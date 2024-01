Top 7 orașe avantajoase pentru investiții imobiliare

Investițiile în imobiliare se dovedesc a fi foarte rentabile, pe termen lung, în anumite orașe din lume. Însă, pentru astfel de achiziții, există și prețuri pe măsură. Un clasament realizat de Baron & Cabot arată care sunt cele mai avantajoase orașe pentru investițiile imobiliare:

Londra, Marea Britanie

Populație: 9.648.000 locuitori.

Randamente medii de închiriere: 4,1%.

Preț mediu al proprietății: 523.000 lire sterline.

Londra este unul dintre motivele majore pentru care mulți consideră Regatul Unit drept cea mai stabilă și de încredere țară pentru a cumpăra proprietăți pentru investiții. Este o putere globală, atragând atenția investitorilor din întreaga lume datorită unei combinații unice de factori. Fiind unul dintre cele mai importante centre financiare din lume și un oraș emblematic în sine, Londra oferă o piață imobiliară stabilă, susținută de o cerere puternică și persistentă – aceasta, la rândul său, se traduce în profituri sănătoase și de încredere pentru investitori.

Din 1995 până în 2023, prețurile proprietăților din Londra au înregistrat o creștere de 619%, ceea ce o face o clasă de active deosebit de atractivă pentru investitorii care doresc atât venituri, cât și aprecierea capitalului pe termen lung.

Locație strategică și legături excelente de transport

Londra este bine conectată la nivel global prin cele cinci aeroporturi mari ale sale, inclusiv Heathrow, al cincilea cel mai aglomerat aeroport din lume. Rețeaua sa feroviară extinsă, inclusiv Eurostar, o conectează cu Europa continentală, în timp ce complexul său sistem de transport public, cuprinzând metroul, autobuzele și tramvaiele din Londra, asigură o conexiune perfectă în interiorul orașului.

O economie în expansiune

Economia orașului este în expansiune, cu o forță de muncă foarte calificată contribuind la creșterea sa. Îmbunătățiri semnificative ale infrastructurii sunt în curs de desfășurare, sporind și mai mult atractivitatea acesteia. Statutul său de oraș global este de necontestat, iar acest lucru, combinat cu un salariu mediu mare, este o dovadă a avantajelor sale economice.

Cerere mare pentru proprietăți închiriate

Cererea de proprietate, în special în locațiile centrale dorite, continuă să depășească oferta. Acest dezechilibru susține prețurile proprietăților și chiriile. Rapoartele recente indică faptul că prețul mediu al proprietății în Londra depășește 500.000 de lire sterline, evidențiind cererea mare a orașului pentru proprietăți închiriate și potențialul de creștere a capitalului.

Avantaje fiscale pentru investitorii din afara țării

Un alt avantaj semnificativ al investiției în proprietatea londoneze este regimul fiscal al țării pentru investitorii din afara țării. Regatul Unit nu restricționează puternic proprietatea străină și impozitează câștigurile de capital și veniturile din chirii la tarife competitive. Mai mult, lira sterlină este o monedă relativ stabilă, adăugând un strat suplimentar de securitate prin reducerea riscului valutar pentru investitorii internaționali, conform Baron & Cabot.

New York, SUA

Populație: 18.937.000 de locuitori.

Randamente medii de închiriere: 2%–3%.

Preț mediu al proprietății: 712.967 dolari.

Orașul New York este de mult timp o destinație de top pentru investitorii imobiliari. Cu o populație de aproape 19 milioane de locuitori, o creștere economică puternică și o ofertă limitată de locuințe, piața imobiliară din New York oferă oportunități excelente pentru aprecierea capitalului și venituri din chirie.

Argumente care fac din New York o destinație imobiliară de top și SUA una dintre cele mai bune țări pentru a investi în imobiliare în 2024:

Aprecierea capitalului: Valorile proprietăților din New York au crescut constant în ultimele decenii. Datele recente arată că prețurile proprietăților s-au apreciat cu 79,16% în ultimii zece ani. Având o cerere mare și un spațiu limitat, piața imobiliară din New York este pregătită să continue să crească substanțial în valoare pe termen lung.

Randamente solide de închiriere: piața competitivă de închiriere din NYC înseamnă că investitorii pot percepe chirii premium. Chiriile medii în Manhattan, de exemplu, se situează în prezent la aproximativ 4.614 dolari pe lună (3.711 GBP). Acest lucru se traduce în randamente anuale brute de închiriere de 2–3% sau mai mult pentru investitori, oferind un flux constant de venituri.

Cartiere diverse: de la luxosul Upper East Side la zona trendy Williamsburg, New York are cartiere pentru toate gusturile. Această diversitate oferă investitorilor multe opțiuni potrivite obiectivelor lor de investiții. Zonele mai accesibile pot oferi profituri mai mari, în timp ce cartierele prestigioase oferă câștiguri de capital maxime.

Singapore

Populație: 5.984.244 locuitori.

Randamente medii de închiriere: 2%–3%.

Preț mediu al proprietății: 1.440.955 euro.

