Un junior de la CSA Steaua și unul de la New Stars morți în incendiul de la Ferma Dacilor

Potrivit Fanatik, Luca (16 ani) și Petru Ene (11 ani) au murit în incendiul din Prahova. Luca era legitimat la CSA Steaua și Petru era la New Stars. Fratele geamăn al lui Luca, Matei, ar fi fost scos din flăcări de tatăl său, care a decedat.

Luca și Matei jucau fotbal la CSA Steaua, la grupa pregătită de Alin Dumitriu. Antrenorul a fost devastat de vestea legată de elevii săi.

”Matei juca pe bandă, extremă stângă sau dreapta, era mai dezvoltat și mai puternic. Luca evolua inter sau în spatele atacanților și avea o tehnică remarcabilă. Ambii au venit de la Chiajna în urmă cu circa un an și jumătate și mama era cea care-i însoțea de obicei la antrenamente”, a declarat Alin Dumitriu pentru Fanatik.

Cel de-al treilea dintre frați, Petru, evolua la New Stars, o Academie privată din București. El era pregătit de Daniel Gheorghe la grupa 2012.

”L-am folosit de la bun început atacant dreapta. Am început să lucrăm împreună în urmă cu un an și jumătate. Nu-mi lipsea de la antrenamente, de la meciuri, un copil și un jucător model la vârsta lui. Cunosc foarte bine ce e în țară la acest nivel, am câștigat 18 dintre cele 20 de turnee la care am participat și vă spun cu mâna pe inimă că era unul dintre ei mai buni din țară. De altfel, intrase deja într-un program de monitorizare al federației pentru copiii de 11-12 ani în vederea formării lotului național U15 peste trei ani. Petru avea viteză, tehnică, tupeu, adică o serie de calități care-l scoteau în evidență. Nici nu mai pot să stau în picioare de când am aflat vestea. Sunt cutremurat. Am niște musafiri, dar nu mai pot să mă abțin din lacrimi. Am făcut două dușuri cu apă rece să-mi revin puțin. Habar n-am cum să gestionez o asemenea tragedie! Grupa asta de la 2012, din care făcea parte și Petru, e formată din băieți care sunt ca și copiii mei. Țin enorm la toți și mi-e imposibil să accept că s-a putut petrece o asemenea dramă”, a spus Daniel Gheorghe.

Mama celor trei copii a fost scoasă și ea din flăcări de soțul său, Lucian Ene, care s-a prăpădit la a doua intervenție în interiorul Fermei Dacilor.