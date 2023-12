Un petrolier cu legături cu Israelul care navighează sub pavilionul Liberiei, lovit de o dronă în largul zonei de coastă a Indiei. Nava naviga din Arabia Saudită către India

Incendiul a fost stins rapid, potrivit societăţii britanice de securitate maritimă UKMTO.

Reported drone strike 200NM SW of Veraval, India. The Red Sea crisis impact on the vicinity of the Indian coast.

Societatea britanică Ambrey a anunţat că ”petrolierul care naviga sub pavilion liberian este afiliat Israelului” şi naviga din Arabia Saudită către India.

Cele două agenţii au anunţat că atacul a avut loc la 200 de mile marine (370 de kilometri) la sud-vest de Veraval, în India.

Marina indiană a anunţat că a răspuns unei solicitări de asistenţă.

A Tanker was reportedly hit by a drone, in the Arabian Sea today, a first if true – Direct Source

Managers of MT Chem Pluto, Sailing to Mangalore (India) from Jubail (KSA) has asked a vessel of ours that is crossing them in the Arabian Sea (Position posted), to check and…

”Un avion a fost trimis la faţa locului, a ajuns la navă şi a stabilit securitatea navei şi a echipajului acesteia”, a declarat AFP un reprezentant al marinei indiene.

”O navă de război a Marinei indiene a fost trimisă la faţa locului, pentru a oferi asistenţa necesară”, a adăugat el.

NAVE REDIRECŢIONATE DE COMPANII MARITIME

Responsabilitatea acesteui atac nu a fost revendicată imediat, însă atacul are loc în urma unei serii de atacuri cu dronă şi rachetă, în ultimele săptămâni, ale rebelilor huthi din Yemen, susţinuţi de Iran, asupra unei căi de navigaţie considerată vitală la Marea Roşie, pe fondul Războiului din Fâşia Gaza între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas.

Iranul a fost acuzat de către Statele unite de faptul că comite atacuri în apropierea apelor sale.

Luna trecută, un cargou israelian a fost avariat într-un presupus atac cu dronă al Gardienilor Revoluţiei Islamice Iraniene (CGRI) la Oceanul Indian, acuză un oficial american.

”Prin continuarea acestor crime, America şi aliaţii săi trebuie să se aşteaptă la naşterea unor noi puteri ale rezistenţei şi închiderea altor căi navigabile”, a ameninţat coordonatorul adjunct al CGRI, Mohammad Reza Naqdi, citat de agenţia iraniană de presă Tasnim.

”Ei ar trrbui să se aştepte în curând la închiderea Mării Mediterane, a Gibraltarului şi altor căi navigabile împotriva lor”, ameninţa el.

Atacui vizând transporturi maritime – de la începutul Războiului din Fâşia Gaza, la 7 octombrie – au obligat mari companii maritime să-şi redirecţioneze navele către vârful de sud al Africii, în pofida unor costuri cu carburantul mai mari ale unor rute mai lungi.

Rebelii huthi – care deţin controlul asupra unor porţiuni întregi din teritoriul Yemenului, inclusiv asupra capitalei Sanaa – au lansat peste 100 de atacuri cu drone şi rachete, ţintind zece nave comerciale implicând 35 de ţări, potrivit Pentagonului.

Huthi ameninţă că îşi vor continua atacurile atât timp cât în Fâşia Gaza asediată nu vor intra hrană şi medicamente suficiente.