Singapore este o insulă minusculă din Asia de Sud-Est, care oferă oportunități promițătoare pentru investitorii imobiliari. Având un guvern stabil, o economie puternică și o locație strategică, Singapore este una dintre cele mai bune piețe imobiliare din lume și este pregătită pentru o creștere și mai mare.

Puterea economică

Fiind una dintre cele mai bogate țări din lume, cu al doilea cel mai aglomerat port, Singapore are o economie foarte prosperă bazată pe exporturi, în special în electronice, produse petroliere, produse chimice, dispozitive medicale și optice și servicii financiare. Această putere economică se traduce într-o piață imobiliară puternică și rezistentă. Prețurile proprietăților rezidențiale au crescut constant în ultimul deceniu, previziunile prevăd o creștere continuă.

Locație principală

Locația strategică a Singapore îi sporește, de asemenea, atractivitatea. Situată de-a lungul unor rute comerciale maritime semnificative din Asia de Sud-Est, țara servește ca un hub pentru afaceri și finanțe în regiune. Multe companii multinaționale și-au stabilit sediul central din Asia-Pacific în Singapore, stimulând cererea de spațiu de birouri. Aeroportul Changi din Singapore este, de asemenea, un nod aerian central, aducând turiști și călători de afaceri din întreaga lume.

Peisaj imobiliar

Guvernul din Singapore sprijină și reglementează în mod activ piața imobiliară. Legile stricte protejează proprietarii și investitorii, în timp ce inițiative precum programul Smart Nation investesc în infrastructură și tehnologie. Guvernul limitează, de asemenea, proprietatea străină asupra proprietăților rezidențiale private pentru a menține prețurile stabile pentru cetățeni. Cu toate acestea, există opțiuni pentru străini de a investi în imobiliare, cum ar fi achiziționarea de locuințe publice, proprietăți comerciale sau apartamente „nerestricționate”.

Tokyo, Japonia

Populație: 37.194.000 locuitori.

Randamente medii de închiriere: 4,5%.

Prețul mediu al proprietății: 420.752 euro

Cu beneficii imense de la Jocurile Olimpice din 2020, Tokyo este o altă zonă excelentă pentru investiții în imobiliare.

Stabilitate și creștere economică

Tokyo este capitala Japoniei, care se mândrește cu cea de-a treia economie din lume după PIB nominal (3,94 trilioane de lire sterline). Japonia, ca țară, are o bază economică solidă cu diverse industrii, inclusiv finanțe, tehnologie, auto și producție. În plus, țara are un mediu politic stabil, o infrastructură bine dezvoltată și o forță de muncă foarte calificată.

Zona metropolitană Tokyo contribuie cu aproximativ o treime din PIB-ul total al Japoniei.

Populația și urbanizarea

Tokyo este unul dintre cele mai populate orașe din lume, găzduind peste 37 de milioane de oameni în zona sa metropolitană. Orașul are un peisaj foarte urbanizat și dens populat, ceea ce duce la o cerere mare pentru proprietăți imobiliare. Această creștere a populației și terenul disponibil limitat cresc prețurile proprietăților și creează oportunități pentru investitori.

Performanța pieței imobiliare

Piața imobiliară din Tokyo a cunoscut o apreciere semnificativă a prețurilor de-a lungul anilor. Piața de birouri din Tokyo a dat dovadă, de asemenea, de rezistență, ratele de locuri de muncă neocupate rămânând scăzute și prețurile de închiriere crescând constant.

Rate scăzute ale dobânzii și politici guvernamentale

Banca centrală a Japoniei, Banca Japoniei, a menținut o perioadă lungă de rate ale dobânzilor scăzute (-0,1%), făcând împrumuturile mai accesibile – nu este surprinzător că mulți străini consideră Japonia cea mai bună țară pentru a cumpăra proprietăți pentru investiții. Astfel de rate scăzute ale dobânzilor îi stimulează pe investitori să împrumute bani pentru finanțarea achizițiilor imobiliare, crescându-le puterea de cumpărare. Guvernul japonez a implementat și politici pentru a atrage investiții străine, cum ar fi dereglementarea și relaxarea cerințelor de viză pentru antreprenorii străini.

Piață de închiriere favorabilă

Piața de închiriere din Tokyo oferă randamente atractive pentru investitori. Cererea de proprietăți închiriate este mare din cauza populației tranzitorii a orașului, care include studenți, expatriați și tineri profesioniști. Popularitatea chiriilor pe termen scurt și creșterea platformelor precum Airbnb au oferit, de asemenea, oportunități investitorilor care doresc să valorifice piața turistică.

Dubai, Emiratele Arabe Unite

Populație: 3.570.000 locuitori.

Randamente medii de închiriere: 2,22%–8,76%.

Preț mediu al proprietății: 320 euro – 379 euro pe metru pătrat

Beneficii fiscale din belșug

Dubai este un paradis fiscal pentru investitorii imobiliari – fără impozit pe venit, câștiguri de capital sau impozit pe avere. Emiratul operează un sistem simplu de impozitare pe profit forfetară, cu o rată maximă de doar 7%.

