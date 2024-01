Un incendiu a izbucnit la un terminal din Marea Baltică al companiei ruse Novatek, după ce s-au auzit explozii – VIDEO

Complexul Ust-Luga, situat în Golful Finlandei, la aproximativ 170 km vest de Sankt Petersburg, procesează condensatul de gaz stabil în diverşi carburanţi, inclusiv combustibil pentru avioane, păcură şi motorină, potrivit site-ului Novatek. Portul este folosit pentru a expedia produsele procesate pe pieţele internaţionale.

„Nu s-au înregistrat victime în urma incendiului de la terminalul Novatek din portul Ust-Luga. Personalul a fost evacuat”, a declarat Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad.

Drozdenko a declarat totuşi că a fost introdus un „regim de alertă ridicată” şi că oficialii s-au adunat pentru o reuniune de urgenţă.

Agenţiile de ştiri ruseşti au raportat că două rezervoare de stocare şi o staţie de pompare au fost avariate, dar că incendiul este acum sub control.

Drozdenko nu a precizat ce a provocat incendiul, dar agenţia de ştiri rusă Shot a relatat că locuitorii din zonă au auzit o dronă operând în apropiere, urmată de mai multe explozii.

Site-ul de ştiri Fontanka, cu sediul în Sankt Petersburg, a informat că cel puţin două drone au fost văzute pe cer zburând spre Sankt Petersburg înainte ca terminalul să ia foc.



Rusia şi Ucraina şi-au vizat reciproc infrastructura energetică în lovituri menite să întrerupă liniile de aprovizionare şi logistica, fiecare parte încercând să o demoralizeze pe cealaltă într-un război de aproape doi ani care nu dă semne că se va încheia.

Vineri, un atac cu dronă a lovit un depozit de petrol din regiunea vestică rusă Briansk, la graniţa cu Ucraina, pentru care Moscova a dat vina pe Kiev. Atacul a avut loc la o zi după un alt atac asupra unui terminal petrolier rusesc din Marea Baltică, despre care oficialii ruşi au declarat că nu a avut succes.

Duminică, nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei cu privire la incidentul de la Novatek, iar compania rusă nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Baza, un canal de ştiri cunoscut pentru contactele sale cu serviciile de securitate, a postat pe Telegram imagini cu flăcări mari care se înălţau spre cer deasupra a ceea ce părea a fi un complex industrial.

Trei nave-cisternă internaţionale erau ancorate în apropierea locului incendiului, deşi nu au fost raportate pagube la acestea, a precizat Fontanka.

Novatek a procesat 3,4 milioane de tone de condensat de condensat de gaz stabil la acest complex în prima jumătate a anului 2023, potrivit celor mai recente date disponibile, în creştere cu 0,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.