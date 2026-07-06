Publicat la 06.07.2026, 14:00:06

Un raport analizat de 2eu.brussels, realizat de Egmont Institute, identifică patru scenarii posibile pentru extinderea Uniunii Europene până în 2029. Potrivit autorilor, procesul este influențat de trei factori principali: evoluția războiului Rusiei împotriva Ucrainei, pozițiile politice ale statelor membre și capacitatea UE de a adapta propriile reguli într-o Uniune mai mare.

Scenariile variază de la o extindere dinamică în care țări precum Muntenegru și Albania pot adera rapid, la o extindere înghețată în care lipsa consensului politic și reformelor instituționale blochează integrările. În cadrul unei extinderi dinamice, Ucraina și Republica Moldova ar putea primi integrare graduală în piața unică și în securitate, chiar dacă aderarea deplină rămâne complexă.

Raportul subliniază că războiul din Ucraina a schimbat natura discuțiilor, transformând extinderea într-o chestiune de securitate, dar nu elimină dificultățile tradiționale ale procesului de aderare. Progresul candidaților este inegal, Muntenegru fiind cel mai avansat, în timp ce negocierile cu Serbia, Bosnia și Georgia întâmpină probleme politice sau instituționale.

Factorul unanim acord al statelor membre - necesar în decizii de aderare - rămâne o barieră semnificativă, iar reforma internă a UE pentru a facilita extinderea este considerată esențială pentru atingerea obiectivului din 2029.

În ansamblu, raportul avertizează că, fără consens politic, reforme interne și stabilitate geopolitică, extinderea Uniunii până la termenul propus riscă să rămână un obiectiv ambițios dar neîndeplinit.