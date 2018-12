ANDRONESCU vrea revenirea la un examen introdus în comunism

Intr-un interviu pentru Hotnews.ro, Andronescu a vorbit si despre introducerea examenului diferentiat de Bacalaureat, dar si despre posibilitatea revenirii evaluarii la terminarea clasei a X-a. Sistemul de treapta a fost introdus in ultimii ani ai comunismului, iar la finalul clasei a X-a, elevii sustineau un examen la materiile de baza din primii doi ani de liceu.

Ecaterina Andronescu a mai declarat ca va creste numarul locurilor pentru scolile profesionale, care este o cerinta a angajatorilor. “Avem deja situatia statistica din toata tara si numarul locurilor cerute de angajatori s-a dublat fata de anul trecut. Deci nu avem sa nu tinem seama de acest lucru”, a spus ea.

Ministrul Educatiei a vorbit din nou si despre necesitatea “cursurilor remediale”, care trebuie sa inceapa din anul 3 si sa continue pana la clasa a VIII-a. “Noi nu putem sa-i lasam pe acesti copii atat de ramasi si cu ecartul acesta de la ce ar trebui sa stie atat de mare. Deci din punctul acesta de vedere lucrurile sunt limpezi”, a sustinut Andronescu.

In legatura cu admiterea in liceu, Ecaterina Andronescu a precizat ca, din 2001, de cand se face repartizarea computerizata a absolventilor de gimnaziu in liceu, liceele bune au devenit si mai bune, pentru ca i-au primit pe cei mai buni elevi. Ea a lansat insa ideea reintroducerea sistemului de treapta la liceu.

Articolul integral pe HOTNEWS