Economiile de impozite pot crește semnificativ randamentele și rentabilitatea închirierii, făcând din Emiratele Arabe Unite una dintre cele mai bune țări pentru a investi în imobiliare începând cu 2024.

Valută și economie stabilă

Moneda dirham din Emiratele Arabe Unite din Dubai este legată de dolarul american stabil; aceasta înseamnă că investițiile dumneavoastră sunt protejate de fluctuațiile valutare. Dubai are, de asemenea, o economie robustă, diversificată, axată pe comerț, turism, imobiliare și finanțe. Economia și piața muncii rămân puternice, alimentând cererea de proprietăți.

Randamente ridicate de închiriere

Lipsa taxelor și cererea puternică de locuințe le permit proprietarilor din Dubai să perceapă chirii mari. Pentru apartamente sunt așteptate randamente brute de închiriere de 2,2%–8,76% pe an. Pentru vile, se poate obține 10% sau mai mult – remarcabil mai mare decât ceea ce oferă majoritatea orașelor mari.

Infrastructură de clasă mondială

Dubaiul are o infrastructură modernă, de la metroul Dubai până la Palm Jumeirah și Dubai Marina. Calitatea înaltă a vieții și facilitățile atrag chiriași și cumpărători înstăriți.

Siguranță și stabilitate

Dubai este un loc de investiții sigur și stabil. În primul rând, are o rată slabă a criminalității și urmează o politică externă pragmatică. În plus, nu există restricții privind proprietatea străină.

Shanghai, China

Populație: 29.211.000 locuitori.

Randamente medii de închiriere: 5,4%–7%.

Preț mediu al proprietății: 4768 euro pe metru pătrat.

Fiind cel mai populat oraș din China, economia Shanghai-ului a crescut continuu de-a lungul timpului. Acest lucru a alimentat piața imobiliară, cererea depășind cu mult oferta. Deși prețurile sunt mari, potențialul de rentabilitate solidă a investiției este enorm.

Veniturile în creștere și o clasă de mijloc în creștere au dus la o penurie de locuințe, în special pentru tinerii profesioniști care caută apartamente la prețuri accesibile. Pe partea bună, guvernul a relaxat restricțiile privind investițiile imobiliare și a oferit stimulente pentru dezvoltatori. Mai multe proiecte rezidențiale și comerciale noi sunt în curs de desfășurare, dar cererea continuă să depășească oferta – sigilând această regiune drept cel mai bun loc pentru a investi în proprietăți din lume pentru mulți.

Un centru financiar global

Shanghai este un centru financiar global și un centru de transport, care găzduiește Bursa de Valori din Shanghai și sediul central al băncilor centrale și al firmelor financiare. Toate acestea atrag locuri de muncă cu venituri mari și rezidenți bogați care caută proprietăți de lux.

În plus, infrastructura de clasă mondială din Shanghai are un sistem extins de transport public, două aeroporturi internaționale și cel mai aglomerat port de containere din lume. Acest lucru face proprietățile bine conectate și atractive pentru investitori și chiriași.

Un stil de viață cosmopolit

Shanghai este un oraș captivant, global, cu o scenă alimentară vibrantă, viață de noapte, arte și cultură. Acest lucru se adresează rezidenților și turiștilor, alimentând industria ospitalității și piața de închiriere pe termen scurt.

În timp ce prețurile proprietăților în Shanghai sunt ridicate, orașul oferă oportunități solide pentru investiții de tip buy-to-chirie și închirieri pe termen scurt, care vizează călătorii de afaceri și de agrement. Proprietățile de lux și acele cartiere centrale infame tind să înregistreze cele mai importante profituri.

Sydney, Australia

Populație: 5.121.000 locuitori.

Randamente medii de închiriere: 2,87%.

Preț mediu al proprietății: 711.619 euro.

Sydney oferă una dintre cele mai bune piețe imobiliare din lume, având în vedere următoarele:

Fundamentele economice robuste

Sydney are o economie solidă, diversificată, bazată pe sectoare precum serviciile financiare, turismul, educația și imobiliare. Australia, ca țară, a cunoscut decenii de creștere economică neîntreruptă, iar New South Wales contribuie cu 30,2% din PIB-ul țării. În plus, prețurile caselor și chiriile au crescut constant, iar cererea de proprietăți rămâne ridicată, în special în suburbiile interioare dorite, aproape de centrul orașului și plaje.

Frumusețe naturală uimitoare

Sydney este situat pe țărmurile Oceanului Pacific și construit în jurul portului său uimitor. Asigură acces la peste 70 de plaje, parcuri naționale. Clima mediteraneană plăcută, cu veri calde și ierni blânde, înseamnă că locuitorii se pot bucura de un stil de viață în aer liber cea mai mare parte a anului.

Calitate înaltă a vieții

Sydney se clasează adesea foarte bine în sondajele celor mai viabile orașe din lume. Oferă un sistem de sănătate excelent, rate scăzute ale criminalității, aer și apă curate și infrastructură avansată. În plus, există oportunități de carieră și de afaceri și o scenă alimentară, artistică și culturală vibrantă. Legăturile de transport sunt, de asemenea, foarte eficiente atât în ​​interiorul orașului, cât și către restul Australiei.