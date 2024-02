Trei arestări, opt poliţişti răniţi şi ciocniri violente la Salonul Agriculturii, unde Macron s-a plimbat timp de 13 ore sub protecţia masivă a poliţiei, într-o atmosferă fără precedent de tensionată, huiduit şi insultat

Emmanuel Macron a reuşit, până la urmă, să dezbată sâmbătă cu agricultorii cărora le-a spus că este în favoatrea introducerii unor ”preţuri plafon” în vederea protejării veniturilor agricultorilor.

Très sérieux incident alors qu’Emmanuel Macron arrive au Salon de l’Agriculture, des agriculteurs notamment de la Coordination Rurale rentre en force avec pour objectif de « sortir le président ».

După ce a tăiat panglica Salonului Agriculturii cu patru ore întârziere, el s-a plimbat prin salon, unde s-a întâlnit cu vaca Oreillette, vedeta acestei a 60-a ediţii a evenimentului, şi cu agricultori, în timp ce, la cânteva zeci de metri depărtare de perimetru de securitate în care se afla aveau loc ciocniri violente între agricultori şi forţe de ordine.

Prima zi a evenimentului a fost marcată de aceste violenţe.

“Macron resign!”

— Farmers at the International Agricultural Salon in Paris.

Prefectul Poliţiei Parisului Laurent Nuñez a anunţat şase arestări, trei cu privire la violenţe vizând persoane depozitare ale autorităţii publice.

Opt poliţişti au fost răniţi, ”doi un pic mai grav”, a declarat el presei.

El a denunţat violenţa ”anumitor agrocultori” şi un comportament foarte agresiv al ”300-400 de manifestanţi” la eveniment.

El a anuţat că, în urma acestor incidente violente, accesul în hala 4 a Parcului Expoziţiilor a fost interzis unui număr de ”300 de activişti ai Coordonării Rurale”, în vederea evitării oricărui contact cu Emmanuel Macron, pentru a-i asigura securitatea şefului statului

Prefectul a subliniat că forţele de ordine nu au folost gaze lacrimogene, aşa cum au fost acuzate, mai puţin într-un caz izolat.

La câteva săptămâni după manifestaţii în întreaga Franţă şi după anularea unei mari dezbateri, deschiderea Salonului Agriculturii a fost marcat de numeroase ciocniri.

Emmanuel Macron a petrecut 13 ore la eveniment, înconjurat de o puternică prezenţă poliţienească.