un boiler de 150 de litri cu rezistență de 2.000 W funcționează în medie trei ore pe zi ca să mențină apa caldă - rezultă 180 kWh lunar și aproximativ 234 de lei. Suma poate părea surprinzătoare pentru un aparat la care nu te gândești zilnic, dar boilerul pornește și se oprește constant, inclusiv noaptea. Boilerele vechi, fără izolație termică bună, pierd căldura mai repede și consumă semnificativ mai mult. Programarea să se încălzească noaptea, pe tarif redus acolo unde există, poate tăia costul cu 20-30%.

Vara, aerul condiționat preia locul caloriferului în topul consumatorilor. Un aparat de 1.500 W pornit opt ore pe zi generează 360 kWh lunar - aproximativ 468 de lei. Eroarea de calcul pe care o fac majoritatea e că se gândesc doar la orele de noapte, când aparatul funcționează la intensitate mică. În zilele caniculare, funcționează și ziua, la putere maximă. Aparatele inverter consumă cu 30-40% mai puțin decât cele clasice la același număr de ore - diferența se vede în factură după primul sezon complet.

Un calculator desktop cu procesor performant și monitor consumă în jur de 300 W. La șase ore de utilizare zilnică, asta înseamnă 54 kWh și aproximativ 70 de lei. Dar pentru cei care lucrează de acasă toată ziua - opt-zece ore - consumul urcă spre 100-130 de lei lunar, numai pentru stația de lucru. Laptopul consumă de cinci-șase ori mai puțin pentru aceeași muncă. Diferența anuală dintre un desktop și un laptop folosit intens poate depăși 1.000 de lei.

5. Cuptorul electric - până la 65 de lei pe lună

Un cuptor electric de 2.500 W folosit o oră pe zi, 20 de zile pe lună, consumă 50 kWh - adică 65 de lei. Gătitul zilnic la cuptor este mai scump decât lasă impresia dimensiunea aparatului. Aragazul cu gaz rămâne mai ieftin pentru preparare, chiar și la prețurile actuale ale gazelor. Cuptoarele cu funcție de aer cald circulant gătesc mai repede și la temperaturi mai mici, ceea ce reduce consumul față de cuptoarele convenționale.

6. Uscătorul de rufe - până la 78 de lei pe lună

Uscătoarele electrice sunt printre cele mai mari consumatoare pe oră din gospodărie: 4-5 kWh per ciclu. La 12 cicluri pe lună, factura suplimentară ajunge la 62-78 de lei. Cei care uscau rufele pe balcon sau pe un uscător și au trecut la uscătorul electric simt diferența imediat. Uscătoarele cu pompă de căldură consumă cu 50% mai puțin față de cele cu rezistență, dar costă aproape dublu la achiziție - diferența de preț se recuperează în trei-patru ani de utilizare regulată.

7. Frigiderul - 12 lei pe lună (cel vechi: 43-65 de lei)

Un frigider vechi din 2005-2010, cu clasă energetică A sau A+, consumă 400-600 kWh pe an - adică 33-50 kWh pe lună și 43-65 de lei. Un frigider nou cu clasă A+++ consumă sub 100 kWh pe an, adică circa 9 kWh pe lună și aproximativ 12 lei. Diferența lunară de 30-50 de lei pare mică, dar pe an înseamnă 360-600 de lei irosiți pe un aparat care oricum trebuie schimbat. Frigiderele noi de clasă A+++ costă între 1.500 și 3.000 de lei - investiția se amortizează în patru-șase ani doar din economiile la energie.

8. Mașina de spălat - până la 31 de lei pe lună

O mașină de spălat modernă consumă 1,5 kWh per ciclu la 60 de grade. La 16 spălări pe lună - media unei familii de trei-patru persoane - rezultă 24 kWh și aproximativ 31 de lei. Spălatul la 30 de grade reduce consumul cu 40%, suficient pentru rufe ușor murdare. Mașinile vechi fără motor inverter pot consuma dublu față de modelele actuale la același program.

9. Mașina de spălat vase - până la 29 de lei pe lună

Contrar intuiției, mașina de spălat vase consumă mai puțin decât spălatul manual în apă caldă la robinet. Un ciclu standard necesită 1,2-1,5 kWh. La 15 cicluri pe lună, factura suplimentară e de 22-23 kWh, adică aproximativ 29 de lei. Programul eco reduce consumul cu până la 45% față de ciclul standard, cu rezultate similare pentru murdărie obișnuită.

10. Televizorul - până la 23 de lei pe lună

Un televizor de 65 de inchi cu tehnologie OLED consumă 100-120 W. La cinci ore de vizionare zilnică, asta înseamnă 15-18 kWh lunar și 20-23 de lei. Televizoarele cu plasmă din anii 2000-2010 consumau de trei-patru ori mai mult pentru aceleași dimensiuni. Televizoarele LED și OLED actuale sunt extrem de eficiente față de generațiile anterioare - diferența față de un ecran de aceeași mărime de acum 15 ani poate fi de 60-70 de lei pe lună.

Dacă ai un frigider vechi, un boiler fără programator și un calorifer electric ca sursă principală de căldură, doar aceste trei aparate pot genera o factură de peste 900 de lei pe lună în sezonul rece. Înlocuirea caloriferului cu o pompă de căldură sau înlocuirea frigiderului vechi cu unul de clasă A+++ sunt cele mai rentabile intervenții pe termen mediu. Nu există economie mai simplă decât să oprești aparatele care consumă cel mai mult.