Țara în care oamenii merg din proprie inițiativă la închisoare

Si nu pentru ca nu ar avea din ce sa traiasca, asa cum ne-am putea imagina, pentru ca aici este vorba de inchisori private, unde sederea se plateste. Multi oameni merg acolo pentru a se odihni, pentru a scapa de stresul cotidian, arata Reuters.

“Puscariasii” platesc cate 90 de dolari pentru 24 de ore de detentie. In schimbul acestor bani li se confisca telefonul mobil si orice alt gadget, stau dupa gratii, dorm pe podea, isi fac nevoile intr-o toaleta in aceeasi incapere. Mai primesc o saltea de yoga, un caiet, un pix si o uniforma albastra.

In pret mai intra un terci cu ovaz pe care il mananca dimineata, cartofi dulci la abur si un shake de banane la cina.

“Inchisoarea imi ofera un sentiment de libertate. Eram mult prea ocupata. Nu ar trebui sa fiu acum aici, avand in vedere cata munca mai am de facut. Dar am decis sa fac o pauza si sa-mi amintesc de mine insami, pentru a avea o viata mai buna”, povesteste Park Hye-ri, o functionara in varsta de 28 de ani.

La fel ca toti cei care vin aici, Park Hye-ri e de parere ca aceasta nu e o inchisoare, ci ca inchisoarea e viata lor e zi cu zi.

In Coreea de Sud populatia e pur si simplu imbatranita, rata natalitatii fiind la pamant. Tinerii aproape ca nu fac altceva decat sa munceasca, arata multe sondaje.