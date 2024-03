UE, cel mai mare importator de grâu al lumii

USDA a revizuit prognoza! Ucraina ar putea exporta anul acesta comercial 16 milioane de tone de grâu, cu 1 milion mai mult față de estimarea de luna trecută a Departamentului pentru Agricultură a SUA. Cantitatea ar fi însă cu 1,1 milioane de tone mai mică decât anul trecut. Cele mai mari cantități de grâu ajung tradițional în țările în curs de dezvoltare, iar restul în statele dezvoltate inclusiv din UE, mai ales prin portul de la Marea Neagră. Per total, din Ucraina și de pe alte piețe, UE va cumpăra anul acesta o cantitate record de grâu, devenind cel mai mare importator global.

USDA a revizuit în sus prognoza sa privind exporturile de grâu din Ucraina și estimează pentru statul vecin livrări de 16 milioane de tone de grâu în anul comercial 2023/2024, urmare a intensificării comerțului cu UE și Asia, potrivit ultimului raport al instituției. Ucraina este al cincilea cel mai mare exportator de grâu al lumii, după Rusia pentru care se estimează exporturi de 51 de milioane de tone, UE, cu 36,5 milioane de tone, Canada cu 24 de milioane de tone și Australia cu 23,5 milioane de tone. În total, exporturile mondiale de grâu ar putea ajunge anul acesta la 215,3 milioane de tone, față de 214 milioane de tone cât se estimase luna trecută sau 216 milioane de tone cât au exportat țările producătoare anul trecut.

Cât despre importuri, din datele USDA, cele mai mari cantități de grâu sunt înghițite de UE (13 milioane de tone, cu 1 milion de tone în plus față de estimările din februarie), Indonezia (11,5 milioane de tone) și China (11 milioane de tone). UE va importa astfel cea mai mare cantitate de grâu din 2019/2020 încoace, an în care a cumpărat de peste granițele sale doar 5,5 milioane de tone. În plus, UE va deveni pentru prima dată în ultimii ani cel mai mare importator de grâu la nivel mondial.

În 2022/2023, blocul comunitar a cumpărat de peste granițele sale 12,1 milioane de tone de grâu, fiind al treilea cel mai mare importator, după China (13,2 milioane de tone) și Turcia (12,5 milioane de tone).

Până acum (1.07.2023/28.02.2024), conform datelor Comisiei Europene, UE a importat 8,3 milioane de tone de grâu, cu 7% mai mult decât în perioada similară a anului trecut și a exportat 21,7 milioane de tone, cu 3% în minus față de anul trecut.

România este al patrulea cel mai mare importator de grâu comun european, după Estonia (3,8 milioane de tone în perioada mai sus menționată), Italia (828.600 tone) și Grecia (465.600 tone) în contextul în care suntem și al doilea cel mai mare exportator – cu 4,9 milioane de tone, după Franța (5,7 milioane de tone).

„Producția și comerțul mondial sunt prognozate în creștere în această lună, deși sunt încă sub nivelul record al anului trecut. Producția este estimată mai mare în Argentina, Australia și Rusia. Importurile sunt prognozate în creștere în această lună pentru Uniunea Europeană, Indonezia și Kazahstan, ceea ce compensează mai mult decât reducerile pentru China, Kenya, și Arabia Saudită. Exporturile sunt în creștere pentru Ucraina, Australia și Turcia. Consumul global record este crescut în această lună, deoarece utilizarea mai mare a furajelor și a reziduurilor este doar parțial compensată de scăderea consumului de alimente, semințe și utilizarea industrială. Stocurile mondiale sunt reduse în această lună, fiind încă la cel mai scăzut nivel din 2015/16”, notează analiștii USDA.