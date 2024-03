Tenis în luna lui Marte. Hai Simona!

Fiecare meci jucat va fi o revanșă. Fiecare victorie va fi un triumf. Simona a câștigat deja totul. Pentru ea și pentru cei care au crezut în ea. A pierdut însă o mare bătălie, dusă în fața celui mai necruțător adversar. Timpul. Singurul care nu poate fi dat înapoi. Pe teren sau în afara lui. Și pentru asta, ceilalți adversari, văzuți sau nevăzuți, s-ar cuveni să plătească, la rândul lor.



Jocurile labirintice ale marilor imperii nu pot fi niciodată cunoscute întru totul. Știm asta, cel puțin de la Michel Foucault încoace. Sportul este un astfel de imperiu.



Timpul

Decizia abruptă luată de ITIA în urmă cu aproape doi ani se dovedește a fi de o importanță vitală. Timpul este foarte important pentru noi toți. Însă în cazul sportivilor cu adevarat excepționali valoarea sa crește exponențial.



Pentru că viața sportivă doar precedă viața obișnuită. Mai mult sau mai puțin glorioasă, dar întotdeauna mai puțin îndelungată, ea nu poate fi dată înapoi. Niciodată. Cam asta s-a întâmplat în toamna lui 2022.



ITIA a spus 4 ani. Mai exact, până pe 6 octombrie 2026. TAS a spus nu. Doar 9 luni. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a respins acuzațiile privind neregulile din Pașaportul Biologic al Simonei. Rămân cele 9 luni, ca urmare a ingerării neintenționate a roxadustatului. Substanța nu figura în prospectul suplimentului produs de Quantum Nutrition.



Departe și totuși aproape

Pe scurt: roxadustatul este pe lista interzisă a WADA din 2022, potivit edition.cnn.com. În ciclism este cunoscut din 2010, mai ales pe piețele din Asia, conform reuters.com. Cu toate acestea, după 12 ani, s-a dovedit că roxadustatul încă poate apărea, accidental sau nu.



Sunt doar câteva date în deschiderea unui labirint plin de semne de întrebare. În pofida acestora, Comitetul Internațional Olimpic nu are o instituție menită să reglementeze conformitatea suplimentelor nutritive în sport. Iar CIO doar pare a fi foarte departe în acest episod dramatic. Indirect, este mai aproape decât am putea crede.



Federațiile Internaționale, inclusiv Federația Internațională de Tenis, ITF, sunt perfect aliniate politicilor antidoping ale CIO și sunt semnatare ale codului WADA, Agenția Mondială Antidoping. Pentru conformitate deplină, ITF și-a creat propria agenție de control – ITIA – Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului.



4,2 milioane pe zi

În același timp, CIO asigură jumătate din bugetul WADA, și mai mult, este fondator al WADA și TAS, precizează wada-ama.org. În plus, suține financiar Federațiile Internaționale. Inclusiv ITF, prin ASOIF, Asociația Federațiilor Sportive ale Jocurilor de Vară.

Veniturile CIO au urcat până la 7,6 miliarde de dolari de-a lungul Olimpiadei 2017-2020/21, conform olympics.com. 90% au fost direcționați către Mișcarea Olimpică, inclusiv către Federațiile Internaționale, Comitetele Olimpice Naționale etc. Altfel spus, 4,2 milioane pentru fiecare zi din intervalul amintit.



Și totuși, CIO încă nu are o agenție specializată în supervizarea suplimentelor alimentare. Chiar dacă sunt utilizate la scară planetară și sunt indispensabile performanței. Privind vigilența CIO, mai există o excepție. Nu toți olimpicii se conformează testelor antidoping de-a lungul unui sezon, iar baschetbaliștii din NBA sunt cei mai cunsocuți dintre ei, scrie si.com.



Văzut sau nevăzut

Și da, fără nicio legătură cu CIO, a mai fost și Patrick Mouratoglou. Prea multe s-au schimbat atât de mult, într-un timp atât de scurt.



Au trecut 17 luni de la accidentul ITIA. Simona Halep, numărul trei mondial la încasările din tenisul feminin, nu a mai avut voie să joace tenis. Că a contribuit serios la balansarea deficitului de cont curent al unei țări aflate într-o eternă tranziție, chiar nu mai contează.



Însă datorită ei am fost un pic mai vii. Și chiar am uitat de noi, măcar puțin, la Wimbledon și Roland Garros. Asta am pierdut, în aceste 17 luni. Fie că ne-am fi bucurat la victorii, fie că am fi suferit la înfrângeri.



Dar, indiferent dacă va servi sau nu, la Miami în luna lui Marte, Simona a mai făcut ceva pentru noi. Ne-a arătat că azi se pot deschide ferestre, acolo unde erau doar ziduri, în urmă cu 17 luni.